Watykan w Roczniku Papieskim oraz Roczniku Statystycznym Kościoła opublikował najnowsze dane dotyczące katolików na całym świecie. Pochodzą one z lat 2023-2024.

Ilu na świecie jest katolików? Afryka wyprzedziła Europę, dane Watykanu

Z przekazanych przez Stolicę Apostolską danych wynika, że w 2024 roku na świecie było nieco ponad 1,422 mld katolików. To niewielki wzrost - o 1,14 proc. - w stosunku do poprzedniego roku (1,406 mld).

Łącznie liczba ochrzczonych stanowi około 17,8 proc. światowej populacji.

Co ciekawe - po raz pierwszy w historii to nie w Europie jest najwyższa liczba katolików. Liderem jest Afryka, gdzie według najnowszych danych jest 288 mln wiernych - o siedem milionów więcej niż w poprzednim roku.

Stanowią oni łącznie 20,4 proc. wszystkich katolików, podczas gdy mieszkańcy Starego Kontynentu stanowią ich 20,1 proc

Ilu na świecie jest duchownych? Spada liczba powołań, dane Watykanu

W 2024 r. na świecie było 5,5 tys. biskupów, 407 tys. księży i 52 tys. diakonów stałych.

Z najnowszych danych wynika, że w Europie na jednego biskupa przypada 90 księży, w Amerykach - 58, w Afryce - 72, w Azji - 86.

Z kolei statystycznie na jednego księdza w Europie przypada 1800 wiernych, podczas gdy w Ameryce Południowej jest to 5 tys., w Afryce ponad 5 tys., a w Azji - 2,1 tys.

Stolica Apostolska odnotowała spadek liczby powołań. W 2023 było 106 tys. mężczyzn, którzy podejmowali naukę, by być księżmi. Rok później było ich już o 3 proc. mniej. Wzrost zanotowano jedynie w Afryce - o ponad 2 proc.

Watykan odnotował wzrost liczby misjonarzy świeckich. Jest ich prawie 470 tys., co stanowi wzrost o 4,2 proc.

Chrzty, komunie, śluby. Najnowsze dane Watykanu

Z najnowszych danych przekazanych przez Watykan wynika, że w 2024 roku na całym świecie ochrzczono ponad 13 mln osób - o 0,6 mniej niż w poprzednim roku.

W 2024 r. zawarto 1,8 mln ślubów - 19 proc. z nich w Europie.

Do I komunii świętej przystąpiło 9,2 mln dzieci (ponad 1 proc. więcej niż rok wcześniej), a do bierzmowania - 7,8 mln wiernych.

W 2024 r. nauczało religii 2,9 mln katechetek i katechetów, z czego 1,6 mln w obu Amerykach (55 proc. wszystkich).

Źródło: Vatican News

