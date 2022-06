"Stan zdrowia papieża Franciszka jest niepokojący". Co z podróżami?

Z powodu zapalenia więzadeł w prawym kolanie papież Franciszek od ponad miesiąca porusza się na wózku inwalidzkim. Ma także odczuwać ból biodra. Dolegliwości zdrowotne zmusiły go do odwołania kilku wyjazdów - w 2022 roku udał się jedynie w podróż na Maltę. Wtedy to, aby wsiąść i wysiąść z samolotu, musiał skorzystać z podnośnika.

Udział papieża w wydarzeniach "może być bardzo ograniczony"

Jak mówi, cytowana przez Katolicką Agencję Informacyjną, Erika Jacinto, dyrektor ds. komunikacji archidiecezji montrealskiej i szefowa działu komunikacji z mediami, przez wiek papieża oraz jego "ograniczoną sprawność ruchową", udział w kolejnych wydarzeniach "może być bardzo ograniczony". W kwestii podróży do Kanady planuje się różne scenariusze, jak jednak podkreśla Jacinto, "Ojciec Święty z całego serca pragnie tam przybyć".

- Mamy szczerą nadzieję, że papież Franciszek przyjedzie do Kanady i modlimy się, aby mógł spełnić swoje życzenie odwiedzenia ludów aborygeńskich na ich ziemiach przodków - dodała szefowa działu komunikacji z mediami.

Przesunięcie wyjazdu na prośbę lekarzy

Podróż do Edmonton, Quebec City i Iqaluit zaplanowana została na 24-29 lipca. Przesunięcie wizyty w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym ma nie zagrozić realizacji wyjazdu do Kanady. Również Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich podaje, że stan zdrowia papieża Franciszka jest niepokojący, ale planowana podróż Ojca Świętego do Kanady jest nadal aktualna.

Decyzja o przełożeniu wyjazdu do Afryki miała zostać podjęta zgodnie z prośbą lekarzy, którzy nie chcieli "narażać na szwank wyników terapii, której poddawany jest Ojciec Święty z powodu bólu kolana".

Papież Franciszek "ma świadomość, że zbliża się do końca pontyfikatu"?

Ostatnie decyzje Franciszka podsycają także spekulacje na temat jego ewentualnej rezygnacji z pełnionego urzędu - przypomina KAI. Jak mówi Massimo Faggioli, profesor teologii na Uniwersytecie Villanova, mogłoby to świadczyć o tym, że papież "ma świadomość, że zbliża się do końca swojego pontyfikatu". Jednak watykański korespondent "National Catholic Reporter", Christopher White, uważa, że papież Franciszek nie zakończy urzędowania przed śmiercią Benedykta XVI. To bowiem spowodowałoby sytuację, w której mielibyśmy dwóch papieży-seniorów.