Spis treści: Pomnik Matki Bożej w Konotopiu - wyjątkowy monument ukończony Pomnik Matki Bożej w Konotopiu - dostępny będzie taras widokowy Program odsłonięcia monumentu Matki Bożej w Konotopiu

Na religijnej i turystycznej mapie Polski powstaje nowe, wyjątkowe miejsce kultu. Imponujący monument w Konotopiu - niewielkiej miejscowości położonej w gminie Kikół - pobije dotychczasowe rekordy wysokości.

Choć oficjalne odsłonięcie i poświęcenie figury dopiero przed nami, inwestycja już teraz bije rekordy popularności. Do gminy już zjeżdżają pierwsi turyści i pielgrzymi z całego kraju, chcąc na własne oczy zobaczyć budowlę.

Pomnik Matki Bożej w Konotopiu - wyjątkowy monument ukończony

Projekt monumentu wyszedł spod dłuta rzeźbiarza Adama Jakuba Matejkowskiego z Płowęża w województwie kujawsko-pomorskim. Prace budowlane nad wzniesieniem figury ruszyły w 2025 roku, a ich zwieńczenie oraz uroczyste poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia - w przypadające tego dnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Inicjatorami oraz wyłącznymi fundatorami całego przedsięwzięcia są znany polski przedsiębiorca Roman Karkosik wraz z żoną Grażyną. Monument powstał jako ich osobiste wotum wdzięczności.

Małżeństwo Karkosików od lat pozostaje silnie związane z Konotopiem i lokalną społecznością, stale wspierając tutejsze Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej - w przeszłości sfinansowali m.in. budowę nowoczesnego budynku świątyni.

Pomnik Matki Bożej w Konotopiu - dostępny będzie taras widokowy

Pomnik mierzy 55,6 metra wysokości, z czego 15 metrów stanowi korona u jego podstawy. To właśnie na niej zlokalizowano wyjątkowy punkt widokowy. Cała konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zwiedzający mogli bezpiecznie wejść na koronę i podziwiać malowniczą panoramę okolicy.

Liczby te robią ogromne wrażenie - monumentalna budowla w Konotopiu jest wyższa od dotychczasowych rekordzistów i znanych na całym świecie obiektów sacrum. Przewyższa m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie (52,5 metra razem z kopcem) oraz słynnego Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro, którego całkowita wysokość wynosi 38 metrów.

Program odsłonięcia monumentu Matki Bożej w Konotopiu

Poświęcenie monumentu Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu odbędzie się 15 sierpnia 2026 roku. Podczas mszy świętej o godzinie 12:00 pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego pomnik zostanie oficjalnie poświęcony. Harmonogram tego dnia prezentuje się następująco:

11:15 - modlitwa różańcowa

11:45 - powitanie gości i pielgrzymów

12:00 - msza święta

13:00 - zakończenie mszy świętej

13:15 - poświęcenie monumentu Matki Bożej Miłosiernej

13:30 - wystąpienia oficjalne

14:00 - występ zespołu "Mazowsze"

15:30 - zakończenie i otwarcie terenu monumentu dla pielgrzymów i zwiedzających

Pomnik będzie można odwiedzać od 1 kwietnia do 30 września przez cały tydzień w godzinach od 8:00 do 20:00. W okresie jesienno-zimowym (od 1 października do 31 marca) będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Z kolei w soboty i niedziele będzie otwarty w godzinach od 10:00 do 18:00.

Źródło: matkaboska-konotopie.pl



