W skrócie Gary R. Studniewski, urodzony w Ohio były pułkownik armii Stanów Zjednoczonych, został mianowany przez papieża Leona XIV biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej.

Studniewski służył w jednostkach artylerii w armii amerykańskiej oraz był kapelanem wojskowym do 2016 roku, a od 2022 roku był proboszczem sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Waszyngtonie.

Drugim biskupem pomocniczym archidiecezji w Waszyngtonie mianowano Roberta P. Boxiego, a arcybiskupem metropolitą jest kardynał Robert W. McElroy.

Biskup Studniewski urodził się w 1957 roku w mieście Toledo w stanie Ohio. Ukończył studia na wydziale biologii tamtejszego uniwersytetu.

Równolegle wstąpił do armii, gdzie służył w jednostkach artylerii, między innymi w Europie w latach 1983-1986.

Papież mianował biskupa pomocniczego Waszyngtonu. To oficer z polskimi korzeniami

W 1989 roku odszedł z czynnej służby wojskowej, aby rozpocząć przygotowanie do kapłaństwa w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w Rzymie w latach 1990-1995.

Studiował też na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Wiecznym Mieście.

Został wyświęcony na kapłana archidiecezji waszyngtońskiej w 1995 roku. Do 2016 roku był kapelanem wojskowym. Wtedy przeszedł na emeryturę wojskową.

Dotychczas, od 2022 roku, Studniewski był proboszczem sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Waszyngtonie.

Drugim biskupem pomocniczym archidiecezji w Waszyngtonie papież mianował księdza Roberta P. Boxiego.

Arcybiskupem metropolitą stolicy USA jest kardynał Robert W. McElroy, mianowany przez papieża Franciszka na początku 2025 roku.

Polski duchowny nuncjuszem apostolskim w Libii

Wcześniej papież Leon XIV zdecydował , że arcybiskup Wojciech Załuski został nuncjuszem apostolskim w Libii - podało watykańskie biuro prasowe. Abp Załuski od lutego pełni też funkcję nuncjusza na Malcie.

Arcybiskup Wojciech Załuski pracuje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej od 1989 roku. Był sekretarzem nuncjatur w Burundi, na Malcie, w Albanii, Zambii i na Sri Lance, a następnie radcą w Gruzji, Ukrainie, na Filipinach i w Gwatemali.

W kolejnych latach był nuncjuszem apostolskim w Burundi i Malezji, akredytowanym również w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego i Brunei.

28 lutego br. Leon XIV mianował go nuncjuszem na Malcie.

