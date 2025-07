31 lipca Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie tego niezwykłego świętego. Jakie znaczenie ma to święto dzisiaj? Czy uczestnictwo w mszy jest obowiązkowe? I w jaki sposób można głębiej przeżyć ten dzień?

Ignacy Loyola - od rycerza do świętego Kościoła

Ignacy porzucił dawne, szlacheckie ambicje i rozpoczął drogę wewnętrznego nawrócenia, która doprowadziła go do napisania "Ćwiczeń duchowych" - jednego z najważniejszych dzieł duchowości chrześcijańskiej.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów duchowości ignacjańskiej jest rachunek sumienia, który nie ogranicza się do moralnego rozliczenia, ale jest formą modlitwy o uważność i wdzięczność.

To ćwiczenie, które można podjąć indywidualnie wieczorem lub w ramach wspólnotowej modlitwy . W klasycznej wersji obejmuje pięć kroków:

Szczególnie popularna jest również modlitwa oddania św. Ignacego, będąca kwintesencją jego duchowości: "Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen".