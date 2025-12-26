Spis treści: Święto wypadające tuż po Bożym Narodzeniu. Geneza Kiedy obchodzone jest święto Świętej Rodziny?

Święto Świętej Rodziny w Kościele katolickim wypadające pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Bożej Rodzicielki jest ważnym dniem w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu wierni wspominają Świętą Rodzinę: Maryję, Józefa i Jezusa, stawiając ją jako wzór dla siebie i swoich bliskich.

Święto wypadające tuż po Bożym Narodzeniu. Geneza

Kult Świętej Rodziny obecnym był już w V wieku, choć jego początki datuje się na wiek XVII. To w roku 1684 kanadyjski biskup François de Montmorency-Laval za zgodą papieża Aleksandra VII ustanowił święto Świętej Rodziny w swojej diecezji.

Motyw Świętej Rodziny był niezwykle popularny w malarstwie religijnym. Podjęli się go między innymi Rebrant, Rubens czy El Greco. Papież Leon XIII w 1890 roku wydał dekret oficjalnie zatwierdzający kult Świętej Rodziny.

Z kolei w 1921 roku papież Benedykt XV wprowadził święto Świętej Rodziny do powszechnego kalendarza liturgicznego Kościoła. W ten sposób chciał przeciwdziałać kryzysom rodzinnym i przypominać wiernym, że rodzina jest nie tylko ważną komórką społeczną, ale także wspólnotą wspierającą rozwój duchowy.

Kiedy obchodzone jest święto Świętej Rodziny?

Święto Świętej Rodziny nie ma stałej daty. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W latach, w których Boże Narodzenie wypada w niedzielę, wspomnienie Świętej Rodziny obchodzone jest w kościołach 30 grudnia.

W 2025 roku święto Świętej Rodziny obchodzone jest w niedzielę 28 grudnia tuż po świętach Bożego Narodzenia. Podobnie jak we wszystkie inne niedziele roku - udział w mszy świętej jest obowiązkowy.

W tym dniu kapłani nie tylko wspominają Świętą Rodzinę, ale również podkreślają wagę relacji rodzinnych w życiu wiernych. W wielu diecezjach podczas uroczystej mszy błogosławione są dzieci i małżeństwa. W wielu kościołach wierni mają okazję odnowić przysięgi małżeńskie.

