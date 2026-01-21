W skrócie 75,9 proc. świeckich pracowników Watykanu wyraziło w sondażu poczucie niedocenienia i demotywacji.

56 proc. respondentów zgłosiło doświadczenie niesprawiedliwości i nękania ze strony przełożonych.

Nowy papież Leon XIV przywrócił premię 500 euro dla pracowników Watykanu po swoim wyborze.

Watykan to najmniejsze państwo na świecie. Ma powierzchnię zaledwie 0,44 km kw i około 900 stałych mieszkańców.

Świecka siła robocza Watykanu - z której większość mieszka poza murami Watykanu - liczy około 4000 osób. Są to m.in. kucharze, ogrodnicy i sprzątacze.

Praca w Watykanie. Pierwszy taki sondaż

Stowarzyszenie Pracowników Świeckich Watykanu między 15 grudnia a 7 stycznia przeprowadziło sondaż, w którym zapytano o warunki pracy w Stolicy Apostolskiej.

To pierwsze tego typu badanie w tym najmniejszym kraju świata. Wzięło w nim udział 250 respondentów.

Według sondażu 73,9 proc. respondentów wyraziło, że czuje "brak porozumienia" z kierownictwem.

Jeszcze większy odsetek badanych - 75,9 proc. - stwierdził, że czuje się niedoceniany i zdemotywowany w pracy.

Stowarzyszenie stwierdziło, że jest "szczególnie zaniepokojone" faktem, iż 56 proc. respondentów "doświadczyło niesprawiedliwości i nękania ze strony przełożonego".

AFP pisze, że nieżyjący papież Franciszek miał niekiedy napięte relacje z pracownikami Watykanu. Niektórzy pracownicy w rozmowie z agencją wyrazili nadzieję na zmianę za czasów papieża Leona XIV.

Wybór nowego papieża. Leon XIV przywrócił premię pracownikom

Jedną z pierwszych decyzji nowego papieża miało być przywrócenie premii dla pracowników Watykanu w wysokości 500 euro (ok. 2 100 zł) z okazji wyboru kolejnej głowy Watykanu.

Respondenci biorący udział w sondażu dotyczącym warunków pracy zostali zapytani również o "sugestie, które można przedstawić papieżowi, gdyby zaszła taka potrzeba".

W większości wskazali oni na "możliwość głosu i rzeczywistą ochronę pracowników poprzez reprezentację, przejrzystość, dialog i szacunek".

Pracownicy Watykanu otrzymują pensje wolne od podatku i mają bezpłatną opiekę medyczną. Nie mogą jednak tworzyć ani wstępować do związków zawodowych.

Źródło: AFP

