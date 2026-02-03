Spis treści: 5 lutego - wspomnienie św. Agaty Sycylijskiej Kim była święta Agata? Tragiczna śmierć i początek kultu Czego patronką jest św. Agata? Jak obchodzone jest wspomnienie św. Agaty na Sycylii i w Polsce?

Agata już jako piętnastoletnia dziewczyna złożyła ślub czystości podczas uroczystości velatio, w czasie których biskup nakładał na konsekrowaną kobietę flammeum, czerwoną zasłonę symbolizującą oddanie Chrystusowi. Odmowa małżeństwa z namiestnikiem Sycylii, Kwincjanem, stała się początkiem jej męczeństwa.

5 lutego - wspomnienie św. Agaty Sycylijskiej

Wspomnienie św. Agaty, obchodzone 5 lutego, od wieków stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów zimowego cyklu liturgicznego. Postać młodej męczennicy, ukształtowana w realiach prześladowań za panowania cesarza Decjusza, jest symbolem duchowej odporności, która przetrwała kolejne epoki i zmieniające się kultury.

Jej imię widnieje w Kanonie rzymskim, najstarszej i najbardziej uroczystej modlitwie eucharystycznej.

Kult św. Agaty należy do najwcześniej utrwalonych w tradycji sycylijskiej. Badania nad papirusami przechowywanymi w Biblioteca Regionale Universitaria di Catania pokazują, że już w IV wieku postrzegano ją jako opiekunkę chroniącą przed gwałtownymi zjawiskami sejsmicznymi i erupcjami Etny.

Ta głęboka więź między świętą a mieszkańcami Sycylii sprawiła, że jej kult zachował ciągłość nawet wtedy, gdy inne tradycje stopniowo zanikały. Do dziś wyznacza rytm roku religijnego na wyspie, a procesje w Katanii należą do największych zgromadzeń religijnych w Europie.

Kim była święta Agata?

Święta Agata, której imię w języku greckim oznacza "dobrą", urodziła się około 235 roku na Sycylii, w Katanii lub Palermo, w rodzinie należącej do lokalnej arystokracji.

Jej młodość przypadła na czas, gdy chrześcijaństwo rozwijało się dynamicznie, lecz wciąż funkcjonowało w cieniu rzymskiego prawa i narastających represji. Według tradycji Agata przyjęła chrzest około piętnastego roku życia i złożyła ślub czystości, traktując go jako świadomy wybór duchowy, a nie jedynie formę pobożności.

Jej uroda i pozycja społeczna sprawiły, że zwrócił na nią uwagę namiestnik Sycylii, Kwincjan, który zaproponował jej małżeństwo. Odpowiedź Agaty była jednoznaczna: odmówiła, pozostając wierna złożonemu ślubowi.

W realiach rzymskiego imperium taka odmowa miała wymiar polityczny i osobisty - Kwincjan potraktował ją jako zniewagę, a jednocześnie jako wyzwanie rzucone władzy państwowej, zwłaszcza w okresie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Decjusza.

Zemsta namiestnika była brutalna. Agatę oddano do domu publicznego, aby złamać jej wolę, jednak po trzydziestu dniach nadzorczyni Afrodyssa przyznała, że dziewczyna pozostała niezłomna. Wówczas rozpoczęły się tortury. Skatowaną dziewczynę wtrącono do lochu, pozostawiając bez jedzenia i wody. Według starożytnych przekazów nocą więzienie rozświetliła nadprzyrodzona jasność, a św. Piotr miał uzdrowić jej rany i uwolnić współwięźniów z kajdan.

Tragiczna śmierć i początek kultu

Oskarżona o czary, ponownie stanęła przed sądem Kwincjana i została skazana na kolejne tortury. Włóczenie po rozżarzonych węglach doprowadziło ją do śmierci 5 lutego 251 roku. W chwili jej męczeństwa ziemia zadrżała, a trzęsienie ziemi - według przekazów - pochłonęło wielu pogan, co mieszkańcy odczytali jako znak Bożej interwencji. Ciało Agaty pochowano za murami Katanii, a miejsce to szybko stało się celem pielgrzymek.

W kolejnych stuleciach kult świętej rozprzestrzenił się w całym basenie Morza Śródziemnego. W V wieku w Rzymie istniały już pierwsze bazyliki pod jej wezwaniem, a w VI wieku jej imię było znane w Galii, Afryce Północnej i na Półwyspie Iberyjskim.

Papież Grzegorz Wielki wspominał o niej jako o męczennicy, której kult jest powszechny i utrwalony. W ikonografii przedstawia się ją w długiej sukni, z kleszczami używanymi podczas tortur, palmą męczeństwa, płonącym domem, koroną lub kością słoniową - symbolem czystości i siły moralnej.

Czego patronką jest św. Agata?

Starożytne akta, znane i komentowane już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, opisują brutalne okaleczenie jej ciała, w tym piersi. Ten fakt sprawił, że już w IV wieku Agata była wzywana jako opiekunka kobiet cierpiących na choroby piersi i dolegliwości nowotworowe, dlatego do dziś matki karmiące, kobiety po mastektomii i osoby zmagające się z chorobami onkologicznymi powierzają jej swoje zdrowie.

Z czasem pamięć o jej męstwie połączyła się z przekonaniem o jej opiece nad miastami zagrożonymi ogniem. W Katanii przechowuje się relikwie, którym tradycja przypisuje zatrzymanie lawy Etny podczas erupcji w 252 roku. To wydarzenie, obecne w sycylijskiej pamięci zbiorowej od ponad siedemnastu stuleci, ugruntowało jej rolę jako strażniczki przed pożarami, erupcjami i klęskami żywiołowymi.

Patronat Agaty obejmuje jednak znacznie szersze grono osób i zawodów. W tradycji europejskiej uznaje się ją za opiekunkę piekarzy, kominiarzy, hutników, ludwisarzy, złotników, górników oraz rzemieślników pracujących przy wypalaniu ceramiki - wszystkich, których codzienność związana jest z ogniem, metalem lub wysoką temperaturą.

W wielu regionach Europy 5 lutego święci się narzędzia pracy, a w Polsce - chleb, sól i wodę, przechowywane później w domach jako znak ochrony przed pożarem.

Współczesne opracowania hagiograficzne wskazują również na jej patronat nad ofiarami przemocy, co wynika z dramatycznych okoliczności jej męczeństwa. W niektórych krajach śródziemnomorskich Agata jest także patronką sztuki i artystów, a w San Marino - jedną z patronek państwa.

Jak obchodzone jest wspomnienie św. Agaty na Sycylii i w Polsce?

Na Sycylii wspomnienie św. Agaty urasta do rangi święta, które wyznacza rytm życia Katanii. Uroczystości trwają trzy dni i przyciągają setki tysięcy pielgrzymów, turystów oraz mieszkańców, dla których Agata jest zarówno patronką, jak i symbolem lokalnej tożsamości.

Gdy jej relikwie wyruszają na fercolo, wozie relikwiowym, przez ulice Katanii, procesje zamieniają się w przejmujący rytuał, który angażuje całe miasto. Uczestnicy ubrani w białe tuniki sacco ciągną wóz ulicami miasta, a świece o wysokości sięgającej nawet dwóch metrów rozświetlają nocne niebo.

W powietrzu czuć aromat minne di Sant'Agata, delikatnych migdałowych ciastek wypiekanych na pamiątkę jej męczeństwa. Socjologowie religii określają to święto mianem "religijnej pamięci wspólnotowej", ponieważ sacrum przenika tu codzienność miasta w sposób organiczny - mieszkańcy traktują Agatę jak realną opiekunkę.

W Polsce wspomnienie św. Agaty ma bardziej kameralny, lecz niezwykle symboliczny charakter. 5 lutego w wielu parafiach święci się chleb, sól i wodę - trzy elementy, które przez stulecia uznawano za podstawowe środki ochrony domu przed ogniem, burzą i nieszczęściem. Zwyczaj ten, opisany w opracowaniach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, wyrasta z głęboko zakorzenionej religijności ludowej.

Poświęconą sól wrzucano do studni, aby oczyściła wodę oraz do ognia podczas pożarów, wierząc, że jej obecność powstrzyma płomienie. Chleb przechowywano w domach jako znak Bożej opieki, a wodę wykorzystywano podczas modlitw o bezpieczeństwo gospodarstwa.

W kulturze ludowej utrwaliły się także przysłowia, które podkreślają rolę Agaty jako strażniczki domowego ogniska: "Chleb i sól świętej Agaty od ognia strzeże chaty" czy "Święta Agata pożary zgniata". W niektórych regionach, zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim i w Beskidach, zachował się zwyczaj dodawania poświęconej soli do karmy dla zwierząt, aby chronić je przed chorobami.

