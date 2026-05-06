Spis treści: 7 maja. Gdzie i o której odbędzie się uroczystość? Kim jest papież Leon XIV?

Jak poinformowała Konferencja Episkopatu Polski, Eucharystia będzie sprawowana w intencji Ojca Świętego Leona XIV, w przeddzień pierwszej rocznicy jego wyboru na papieża. Kard. Robert Francis Prevost został wybrany na Stolicę Piotrową 8 maja 2025 roku i przyjął imię Leon XIV.

Msza odbędzie się na zaproszenie nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego. W liturgii wezmą udział polscy biskupi - według komunikatu KEP Eucharystii przewodniczyć będzie abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosi również homilię.

7 maja. Gdzie i o której odbędzie się uroczystość?

Rocznica wyboru Leona XIV przypada na 8 maja, jednak msza święta w Warszawie odbędzie się dzień wcześniej - 7 maja. To właśnie wtedy polscy biskupi będą wspólnie modlić się za papieża, jego posługę oraz cały Kościół.

Pierwsza rocznica pontyfikatu to moment szczególny zarówno dla Stolicy Apostolskiej, jak i dla kościołów lokalnych. W takich okolicznościach wierni często modlą się za papieża, prosząc o siłę, roztropność i światło w prowadzeniu Kościoła.

Specjalna msza święta zostanie odprawiona:

data: czwartek, 7 maja 2026 roku,

godzina: 17.00,

miejsce: kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie,

intencja: za papieża Leona XIV z okazji pierwszej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

Wybór warszawskiej świątyni ma charakter reprezentacyjny - w uroczystości mają uczestniczyć przedstawiciele Episkopatu Polski, a modlitwa będzie wyrazem jedności Kościoła w Polsce z papieżem. Informację o wydarzeniu podały m.in. Konferencja Episkopatu Polski, Katolicka Agencja Informacyjna oraz serwisy katolickie.

Kim jest papież Leon XIV?

Leon XIV to imię, które przyjął kard. Robert Francis Prevost po wyborze na papieża. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał miejsce 8 maja 2025 roku. Rocznicowa Msza Święta w Warszawie będzie jedną z form modlitwy dziękczynnej za pierwszy rok jego pontyfikatu oraz prośbą o dalsze prowadzenie w pełnieniu posługi następcy św. Piotra.

W tradycji katolickiej modlitwa za papieża ma szczególne znaczenie. Wierni proszą w niej o umocnienie dla następcy św. Piotra, o mądrość w podejmowaniu decyzji, wierność Ewangelii i jedność Kościoła.

