W tradycji Kościoła święto Wniebowstąpienia Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Wielkanocy, lecz w Polsce od lat obchodzone jest w niedzielę. W 2026 roku wypada dokładnie 17 maja i łączy się z początkiem ostatniego etapu oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego.

W 2026 roku Wniebowstąpienie Pańskie w Polsce przypada na 17 maja, w VII Niedzielę Wielkanocną. Tego dnia Kościół odczytuje fragment Dziejów Apostolskich o czterdziestu dniach spotkań Zmartwychwstałego z uczniami, o obietnicy Ducha Świętego i o scenie, w której Chrystus zostaje uniesiony, a obłok zabiera Go sprzed oczu apostołów.

W zestawie czytań pojawiają się także Psalm 47, List do Efezjan oraz finał Ewangelii według św. Mateusza z nakazem głoszenia Ewangelii wszystkim narodom.

Tradycyjnie Wniebowstąpienie wypada czterdziestego dnia po Wielkanocy, czyli w czwartek, jednak w 2026 roku byłby to 14 maja. Polskie obchody zostały jednak przeniesione na niedzielę już w 2004 roku na mocy decyzji watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Czwartek nie jest dniem wolnym od pracy, więc niedzielny termin daje wiernym łatwiejszy udział w uroczystej mszy świętej.

17 maja 2026 roku to również trzeci dzień Nowenny do Ducha Świętego, czyli modlitewnego oczekiwania na Pięćdziesiątnicę. Wniebowstąpienie nie zamyka więc okresu wielkanocnego, lecz otwiera ostateczny etap przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Chrystus według Dziejów Apostolskich kończy czas widzialnych spotkań z uczniami, a wspólnota w Jerozolimie oczekuje na Zesłanie Ducha Świętego. Z tego względu czytania z tego dnia mocno akcentują nie tyle sam moment odejścia, ile zapowiedź misji, która rozpocznie się po Pięćdziesiątnicy.

Pierwotny Kościół przez pewien czas łączył Wniebowstąpienie z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Osobna uroczystość Wniebowstąpienia jest wyraźnie poświadczona dopiero od IV wieku. Wspomina o niej Egeria, pątniczka opisująca liturgię Jerozolimy w latach 381-384, później zaś święto potwierdzają św. Augustyn i św. Leon Wielki.

Co oznacza Wniebowstąpienie Pańskie?

Wniebowstąpienie Pańskie upamiętnia zakończenie widzialnych spotkań zmartwychwstałego Jezusa z uczniami oraz Jego wywyższenie u Ojca.

Najpełniejszy opis podają Dzieje Apostolskie. Jezus po męce ukazywał się apostołom przez czterdzieści dni, mówił im o królestwie Bożym, zapowiedział chrzest Duchem Świętym, a następnie został uniesiony w ich obecności. Obłok zabrał Go sprzed oczu, a dwaj mężowie w białych szatach skierowali uwagę uczniów ku przyszłości i powtórnemu przyjściu Chrystusa.

Święto mówi o przejściu od czasu spotkań ze Zmartwychwstałym do czasu misji Kościoła. Uczniowie otrzymują zadanie świadczenia "w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi", czyli od własnego miasta aż po świat daleki, obcy i jeszcze nieznany.

Ewangelie pokazują tę scenę w różny sposób, dlatego Wniebowstąpienie ma kilka odcieni. Marek ujmuje wydarzenie bardzo zwięźle: po rozmowie z uczniami Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Ewangelista Łukasz opisuje więcej szczegółów: Jezus wyprowadza uczniów ku Betanii, podnosi ręce, błogosławi ich, a podczas błogosławieństwa zostaje uniesiony do nieba. Uczniowie wracają potem do Jerozolimy z radością.

Mateusz akcentuje przede wszystkim rozesłanie uczniów i nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, a Jan zapowiada odejście Jezusa do Ojca w mowach pożegnalnych, szczególnie przez słowa o przygotowaniu miejsca i posłaniu Pocieszyciela. Nowy Testament skupia się na konsekwencjach dla wspólnoty uczniów.

Teologicznie Wniebowstąpienie mówi o wyniesieniu człowieczeństwa Chrystusa do chwały Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że po zmartwychwstaniu ciało Chrystusa było już uwielbione, ale przez czterdzieści dni Jezus nadal ukazywał się uczniom w sposób dostępny dla ludzkiego doświadczenia. Wniebowstąpienie kończy ten etap i ukazuje trwałe wejście Jego człowieczeństwa w Bożą chwałę.

Chrześcijaństwo widzi w tym święcie potwierdzenie, że ludzka natura, ciało, historia, rany i pamięć życia ziemskiego zostały w Chrystusie wprowadzone w bliskość Boga. Dlatego Wniebowstąpienie łączy triumf z nadzieją, a doktrynę z bardzo ludzkim pytaniem o kres życia i jego dalszy sens.

Jaka jest różnica między wniebowstąpieniem a wniebowzięciem?

Wniebowstąpienie dotyczy Jezusa Chrystusa, który po Zmartwychwstaniu wstępuje do Ojca własną Boską mocą. Natomiast Wniebowzięcie odnosi się do Maryi, która według nauczania Kościoła została wzięta przez Boga do chwały nieba z duszą i ciałem po zakończeniu ziemskiego życia.

W tej jednej różnicy mieści się cała teologia obu świąt. Jezus działa jako Syn Boży i Zmartwychwstały Pan, Maryja przyjmuje dar Boga jako pierwsza spośród odkupionych.

Kościół rozdziela te uroczystości także w kalendarzu. Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem ruchomym, zależnym od daty Wielkanocy; tradycyjnie przypada czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu, a w Polsce od 2004 roku obchodzone jest w VII Niedzielę Wielkanocną.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ma stałą datę, 15 sierpnia, i należy w Polsce do najbardziej rozpoznawalnych świąt maryjnych, znanych również jako Matki Bożej Zielnej. Dogmat o Wniebowzięciu ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 roku w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus.

Czy Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem nakazanym?

Wniebowstąpienie Pańskie należy do świąt nakazanych wymienionych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kanon 1246 wskazuje Wniebowstąpienie wśród dni, które Kościół łaciński obchodzi jako uroczystości o szczególnej randze.

Obowiązek uczestnictwa w mszy świętej wynika tu także z samej niedzieli. Kanon 1247 mówi, że wierni w niedziele oraz inne święta nakazane uczestniczą w Eucharystii i powstrzymują się od zajęć, które utrudniają kult, radość dnia Pańskiego oraz odpoczynek duchowy i fizyczny.

Kanon 1248 dodaje, że obowiązek można wypełnić również wieczorem dnia poprzedniego.

