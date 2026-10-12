W skrócie Ksiądz Krzysztof Wilk zwyciężył w procesie w Watykanie i wróci na stanowisko proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

W 2023 roku otrzymał nakaz opuszczenia parafii wydany przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jednak po odwołaniu Dykasteria ds. Duchowieństwa wycofała poprzedni dekret.

Abp Marek Jędraszewski przeszedł na emeryturę pod koniec listopada 2026 roku.

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Po blisko trzech latach przerwy ksiądz Krzysztof Wilk ponownie pokieruje parafią pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Obowiązki proboszcza zacznie sprawować 18 października.

Ksiądz Krzysztof Wilk proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Duchowny przejął opiekę nad parafią w 2021 roku, ale już w grudniu 2023 roku otrzymał pismo od ówczesnego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w którym nakazano mu jej opuszczenie.

Powodów tej decyzji nie ujawniono. Zgodnie z poleceniem kapłan opuścił miejsce, po czym odwołał się od tego postanowienia do Watykanu.

Jak przekazała Archidiecezja Krakowska, Dykasteria ds. Duchowieństwa wycofała swój wcześniejszy dekret odwołujący proboszcza, co umożliwiło mu powrót na poprzednie stanowisko.

"Dykasteria uwzględniła racje przedstawione przez ks. Wilka w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Następnie Sygnatura Apostolska jako najwyższy sąd kościelny zatwierdziła decyzję Dykasterii" - wyjaśniono w piśmie archidiecezji.

Arcybiskup Marek Jędraszewski na emeryturze

Abp Marek Jędraszewski odszedł na emeryturę pod koniec listopada 2025 roku, gdy papież Leon XIV oficjalnie przyjął jego rezygnację z urzędu metropolity krakowskiego. Jego następcą został kardynał Grzegorz Ryś.

Przez część odbiorców abp Jędraszewski był uznawany za postać kontrowersyjną. Szczególne napięcia wywoływały jego wypowiedzi i zaangażowanie w kwestie społeczne i polityczne.

Jedno z najgłośniejszych przemówień Jędraszewski wygłosił podczas obchodów rocznicy powstania warszawskiego w 2019 roku. Mówił wówczas o "tęczowej zarazie", co skutkowało zarzutami wobec polskich hierarchów Kościoła katolickiego o potępianie osób LGBT. Z drugiej strony część konserwatywnych katolików wspierała duchownego, twierdząc, że broni tradycyjnej nauki Kościoła.



