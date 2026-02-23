Nowe rozwiązanie opiera się na aplikacji sztucznej inteligencji "Lara", stworzonej przez firmę Translated. System umożliwia tłumaczenie wypowiedzi w czasie rzeczywistym i - zgodnie z zapowiedziami Watykanu - ma być pierwszym tak szerokim wdrożeniem tej technologii w przestrzeni liturgicznej o światowym znaczeniu. Inicjatywa ma zwiększyć dostępność treści dla wiernych posługujących się różnymi językami.

Papieskie celebracje gromadzą pielgrzymów z całego świata, dlatego bariera językowa od lat stanowi ogromne wyzwanie. Tłumaczenia symultaniczne mają umożliwić wiernym bieżący odbiór homilii, zarówno w formie audio, jak i tekstowej, bez potrzeby oczekiwania na późniejsze opracowania.

Jak ma działać nowy system?

Korzystanie z technologii ma być maksymalnie uproszczone, aby nie powstawały cyfrowe bariery. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji.

Wierni po zeskanowaniu kodu QR przy wejściu do Bazyliki św. Piotra wybiorą język i uzyskają dostęp do tłumaczenia w przeglądarce internetowej.

Na razie pomysł jest w fazie próbnej, która ma potrwać do wiosny. To pozwoli ocenić stabilność systemu i reakcje użytkowników. W przypadku pozytywnych wyników technologia może zostać wykorzystana podczas najważniejszych wydarzeń, być może już w Wielkanoc 2026.

Projekt spotkał się z pozytywnym przyjęciem przedstawicieli Watykanu. Podkreślają oni, że technologia ma pełnić funkcję pomocniczą, wspierając komunikację i nie ingerując w przebieg liturgii. Takie podejście odzwierciedla szerszą perspektywę, w której nowoczesne narzędzia postrzegane są jako element służący wspólnocie.

Istotnym aspektem jest przy tym zmiana sposobu postrzegania urządzeń mobilnych w świątyniach. Smartfon staje się narzędziem ułatwiającym odbiór treści religijnych, a nie wyłącznie źródłem rozproszenia. Warunkiem pozostaje jednak zachowanie właściwego umiaru i skupienia.

Cenckiewicz o Radzie Pokoju: Polska musi w takich formatach uczestniczyć Polsat News Polsat News