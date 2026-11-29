Spis treści: 30 listopada 2026. Święto św. Andrzeja Apostoła Kim był św. Andrzej? Ewangelie pokazują go w zaskakującej roli Jak zginął św. Andrzej? Krzyż w kształcie litery X pojawił się później Relikwie św. Andrzeja znów w drodze. Ważny gest w 2025 roku

Historia Apostoła nie kończy się na wydarzeniach opisanych w Biblii. Przez stulecia jego relikwie przemierzały Europę, trafiały do ważnych ośrodków chrześcijaństwa i stawały się przedmiotem niezwykłych gestów między Kościołami. Jeszcze w 2025 roku fragment szczątków św. Andrzeja przekazano z włoskiego Amalfi do Rumunii, przypominając o więzi łączącej katolicki Zachód z prawosławnym Wschodem.

30 listopada 2026. Święto św. Andrzeja Apostoła

Święto św. Andrzeja Apostoła przypadnie w 2026 roku w poniedziałek, 30 listopada, dzień po pierwszej niedzieli Adwentu. W kalendarzu rzymskokatolickim ma rangę święta, wyższą od wspomnienia obowiązkowego, więc tego dnia liturgia o Apostole zastąpi formularz zwykłego adwentowego poniedziałku. Nie jest to jednak święto nakazane. Katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy, jeśli 30 listopada wypada w dzień roboczy.

Kapłani odprawiają mszę w czerwonych szatach, których barwa nawiązuje do męczeńskiej śmierci Andrzeja. Liturgia obejmuje hymn "Chwała na wysokości Bogu", własne modlitwy przeznaczone na ten dzień oraz prefację o Apostołach.

Pieśń może zwrócić uwagę wiernych, ponieważ podczas adwentowych dni powszednich zwykle jej nie słychać. Święto zachowuje jednak uroczystszy porządek, mimo że przypada już po rozpoczęciu Adwentu. Również Liturgia Godzin, nazywana brewiarzem, otrzymuje teksty poświęcone Andrzejowi, między innymi homilię św. Jana Chryzostoma.

Święto św. Andrzeja ma również szczególne znaczenie dla chrześcijańskiego Wschodu. Apostoł jest tradycyjnie wiązany z Konstantynopolem i czczony jako Protokletos, czyli "Pierwszy Powołany". Z tego powodu jego dzień odgrywa ważną rolę w relacjach katolicko-prawosławnych.

Co roku pod koniec listopada delegacja Watykanu odwiedza Patriarchat Ekumeniczny w Stambule. Prawosławna delegacja przybywa z kolei do Rzymu 29 czerwca, na uroczystość świętych Piotra i Pawła. W ten sposób dni braci, Andrzeja i Piotra, stały się symbolicznym pomostem między dwiema tradycjami chrześcijaństwa.

Kim był św. Andrzej? Ewangelie pokazują go w zaskakującej roli

Święty Andrzej pochodził z Betsaidy, rybackiej miejscowości położonej nad Jeziorem Galilejskim. Później mieszkał w Kafarnaum w domu swojego brata Szymona Piotra i razem z nim utrzymywał się z połowu ryb. Zanim dołączył do grona uczniów Jezusa, słuchał nauk Jana Chrzciciela.

Uwagę zwraca jego imię. Greckie Andreas, łączone z męstwem i odwagą, pokazuje hellenistyczne wpływy obecne w Galilei zamieszkanej głównie przez Żydów. Nie był to zresztą odosobniony przypadek. Greckie imiona występowały wśród żydowskiej ludności już kilka stuleci przed narodzinami Chrystusa.

Andrzej zajmował istotne miejsce wśród Dwunastu. Wszystkie cztery biblijne listy Apostołów wymieniają go w pierwszej czwórce, obok Piotra, Jakuba i Jana. Marek opisuje również scenę na Górze Oliwnej, gdy właśnie ci czterej uczniowie pytali Jezusa na osobności o zburzenie świątyni i wydarzenia zapowiadające kres dotychczasowego porządku.

Ewangelia według św. Jana pokazuje Andrzeja jako człowieka, który rozpoznaje znaczenie pozornie drobnych spotkań. Najpierw przyprowadza do Jezusa swojego brata, przyszłego św. Piotra. Później, tuż przed nakarmieniem pięciu tysięcy mężczyzn, zauważa chłopca mającego pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby. Sam dostrzega dysproporcję między zapasem a liczebnością tłumu, jednak przekazuje tę informację Chrystusowi.

W Jerozolimie pełni podobną funkcję. Kilku Greków zwraca się do Filipa z prośbą o spotkanie z Jezusem, Filip zaś najpierw konsultuje sprawę z Andrzejem. Dopiero potem obaj przekazują prośbę Nauczycielowi. Wybór Andrzeja mógł mieć znaczenie. Nosił greckie imię, pochodził z wielokulturowej Galilei i najwyraźniej budził zaufanie Filipa, który również nosił imię greckie.

Biblia nie wyjaśnia tego wprost, lecz zestawienie tych szczegółów odsłania Apostoła sprawnie poruszającego się na styku różnych środowisk. Nie przemawia do tłumów ani nie dominuje w opowieści. Rozpoznaje człowieka, który chce dotrzeć do Jezusa, i pomaga mu wykonać następny krok.

Jak zginął św. Andrzej? Krzyż w kształcie litery X pojawił się później

Nowy Testament milczy o losach św. Andrzeja po zesłaniu Ducha Świętego. Najstarszą wskazówkę dotyczącą jego misji przekazał w IV wieku Euzebiusz z Cezarei, powołując się na pisma Orygenesa. Według tej tradycji Apostoł głosił Ewangelię w Scytii, rozległej krainie na północ od Morza Czarnego.

Znacznie obszerniejszą relację przynoszą apokryficzne "Dzieje Andrzeja", powstałe prawdopodobnie między 150 a 200 rokiem. Tekst prowadzi Apostoła do Patras w rzymskiej Achai i opisuje jego konflikt z miejscowym namiestnikiem. Historycy traktują ten utwór jako świadectwo rozwoju wczesnego kultu, a nie kronikarski zapis wydarzeń z I wieku.

Zgodnie z tradycją Andrzej poniósł śmierć w Patras około 60-70 roku, skazany na ukrzyżowanie za działalność misyjną. Apokryf podaje, że został związany, a nie przybity do krzyża, i jeszcze przez dwa dni przemawiał do zgromadzonych. Nie znajdziemy w nim jednak informacji o konstrukcji przypominającej literę X. Charakterystyczny crux decussata, dziś nazywany krzyżem św. Andrzeja, wszedł do zachodniej ikonografii dopiero w średniowieczu.

Jedno z najstarszych pewnie datowanych wyobrażeń Apostoła na takim krzyżu pochodzi z XII wieku. Jeszcze na początku XVII stulecia Caravaggio namalował jego męczeństwo na zwykłym krzyżu pionowym. Słynny znak, widoczny później między innymi na fladze Szkocji, wyrósł więc z wielowiekowej tradycji artystycznej, a nie z relacji naocznych świadków.

Relikwie św. Andrzeja znów w drodze. Ważny gest w 2025 roku

Historia relikwii św. Andrzeja obejmuje niemal 1700 lat i kilka przełomowych podróży. W 357 roku szczątki Apostoła przewieziono z Patras do kościoła Świętych Apostołów w Konstantynopolu. Po IV krucjacie kardynał Pietro Capuano sprowadził znaczną ich część do rodzinnego Amalfi, a 8 maja 1208 roku umieszczono je w krypcie miejscowej katedry.

Część urny zamurowano, by ochronić cenny depozyt przed rabunkiem. Odnaleziono ją podczas przebudowy świątyni w 1603 roku, ponownie ukryto, a następnie odkryto w nocy z 28 na 29 stycznia 1846 roku. Inaczej potoczyły się losy relikwii głowy. W XV wieku trafiła z Patras do Rzymu, skąd papież Paweł VI przekazał ją Grekom we wrześniu 1964 roku.

Kolejny rozdział tej historii rozpoczął się 29 stycznia 2025 roku. Patriarcha Rumunii Daniel odebrał w Bukareszcie fragment relikwii św. Andrzeja przechowywanych w Amalfi. Na jego prośbę ofiarował je katolicki arcybiskup Amalfi-Cava de' Tirreni Orazio Soricelli. Dar przeznaczono dla rumuńskiej Katedry Narodowej, której jednym z patronów jest właśnie św. Andrzej. Do stolicy relikwię przewieźli archimandryta Andrei Anghel, ks. prof. George Grigoriță oraz ks. Costin Spiridon.

26 października 2025 roku w świątyni odbyła się uroczystość poświęcenia mozaikowej ikonografii, związana z setną rocznicą utworzenia Patriarchatu Rumuńskiego i 140-leciem autokefalii Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Ceremonii przewodniczyli patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I oraz patriarcha Daniel. Poświęcono wówczas między innymi umieszczone nad wejściem mozaiki przedstawiające świętych Andrzeja i Filipa, których rumuńska tradycja wiąże z chrystianizacją ziem należących dziś do Rumunii.

Wybór adresata nie był przypadkowy. Święty Andrzej jest patronem Rumunii, a tamtejsza tradycja wiąże jego działalność ze Scytią Mniejszą, krainą obejmującą obszar dzisiejszej Dobrudży nad Morzem Czarnym. Przekazanie relikwii połączyło więc katolicką archidiecezję we Włoszech z prawosławnym patriarchatem w Bukareszcie.

Ten gest nabiera dodatkowego znaczenia w świetle napiętej historii obu odłamów chrześcijaństwa. Szczątki wywiezione z Konstantynopola po krucjacie wróciły na chrześcijański Wschód jako dar, a nie wojenne trofeum.



