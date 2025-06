Wielka Brytania. Pokolenie Z wraca do religii

" Zapowiada się, że będzie to pierwsze od bardzo długiego czasu nowe pokolenie, które uczyni kraj bardziej, aniżeli mniej, religijnym" - przewiduje dziennikarz.

Jak zauważa, obecnie w literaturze widać znacznie przychylniejszy stosunek do religii jako takiej, a także pozytywną ciekawość po autorów reportaży, publikacji naukowych, czy prozy. To, jak twierdzi publicysta, "odróżnia je od wyznań, które czytaliśmy 20 lat temu", wskazując na ich pogardliwe nastawienie do wiary.