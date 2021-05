- Na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II - twierdzi Mehmet Ali Agca, który 13 maja 1981 roku ciężko zranił polskiego papieża, strzelając do niego na placu Świętego Piotra. W rozmowie z włoską agencją Ansa zamachowiec wskazał na trop, prowadzący do radzieckiego KGB.

Zdjęcie Papież Jan Paweł II odwiedził Ali Agcę w więzieniu / BOCCON-GIBOD / East News

W przeddzień 40. rocznicy zamachu Agca oświadczył włoskiej agencji Ansa: "Na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II. Jednak komisja Mitrochina we włoskim parlamencie odkryła trochę prawdy".

W ten sposób sprawca zamachu odniósł się do pracującej kilkanaście lat temu w parlamencie Włoch komisji badającej działalność służb byłego bloku wschodniego na terenie tego kraju.



Zeznania przed komisją złożył między innymi nieżyjący już sędzia Ferdinando Imposimato, zwolennik teorii o "bułgarskim tropie", czyli udziale komunistycznych służb z Sofii i rozkazie z ZSRR. Wcześniej Imposimato prowadził śledztwo w sprawie zamachu na papieża Polaka.



Ta tzw. Komisja Mitrochina (od nazwiska archiwisty KGB) w raporcie stwierdziła, że bułgarskie służby specjalne, wynajmując płatnego zabójcę Agcę, działały na polecenie radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, a inspiratorem próby zabicia papieża było najwyższe kierownictwo ZSRR.



Agca stwierdził następnie w rozmowie z Ansą: "Poza tym major KGB Wiktor Iwanowicz Szejmow już wyznał coś w sprawie zamachu na polskiego papieża". Przywołał wypowiedź byłego agenta KGB, który w 1980 roku uciekł do USA. Mówił on, że zamach zorganizowało KGB.



"Ale brakuje pamięci wielu w świecie pełnym wydarzeń" - ocenił Ali Agca.