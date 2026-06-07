Spis treści: Katecheza parafialna jednym z głównych tematów obrad Zebranie Episkopatu. Biskupi wrócą do tematu "Amoris laetitia" Prace nad komisją niezależnych ekspertów Formacja księży i jubileusz diecezji łomżyńskiej Kiedy poznamy ustalenia?

Katecheza parafialna jednym z głównych tematów obrad

Jak przekazał sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, jednym z najważniejszych punktów obrad będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupi mają pracować w grupach nad dokumentem roboczym dotyczącym wytycznych dla katechezy parafialnej.

Podczas zebrania biskupi będą rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać katecheza prowadzona przy parafiach i jaką rolę ma pełnić w życiu wspólnot lokalnych. Chodzi nie tylko o dzieci i młodzież, ale także o szerszą formację wiernych.

Parafia ma być omawiana jako miejsce katechezy, ewangelizacji i przygotowania do sakramentów. W praktyce może to oznaczać prace nad bardziej uporządkowanymi zasadami spotkań formacyjnych, współpracy duszpasterzy z rodzinami oraz odpowiedzialności parafii za edukację religijną poza szkołą.

Zebranie Episkopatu. Biskupi wrócą do tematu "Amoris laetitia"

Kolejnym punktem będzie recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia". Dokument papieża Franciszka dotyczy m.in. duszpasterstwa małżeństw i rodzin, przygotowania do małżeństwa, wychowania dzieci oraz towarzyszenia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Temat wraca w związku z konsultacjami, na które papież Leon XIV zaprosił do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata.

Polski Episkopat ma więc omówić, jak dokument jest odbierany i stosowany w praktyce duszpasterskiej w Polsce.

Prace nad komisją niezależnych ekspertów

Ważną częścią obrad będą dalsze działania dotyczące komisji niezależnych ekspertów, powołanej do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Komisja została zapowiedziana na poprzednim zebraniu plenarnym KEP, a czerwcowe spotkanie ma być kontynuacją rozmów o jej funkcjonowaniu.

To jeden z tematów, który prawdopodobnie będzie szczególnie uważnie obserwowany. Dotyczy nie tylko procedur wewnętrznych, ale też przejrzystości, odpowiedzialności i zaufania do instytucji kościelnych. Szczegóły mogą zostać przedstawione po zakończeniu obrad.

Formacja księży i jubileusz diecezji łomżyńskiej

Biskupi mają także dyskutować nad dokumentem "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia". Dotyczy on przygotowania kandydatów do kapłaństwa i zasad formacji seminaryjnej.

Zebranie odbędzie się w diecezji łomżyńskiej w związku ze stuleciem jej erygowania. W programie przewidziano msze święte w łomżyńskiej katedrze pw. św. Michała Archanioła oraz w kościele pw. Krzyża Świętego. Katedra obchodzi 500-lecie istnienia.

Kiedy poznamy ustalenia?

405.Zebranie Plenarne KEP potrwa trzy dni. 8 czerwca zaplanowano briefing prasowy przed rozpoczęciem obrad, a 10 czerwca konferencję prasową po ich zakończeniu. Wtedy można spodziewać się podsumowania najważniejszych tematów i informacji o dalszych krokach.

Najwięcej uwagi mogą przyciągnąć prace nad katechezą parafialną, komisją niezależnych ekspertów oraz sposób, w jaki polski Episkopat odniesie się do recepcji "Amoris laetitia". To tematy, które mają znaczenie dla wszystkich polskich parafii, rodzin, katechetów i osób śledzących sytuację Kościoła w Polsce.





"Wydarzenia": Pijany poseł w samolocie. Politycy komentują zachowanie Porzucka Polsat News