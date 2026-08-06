Spis treści: Wspomnienie 7 sierpnia. Kim był św. Kajetan? Dlaczego św. Kajetan został kapłanem? Św. Kajetan i powstanie zakonu teatynów Torturowany podczas splądrowania Rzymu Kiedy zmarł św. Kajetan?

Wspomnienie 7 sierpnia. Kim był św. Kajetan?

Kajetan przyszedł na świat w 1480 roku w Vicenzy, na terenie dzisiejszych północnych Włoch. Pochodził z arystokratycznego rodu Thiene. Wcześnie stracił ojca, dlatego jego wychowaniem zajmowała się matka, Maria Porto, znana z religijności i zaangażowania w pomoc potrzebującym.

Młody Kajetan otrzymał staranne wykształcenie. Studiował prawo cywilne i kościelne na Uniwersytecie w Padwie, gdzie w 1504 roku zdobył doktorat. Taki tytuł otwierał przed nim drogę do wysokich urzędów oraz wygodnego życia. Po studiach wyjechał do Rzymu i rozpoczął pracę w kancelarii papieża Juliusza II.

Pobyt w otoczeniu papieskiego dworu pozwolił mu poznać Kościół od środka. Dostrzegał nie tylko jego siłę, ale również nadużycia, przywiązanie duchownych do majątku i zaniedbania wobec najbiedniejszych. Doszedł do wniosku, że prawdziwa reforma powinna rozpocząć się od osobistej przemiany kapłanów.

Dlaczego św. Kajetan został kapłanem?

Kajetan nie przyjął święceń od razu. Został kapłanem dopiero w 1516 roku, kiedy miał około 36 lat. Swoją pierwszą mszę odprawił kilka miesięcy później, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Według przekazów długo przygotowywał się do tego wydarzenia, ponieważ uważał kapłaństwo za ogromną odpowiedzialność.

Nie ograniczał działalności do odprawiania nabożeństw i głoszenia kazań. Angażował się w opiekę nad osobami chorymi, samotnymi i pozbawionymi środków do życia. Działał w bractwach religijnych, wspierał szpitale oraz osobiście zajmował się pacjentami, których inni unikali z obawy przed zakażeniem.

Szczególnie zależało mu na pogłębieniu życia eucharystycznego. Zachęcał wiernych do częstszego przyjmowania Komunii świętej, co na początku XVI wieku nie było jeszcze powszechną praktyką.

Św. Kajetan i powstanie zakonu teatynów

Najważniejszym dziełem Kajetana było współzałożenie Zakonu Kleryków Regularnych, nazywanych teatynami. Nowa wspólnota powstała w 1524 roku. Oprócz Kajetana należeli do niej biskup Gian Pietro Carafa - późniejszy papież Paweł IV - oraz Bonifacio de' Colli i Paolo Consiglieri.

Teatyni chcieli odnowić sposób życia duchownych. Rezygnowali z prywatnego majątku, prowadzili wspólne życie, dużo czasu poświęcali modlitwie, pracy duszpasterskiej i pomocy ludziom. Nie zabiegali nawet o regularne zbieranie datków. Utrzymywali się z dobrowolnych ofiar, traktując to jako wyraz zaufania Bożej Opatrzności.

Nazwa zgromadzenia nie pochodzi od Kajetana. Wywodzi się od łacińskiej nazwy włoskiego miasta Chieti - Theate - którego biskupem był Gian Pietro Carafa. Zakon odegrał ważną rolę w XVI-wiecznej odnowie życia katolickiego.

Torturowany podczas splądrowania Rzymu

W 1527 roku Rzym został zajęty i splądrowany przez wojska cesarza Karola V. Wydarzenie przeszło do historii jako Sacco di Roma. Napastnicy wtargnęli także do domu teatynów. Zakonnicy zostali uwięzieni i torturowani, ponieważ żołnierze byli przekonani, że ukrywają kosztowności.

Kajetan nie miał jednak majątku, który mógłby oddać. Po uwolnieniu wraz ze współbraćmi opuścił Rzym i przeniósł się do Wenecji. Następnie działał w Neapolu, gdzie opiekował się ubogimi, zakładał placówki dobroczynne i próbował chronić potrzebujących przed lichwą.

Wspierał rozwój instytucji udzielającej pożyczek na uczciwych warunkach osobom, które w innym przypadku byłyby zdane na bardzo wysokie odsetki. Z czasem przedsięwzięcie to przyczyniło się do powstania jednej z ważnych neapolitańskich instytucji finansowych.

Kiedy zmarł św. Kajetan?

Św. Kajetan zmarł 7 sierpnia 1547 roku w Neapolu. Miał około 66 lat. Został pochowany w bazylice San Paolo Maggiore, związanej z działalnością teatynów. Data jego śmierci stała się później dniem liturgicznego wspomnienia.

Kajetana beatyfikował papież Urban VIII w 1629 roku. Kanonizacji dokonał Klemens X w 1671 roku. W kalendarzuKościoła katolickiego jego obchód ma rangę wspomnienia dowolnego. Oznacza to, że 7 sierpnia liturgia może być sprawowana ku jego czci, ale nie jest to obowiązkowe wspomnienie obchodzone we wszystkich parafiach.

Św. Kajetan jest patronem teatynów, ludzi bezrobotnych, poszukujących pracy oraz znajdujących się w trudnym położeniu finansowym. Wzywają go także osoby, które obawiają się o utrzymanie rodziny lub nie wiedzą, jak poradzić sobie po utracie źródła dochodu.

Jego kult jest szczególnie silny we Włoszech, Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. W Argentynie 7 sierpnia do sanktuariów św. Kajetana przybywają tysiące osób modlących się o "chleb i pracę". W 2013 roku papież Franciszek przypomniał im, że prośbie o zatrudnienie powinny towarzyszyć solidarność oraz troska o ludzi pozostających bez środków do życia.



