Święcenia kapłańskie to jedno z najbardziej doniosłych i poruszających wydarzeń w życiu Kościoła katolickiego. To moment, w którym człowiek - po latach formacji - zostaje uroczyście włączony do stanu duchownego . To wydarzenie duchowe, pełne symboliki i tradycji.

Uroczystość święceń odbywa się zazwyczaj w katedrze diecezjalnej i jest celebrowana przez biskupa. Po odczytaniu Ewangelii, kandydaci do święceń przedstawiani są biskupowi. Biskup uznaje ich godnych do posługi i wygłasza homilię.

Następnie kandydaci składają biskupowi przyrzeczenie posłuszeństwa , po czym w kościele rozbrzmiewa litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do kapłaństwa leżą krzyżem na posadzce kościoła w geście całkowitego oddania się Bogu i Kościołowi .

W Polsce święcenia kapłańskie najczęściej odbywają się w maju lub czerwcu , tuż przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego lub na jej początku. Ten czas nie jest przypadkowy - to właśnie Duch Święty uzdalnia kandydatów do pełnienia posługi kapłańskiej .

Uroczystość święceń kapłańskich jest wielkim świętem nie tylko dla samego kandydata do święceń, ale również dla parafii, rodzin i całych diecezji. To owoc modlitwy, wspólnoty i wiary - nie tylko kandydata, ale także tych, którzy go wspierali przez lata: rodziców, formatorów, wykładowców, przyjaciół i wiernych. To także wezwanie dla wszystkich obecnych, by modlić się o nowe powołania i wspierać duchowo tych, którzy odpowiedzieli na głos Boga.