Rośnie liczba katolików. W danych Watykanu ujawnił się nowy lider

Paulina Eliza Godlewska

Rośnie liczba katolików na świecie - wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Watykan. Po raz pierwszy to nie mieszkańcy Europy stanowią największą ich część, bo Stary Kontynent pod względem liczby wiernych wyprzedziła Afryka.

Wnętrze kościoła, wierni podczas mszy świętej
Rośnie liczba katolików na świecie

Watykan w Roczniku Papieskim oraz Roczniku Statystycznym Kościoła opublikował najnowsze dane dotyczące katolików na całym świecie. Pochodzą one z lat 2023-2024.

Ilu na świecie jest katolików? Afryka wyprzedziła Europę, dane Watykanu

Z przekazanych przez Stolicę Apostolską danych wynika, że w 2024 roku na świecie było nieco ponad 1,422 mld katolików. To niewielki wzrost - o 1,14 proc. - w stosunku do poprzedniego roku (1,406 mld).

Łącznie liczba ochrzczonych stanowi około 17,8 proc. światowej populacji.

Co ciekawe - po raz pierwszy w historii to nie w Europie jest najwyższa liczba katolików. Liderem jest Afryka, gdzie według najnowszych danych jest 288 mln wiernych - o siedem milionów więcej niż w poprzednim roku.

Stanowią oni łącznie 20,4 proc. wszystkich katolików, podczas gdy mieszkańcy Starego Kontynentu stanowią ich 20,1 proc

Ilu na świecie jest duchownych? Spada liczba powołań, dane Watykanu

W 2024 r. na świecie było 5,5 tys. biskupów, 407 tys. księży i 52 tys. diakonów stałych.

Z najnowszych danych wynika, że w Europie na jednego biskupa przypada 90 księży, w Amerykach - 58, w Afryce - 72, w Azji - 86.

Z kolei statystycznie na jednego księdza w Europie przypada 1800 wiernych, podczas gdy w Ameryce Południowej jest to 5 tys., w Afryce ponad 5 tys., a w Azji - 2,1 tys.

Stolica Apostolska odnotowała spadek liczby powołań. W 2023 było 106 tys. mężczyzn, którzy podejmowali naukę, by być księżmi. Rok później było ich już o 3 proc. mniej. Wzrost zanotowano jedynie w Afryce - o ponad 2 proc.

Watykan odnotował wzrost liczby misjonarzy świeckich. Jest ich prawie 470 tys., co stanowi wzrost o 4,2 proc.

Chrzty, komunie, śluby. Najnowsze dane Watykanu

Z najnowszych danych przekazanych przez Watykan wynika, że w 2024 roku na całym świecie ochrzczono ponad 13 mln osób - o 0,6 mniej niż w poprzednim roku.

W 2024 r. zawarto 1,8 mln ślubów - 19 proc. z nich w Europie.

Do I komunii świętej przystąpiło 9,2 mln dzieci (ponad 1 proc. więcej niż rok wcześniej), a do bierzmowania - 7,8 mln wiernych.

W 2024 r. nauczało religii 2,9 mln katechetek i katechetów, z czego 1,6 mln w obu Amerykach (55 proc. wszystkich).

Źródło: Vatican News

Kardynał Konrad Krajewski
Religia

Kardynał Konrad Krajewski objął urząd. Zmiana w archidiecezji łódzkiej

Marta Stępień
Marta Stępień
Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechaćPolsat News

Najnowsze