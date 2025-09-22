Zarówno w tradycji chrześcijańskiej, jak i żydowskiej Michał Archanioł jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. Jego imię pochodzące z języka hebrajskiego oznacza "Któż jak Bóg", co ma wyrażać jego pełne oddanie woli Bożej.

To właśnie on w Księdze Objawienia prowadzi inne anioły w walce przeciwko smokowi symbolizującemu szatana. Towarzyszył on również Gabrielowi podczas rozmowy z Abrahamem, zapowiadając mu narodziny syna. Michał jest również postrzegany jako przewodnik dusz, który pomaga im w duchowych rozterkach poprzez ochronę i wstawiennictwo.

Kult świętego Michała Archanioła był żywy już w starożytności, a liczne dowody pisemne to potwierdzają. Znacznie później pojawił się silny lokalny kult na Górze Gargano, gdzie Michał miał się wielokrotnie objawiać. Dopiero z czasem przeniósł się on na cały Kościół, a jego wspomnienie było obchodzone 29 września.

Archanioł Gabriel - stróż świętej Rodziny

W Starym Testamencie postać Archanioła Gabriela pojawia się dwukrotnie: najpierw wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, a potem przepowiednię Jeremiasza. Jego postać bezpośrednio związana jest przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.

To właśnie on ogłosił Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela. Pół roku później udał się także do Maryi, aby zwiastować jej narodziny Jezusa. Uspokajał również Józefa, kiedy ten dowiedział się o poczęciu Maryi i nakazał mu ucieczkę do Egiptu. Dlatego też zgodnie z Tradycją, Gabriel uznawany jest za stróża Świętej Rodziny.

Pierwsze wzmianki o kulcie Archanioła Gabriela pochodzą z X wieku. Jego wspomnienie miało wyłącznie lokalny charakter. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego. Od tego czasu jego wspomnienie obchodzone były 24 marca. W 1951 roku został ogłoszony patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji.

Archanioł Rafał - uzdrowiciel i towarzysz

Po hebrajsku imię Archanioła Rafała oznacza "Bóg uzdrawia". W Piśmie Świętym wspomina o nim tylko Księga Tobiasza. Został on posłany przez Boga, aby pomóc rodzinie pobożnego Tobiasza. Udając człowieka, towarzyszył jego synowi w dalekiej podróży. Podczas wędrówki udzielał mu rad i chronił przyjaciela.

Archanioł pomógł także w wypędzeniu demona z młodej Sary, którą potem poślubił syn Tobiasza. Prawdziwą tożsamość ujawnił dopiero po wykonaniu zadania. Ze względu na rolę, jaką odegrał, został uznany za patrona podróżnych i chorych, a także aptekarzy i lekarzy.

Początkowo Archanioł Rafał był czczony razem z sześcioma innymi aniołami. Dopiero z czasem jego indywidualny kult zaczął nabierać na sile. Jego pierwsze przejawy zaczęły pojawiać się w VII wieku, kiedy to w Wenecji powstał pierwszy kościół ku jego czci.

Kult ten miał charakter lokalny, ale był popierany m.in. przez ówczesnego papieża Sergiusza I. Święto ku jego czci ogłosił dopiero Benedykt XV w 1921 roku. Od tego czasu jego wspomnienie było obchodzone 24 października.

29 września, czyli Święto Archaniołów

Na Soborze Watykańskim II podjęto decyzję o konieczności uporządkowania i uproszczenia kalendarza liturgicznego. Dlatego w 1969 roku, papież Paweł VI zdecydował o połączeniu wspomnień trzech archaniołów w jedno święto obchodzone 29 września. Data ta została wybrana, ponieważ wspomnienie Archanioła Gabriela było już wtedy dobrze ugruntowanym i starym świętem.

Takie rozwiązanie miało dodatkowo podkreślić jedność misji wszystkich trzech archaniołów. Połączenie ich wspomnień w jedno święto ukazuje, że jako posłańcy wysłani przez Boga, spełniają kluczową misję w dziejach zbawienia.

