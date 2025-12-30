Sylwester inaczej niż zwykle. Tak Kościół zamyka stary rok

Jacek Waśkiel

Sylwester kojarzy się z zabawą i głośnym pożegnaniem starego roku, ale w Kościele katolickim ta data ma zupełnie inny charakter. Zamiast odliczania do północy pojawiają się nabożeństwa, dziękczynienie i modlitwa o dobry początek Nowego Roku. Czy tego dnia trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy.

Wnętrze okazałego kościoła z wysokimi sklepieniami i zdobieniami, wypełnione wiernymi siedzącymi na drewnianych ławkach, skierowanych w stronę ołtarza znajdującego się w głębi świątyni.
Jak obchodzi się sylwestra w Kościele? Tak wierni witają Nowy RokPiotr Kamionka/REPORTEREast News

31 grudnia w Kościele katolickim jest wspomnieniem liturgicznym św. Sylwestra I, papieża z IV wieku, którego pontyfikat przypadł na moment głębokiej zmiany sytuacji chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.

Sprawował on urząd krótko po edykcie mediolańskim, gdy ustały prześladowania, a Kościół mógł po raz pierwszy funkcjonować legalnie i publicznie. W tym okresie porządkowano struktury, zatwierdzano kluczowe ustalenia Soboru Nicejskiego oraz konsekrowano pierwsze wielkie bazyliki w Rzymie, w tym świątynie na Lateranie i w Watykanie, które na trwałe ukształtowały centrum życia Kościoła.

    Sylwester w Kościele. Jak wygląda msza 31 grudnia?

    Najczęściej spotykanym punktem wieczoru jest nabożeństwo na zakończenie roku, odprawiane po mszy świętej albo po nieszporach, skoncentrowane na trzech konkretnych intencjach: dziękczynieniu za minione miesiące, przeproszeniu za zaniedbania i prośbie o prowadzenie w Nowym Roku.

    W wielu parafiach stałym elementem jest hymn "Te Deum", traktowany jako publiczna modlitwa wdzięczności, a w części diecezji przypomina się przy tej okazji także o warunkach związanych z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.

    Tam, gdzie praktykuje się wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo rozszerza się o adorację, a obok modlitwy często pojawiają się także dodatkowe dyżury księży w konfesjonałach.

    Część wspólnot i duszpasterstw proponuje alternatywne formy spędzania nocy sylwestrowej, organizując spotkania i bale, które wyraźnie odróżniają się od masowych imprez miejskich.

    W takich inicjatywach centralne miejsce zajmuje liturgia, najczęściej msza święta sprawowana przed rozpoczęciem spotkania lub tuż po północy, a zasady dotyczące przebiegu wieczoru, w tym kwestii alkoholu i charakteru zabawy bywają dość restrykcyjne. Równolegle klasztory i domy rekolekcyjne oferują inny model przełomu roku, oparty na ciszy, liturgii godzin, czuwaniu i modlitwie.

    Udział w mszy świętej tego dnia nie jest jednak obowiązkowy.

      Czy 1 stycznia trzeba iść do kościoła?

      Z kolei 1 stycznia w Kościele katolickim przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która w Polsce zaliczana jest do świąt nakazanych.

      Oznacza to, że udział w mszy w tym dniu jest obowiązkowy, zgodnie z przepisami Prawa kanonicznego. Przewidują one możliwość spełnienia tego obowiązku już wieczorem dnia poprzedniego, pod warunkiem, że odprawiana liturgia ma formularz przewidziany na uroczystość 1 stycznia.

      Nabożeństwo sylwestrowe, jeśli nie ma charakteru noworocznej mszy świętej, a jedynie modlitwy na zakończenie roku, nie wypełnia tego wymogu.

      W 2026 roku świętami nakazanymi są:

      • 1 stycznia (czwartek) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
      • 6 stycznia (wtorek) - Objawienie Pańskie.
      • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało.
      • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
      • 1 listopada (niedziela) - Uroczystość Wszystkich Świętych.
      • 25 grudnia (piątek) - Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

      Obowiązek uczestnictwa w mszy świętej dotyczy każdej niedzieli, a tym samym obejmuje także święta ruchome, takie jak Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego. Ten sam charakter ma uroczystość 1 stycznia, niezależnie od tego, że poprzedza ją noc sylwestrowa. Udział w noworocznej liturgii pozostaje obowiązkowy bez względu na to, w jaki sposób został spędzony wieczór dnia poprzedniego.

