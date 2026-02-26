27 lutego w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego wypada wspomnienie św. Grzegorza z Nareku, mnicha i teologa żyjącego na przełomie X i XI wieku w Armenii, zmarłego około 1010 roku.

Był to czas, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze podzielone w sposób, jaki znamy dziś, choć napięcia między Wschodem a Zachodem narastały i doprowadziły w 1054 roku do tzw. wielkiej schizmy między Rzymem a Konstantynopolem.

Grzegorz wychowywał się i działał w świecie ormiańskiego chrześcijaństwa, które od V wieku funkcjonowało poza jednością z Kościołem rzymskim i bizantyjskim, zachowując własną teologię i liturgię.

Jako dziecko został oddany do klasztoru w Nareku, w pobliżu jeziora Wan, gdzie zdobył szerokie wykształcenie obejmujące zarówno naukę teologii, jak i znajomość języka greckiego oraz elementy wiedzy świeckiej.

Armenia pierwszym chrześcijańskim krajem na świecie

W historii Armenii jego postać zajmuje miejsce szczególne, ponieważ kraj ten już na początku IV wieku uznał chrześcijaństwo za religię państwową (jako pierwsze państwo w dziejach).

Dominującą wspólnotą pozostaje do dziś Apostolski Kościół Ormiański, który nie należy ani do Kościoła katolickiego, ani do prawosławia bizantyjskiego, lecz stanowi odrębną tradycję w ramach chrześcijaństwa wschodniego. Pisma Grzegorza, zwłaszcza jego zbiór 95 modlitw o charakterze pokutnym i mistycznym, na trwałe weszły do duchowego kanonu tej wspólnoty i do ormiańskiej kultury religijnej.

W Kościele katolickim jest dziś postrzegany jako jeden z najważniejszych przedstawicieli wschodniej myśli chrześcijańskiej sprzed formalnego rozłamu z 1054 roku.

Znaczenie daty 27 lutego wzrosło wyraźnie w 2015 roku, gdy papież Franciszek ogłosił Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła, włączając go do grona autorów uznanych za szczególnie ważnych dla całego chrześcijaństwa. Wydarzenie to miało również wymiar symboliczny, ponieważ odbyło się w kontekście obchodów stulecia ludobójstwa Ormian, co ponownie skierowało uwagę świata na historię i tożsamość tego narodu.

W 2021 roku wspomnienie świętego zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. W ten sposób mnich z Armenii, wywodzący się z tradycji pozostającej poza jednością z Rzymem, stał się jedną z nielicznych postaci oficjalnie upamiętnianych zarówno w Kościele katolickim, jak i w ormiańskim chrześcijaństwie.

Obchody święta św. Grzegorza z Nareku

W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego 27 lutego ma rangę wspomnienia dowolnego, co w praktyce oznacza możliwość, a nie obowiązek jego celebracji.

Prawo kanoniczne nakłada obowiązek uczestnictwa w mszy w niedziele oraz w określone święta nakazane, natomiast wspomnienia nie mają takiej mocy. Parafia może tego dnia sprawować Eucharystię według formularza o św. Grzegorzu z Nareku, wykorzystać teksty związane z jego osobą w liturgii godzin lub odwołać się do jego nauczania w homilii, ale może również pozostać przy czytaniach przewidzianych na dany dzień okresu liturgicznego.

Najbardziej rozbudowane obchody organizują wspólnoty ormiańsko-katolickie, dla których 27 lutego ma nie tylko znaczenie religijne, lecz także tożsamościowe. W Polsce istotnym punktem odniesienia jest Ormiańsko-katolicka Parafia Centralna w Warszawie, której patronem jest św. Grzegorz z Nareku, co sprzyja celebracjom o charakterze uroczystym, z udziałem duchowieństwa obrządku ormiańskiego.

Na poziomie międzynarodowym obchody mogą przybierać bardziej oficjalny charakter, zwłaszcza gdy angażują instytucje Stolicy Apostolskiej oraz hierarchów Kościołów Wschodnich. W Rzymie zdarzały się celebracje z udziałem przedstawicieli Kościoła ormiańskiego i watykańskich dykasterii, podczas których podkreślano znaczenie św. Grzegorza dla dialogu między tradycją łacińską a wschodnią oraz dla wspólnot ormiańskich rozsianych po świecie.

Obok liturgii pojawiają się wówczas spotkania środowiskowe i wydarzenia o charakterze kulturalnym nawiązujące do jego dorobku literackiego.

