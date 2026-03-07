Spis treści: Jak nazywa się III Niedziela Wielkiego Postu i co oznacza? 8 marca. Liturgia III Niedzieli Wielkiego Postu Tradycje związane z III Niedzielą Wielkiego Postu. "Punkt zwrotny"

W tradycji Kościoła rzymskiego to niedziela "Oculi", od słów antyfony mówiącej o oczach zwróconych ku Bogu. Czytania prowadzą w stronę motywu pragnienia i wewnętrznej przemiany, a nie jedynie religijnej rutyny.

To także dzień szczególny w historii Kościoła, związany ze skrutyniami katechumenów, które mają przypominać wiernym, że Wielki Post nie jest celem samym w sobie, lecz drogą wymagającą uczciwej konfrontacji z własnym życiem.

Jak nazywa się III Niedziela Wielkiego Postu i co oznacza?

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu w tradycji rzymskiej nosi nazwę Dominica III in Quadragesima. W formularzu Mszy w rycie rzymskim centralne miejsce zajmuje antyfona na wejście "Oculi mei semper ad Dominum" (Oczy moje zawsze zwrócone ku Panu), dlatego w literaturze liturgicznej spotyka się określenie "niedziela Oculi" odnoszone do tej właśnie niedzieli.

Nazwa łacińska podkreśla włączenie tego dnia w czterdziestodniową drogę nawrócenia, natomiast treść modlitw i czytań akcentuje cierpliwość Boga oraz odpowiedzialność człowieka za owoce życia duchowego.

W roku liturgicznym A, obowiązującym w 2026 r., liturgia prowadzi do rozbudowanej sceny spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni w Sychar (J 4,5-42). Dialog rozpoczyna się od prośby o wodę, lecz szybko przechodzi w głęboką rozmowę o prawdzie, pragnieniu i duchowej odnowie. Egzegeci podkreślają, że napięcie narasta stopniowo: Jezus odsłania przed kobietą jej historię, a jednocześnie otwiera przed nią perspektywę "wody żywej", która symbolizuje łaskę przemieniającą ludzkie życie.

Historycznie ten dzień w Kościele rzymskim był związany z tzw. skrutyniami katechumenów, czyli publicznymi modlitwami o oczyszczenie i umocnienie osób przygotowujących się do chrztu. Reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II przywróciła te obrzędy w ramach Obrzędów Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych.

8 marca. Liturgia III Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu rysuje wyraźny pejzaż pokuty i pragnienia. W przestrzeni świątyni dominuje fiolet, a formularze mszalne akcentują cierpliwość Boga oraz potrzebę nawrócenia serca.

Czytania układają się w spójną opowieść o wodzie i nadziei: Księga Wyjścia 17,3-7 opisuje wodę ze skały w Massa i Meriba, List do Rzymian 5,1-2.5-8 mówi o miłości wylanej w sercach przez Ducha Świętego, natomiast Ewangelia Jana 4,5-42 przedstawia spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Całość tworzy narrację o Bogu, który odpowiada na ludzkie pragnienie w sposób przekraczający czysto fizyczny brak.

Motyw wody spaja warstwę biblijną z doświadczeniem współczesnego wierzącego. Lud spragniony na pustyni, kobieta z Samarii niosąca dzban, wspólnota słuchająca słów o "wodzie żywej" - każda z tych scen odsłania inne oblicze ludzkiego pragnienia sensu, bezpieczeństwa oraz relacji. Teologowie liturgii podkreślają, że trzecia niedziela stanowi moment przejścia: po pierwszych tygodniach skupionych na walce z pokusą pojawia się mocne wezwanie do weryfikacji stylu życia, sumienia oraz więzi społecznych.

Trzecia niedziela Wielkiego Postu przypada w momencie, w którym początkowy zapał często zaczyna słabnąć. Postanowienia podjęte w Środę Popielcową tracą świeżość, a codzienność szybko wystawia je na próbę. Liturgia nie bez powodu przesuwa wtedy akcent z samego wysiłku na pytanie o sens: po co to wszystko i dokąd prowadzi? Motyw pragnienia, obecny w czytaniach, dotyka właśnie tego etapu drogi, momentu, w którym wierni mają na nowo nazwać swoje motywacje i sprawdzić, czy praktyki religijne rzeczywiście prowadzą do wewnętrznej zmiany.

Tradycje związane z III Niedzielą Wielkiego Postu. "Punkt zwrotny"

W Polsce Trzecia Niedziela Wielkiego Postu wpisuje się w gęstą sieć zwyczajów pasyjnych. Od XVII wieku trzecia niedziela była momentem, w którym kaznodzieje rozpoczynali najbardziej dramatyczne kazania pasyjne, często poświęcone zdradzie Judasza lub zaparciu się Piotra.

Zachowały się rękopisy kazań m.in. . jezuitów i pijarów, które wskazują, że właśnie ten tydzień uważano za "punkt zwrotny" w przygotowaniu wiernych do Wielkiego Tygodnia.

Wierni gromadzą się na Gorzkich Żalach, nabożeństwie powstałym w 1707 r. przy warszawskim kościele św. Krzyża z inicjatywy ks. Wawrzyńca Benika. Trzecia część tego śpiewanego misterium męki Chrystusa przypada na trzecią niedzielę i prowadzi słuchaczy przez rozważanie cierpienia Zbawiciela z perspektywy uczestnika wydarzeń, dzięki charakterystycznemu językowi pełnemu obrazów oraz dialogów. W wielu regionach kraju dzień ten łączy się również z procesjami pokutnymi wokół świątyni oraz Drogą Krzyżową.

Choć dziś kojarzymy to z Marzanną, w średniowieczu i wczesnej nowożytności istniały lokalne obrzędy oczyszczające, które przypadały właśnie na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu lub jej okolice. Etnografowie opisują praktyki polegające na obchodzeniu pól z krzyżami lub świecami, śpiewaniu pieśni błagalnych o urodzaj i symbolicznym "przeganianiu złych mocy". W wielu wsiach uważano, że trzeci tydzień Wielkiego Postu wyznacza moment przełomu między zimą a wiosną, dlatego łączono go z rytuałami ochronnymi.

W krajach śródziemnomorskich trzeci tydzień Wielkiego Postu wyznacza wyraźne przyspieszenie przygotowań do Wielkiego Tygodnia. W Hiszpanii bractwa religijne rozpoczynają intensywniejsze próby procesji, a w wielu miastach organizuje się rozbudowane nabożeństwa Via Crucis z udziałem orkiestr dętych oraz tradycyjnych feretronów. We Włoszech parafie włączają w program duszpasterski dodatkowe Drogi Krzyżowe, a w Rzymie trwa cykl liturgii stacyjnych, podczas których wierni pielgrzymują do kolejnych bazylik, nawiązując do praktyki znanej już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwa Polsat News Polsat News