Postać, którą mało kto zna. Papież Franciszek nadał mu szczególne znaczenie

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

27 lutego Kościół przypomina o postaci, która wyrasta z tradycji Armenii, a jednocześnie została oficjalnie uznana przez Rzym. Tego dnia wspominany jest św. Grzegorz z Nareku, średniowieczny mnich i autor modlitw, ogłoszony doktorem Kościoła w 2015 roku. To data, która symbolicznie łączy chrześcijański Wschód i Zachód.

Starożytny klasztor z kamienia położony w górzystym terenie, otoczony kolorowymi kwiatami i kamiennym ogrodzeniem, z wyraźnie widoczną dzwonnicą i charakterystycznymi kopułami.
Armenia jako pierwsze państwo na świecie przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową. Pod koniec lutego obchodzimy wspomnienie świętego z tego krajueast news East News

27 lutego w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego wypada wspomnienie św. Grzegorza z Nareku, mnicha i teologa żyjącego na przełomie X i XI wieku w Armenii, zmarłego około 1010 roku.

Był to czas, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze podzielone w sposób, jaki znamy dziś, choć napięcia między Wschodem a Zachodem narastały i doprowadziły w 1054 roku do tzw. wielkiej schizmy między Rzymem a Konstantynopolem.

Grzegorz wychowywał się i działał w świecie ormiańskiego chrześcijaństwa, które od V wieku funkcjonowało poza jednością z Kościołem rzymskim i bizantyjskim, zachowując własną teologię i liturgię.

Jako dziecko został oddany do klasztoru w Nareku, w pobliżu jeziora Wan, gdzie zdobył szerokie wykształcenie obejmujące zarówno naukę teologii, jak i znajomość języka greckiego oraz elementy wiedzy świeckiej.

Zobacz również:

17 stycznia Kościół katolicki wspomina postać św. Antoniego
Religia

To jeden z najstarszych świętych. Jego postać wyróżnia się na tle Kościoła

Anna Czowalla
Anna Czowalla

    Armenia pierwszym chrześcijańskim krajem na świecie

    W historii Armenii jego postać zajmuje miejsce szczególne, ponieważ kraj ten już na początku IV wieku uznał chrześcijaństwo za religię państwową (jako pierwsze państwo w dziejach).

    Dominującą wspólnotą pozostaje do dziś Apostolski Kościół Ormiański, który nie należy ani do Kościoła katolickiego, ani do prawosławia bizantyjskiego, lecz stanowi odrębną tradycję w ramach chrześcijaństwa wschodniego. Pisma Grzegorza, zwłaszcza jego zbiór 95 modlitw o charakterze pokutnym i mistycznym, na trwałe weszły do duchowego kanonu tej wspólnoty i do ormiańskiej kultury religijnej.

    W Kościele katolickim jest dziś postrzegany jako jeden z najważniejszych przedstawicieli wschodniej myśli chrześcijańskiej sprzed formalnego rozłamu z 1054 roku.

    Znaczenie daty 27 lutego wzrosło wyraźnie w 2015 roku, gdy papież Franciszek ogłosił Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła, włączając go do grona autorów uznanych za szczególnie ważnych dla całego chrześcijaństwa. Wydarzenie to miało również wymiar symboliczny, ponieważ odbyło się w kontekście obchodów stulecia ludobójstwa Ormian, co ponownie skierowało uwagę świata na historię i tożsamość tego narodu.

    W 2021 roku wspomnienie świętego zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. W ten sposób mnich z Armenii, wywodzący się z tradycji pozostającej poza jednością z Rzymem, stał się jedną z nielicznych postaci oficjalnie upamiętnianych zarówno w Kościele katolickim, jak i w ormiańskim chrześcijaństwie.

    Zobacz również:

    11 lutego to ważna data w Kościele katolickim
    Religia

    Szczególny dzień w Kościele. Święto ustanowił Jan Paweł II

    Tomasz Kromp
    Tomasz Kromp

      Obchody święta św. Grzegorza z Nareku

      W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego 27 lutego ma rangę wspomnienia dowolnego, co w praktyce oznacza możliwość, a nie obowiązek jego celebracji.

      Prawo kanoniczne nakłada obowiązek uczestnictwa w mszy w niedziele oraz w określone święta nakazane, natomiast wspomnienia nie mają takiej mocy. Parafia może tego dnia sprawować Eucharystię według formularza o św. Grzegorzu z Nareku, wykorzystać teksty związane z jego osobą w liturgii godzin lub odwołać się do jego nauczania w homilii, ale może również pozostać przy czytaniach przewidzianych na dany dzień okresu liturgicznego.

      Zobacz również:

      Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś apelował o pilną pomoc dla Ukrainy
      Polska

      Kardynał Ryś apelował o pilną pomoc. Wierni odpowiedzieli, nowy komunikat

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak

        Najbardziej rozbudowane obchody organizują wspólnoty ormiańsko-katolickie, dla których 27 lutego ma nie tylko znaczenie religijne, lecz także tożsamościowe. W Polsce istotnym punktem odniesienia jest Ormiańsko-katolicka Parafia Centralna w Warszawie, której patronem jest św. Grzegorz z Nareku, co sprzyja celebracjom o charakterze uroczystym, z udziałem duchowieństwa obrządku ormiańskiego.

        Na poziomie międzynarodowym obchody mogą przybierać bardziej oficjalny charakter, zwłaszcza gdy angażują instytucje Stolicy Apostolskiej oraz hierarchów Kościołów Wschodnich. W Rzymie zdarzały się celebracje z udziałem przedstawicieli Kościoła ormiańskiego i watykańskich dykasterii, podczas których podkreślano znaczenie św. Grzegorza dla dialogu między tradycją łacińską a wschodnią oraz dla wspólnot ormiańskich rozsianych po świecie.

        Obok liturgii pojawiają się wówczas spotkania środowiskowe i wydarzenia o charakterze kulturalnym nawiązujące do jego dorobku literackiego.

        Zobacz również:

        Papież Leon XIV i kard. Stanisław Dziwisz
        Świat

        Leon XIV spotkał się z polskimi kardynałami. W tle pomoc dla Ukrainy

        Paulina Eliza Godlewska
        Paulina Eliza Godlewska
        Kierwiński w "Graffiti" o programie SAFE: Jestem zaskoczony, że ministrowie prezydenta mają wątpliwości Polsat News

        Najnowsze