Spis treści: Kiedy wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota listopada 2026? Jak odprawić pierwszy piątek listopada 2026? Pierwsza sobota listopada 2026. Cztery warunki nabożeństwa Listopadowy zbieg dat. Można również uzyskać odpust za zmarłych

Pierwszy piątek wiąże się z kultem Najświętszego Serca Jezusa, pierwsza sobota z wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, natomiast odpust od 1 do 8 listopada można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

Kiedy wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota listopada 2026?

Pierwszy piątek miesiąca wypada 6 listopada 2026 roku, a pierwsza sobota dzień później, 7 listopada. Dokładne godziny spowiedzi, Mszy świętych, adoracji i różańca ustalają poszczególne parafie, najlepiej więc sprawdzić aktualne ogłoszenia duszpasterskie. Obie daty przypadają w czasie szczególnej modlitwy za zmarłych.

Od 1 do 8 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłą osobę. Nabożeństwo można wówczas połączyć z Komunią Świętą, wizytą na cmentarzu i modlitwą za bliskich, którzy odeszli.

Pierwszy piątek wiąże się z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Praktyka obejmuje dziewięć kolejnych miesięcy, a jej najważniejszym elementem jest Komunia Święta przyjęta w intencji wynagradzającej. Nabożeństwo rozpowszechniło się po XVII-wiecznych objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial, choć sam kult ma znacznie dłuższą historię.

Mało kto wie, że ważną rolę w jego rozwoju odegrali Polacy. Jezuita o. Kacper Drużbicki napisał dzieło "Ognisko serc - Serce Jezusa" jeszcze przed objawieniami francuskiej zakonnicy. W 1765 roku zgodę na liturgiczne obchody święta Serca Jezusowego otrzymało Królestwo Polskie oraz jedno z rzymskich bractw. Na cały Kościół rozszerzył je papież Pius IX w 1856 roku.

Pierwsza sobota 7 listopada jest poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo odprawia się przez pięć kolejnych miesięcy. Obejmuje ono spowiedź, Komunię Świętą w intencji wynagradzającej, jedną część różańca oraz osobne, piętnastominutowe rozważanie jego tajemnic.

Jak odprawić pierwszy piątek listopada 2026?

W pierwszy piątek listopada wierni uczestniczą we Mszy świętej i przyjmują Komunię w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy. Jeśli mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, powinni przystąpić do spowiedzi. Nie trzeba jednak czekać z nią do piątku. Można wyspowiadać się kilka dni wcześniej, a 6 listopada przyjąć Komunię w stanie łaski uświęcającej. Nabożeństwo należy odprawiać w ten sposób przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

Wiele parafii przygotowuje tego dnia adorację Najświętszego Sakramentu, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa albo krótkie nabożeństwo wynagradzające. Warto sprawdzić program w ogłoszeniach parafialnych, ale trzeba pamiętać, że najważniejsza jest Komunia przyjęta z właściwą intencją.

Sama spowiedź, obecność na adoracji czy podpis w pierwszopiątkowej książeczce nie wystarczą. Dziewięć pierwszych piątków ma pomóc wiernym w uczciwym spojrzeniu na własne życie i podjęciu pracy nad tym, co wymaga zmiany.

Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że duchowe owoce praktyki są związane z przyjęciem Komunii w określonym czasie. W komunikacie wydanym podczas epidemii biskupi wyjaśnili również, że poważna przeszkoda nie przekreśla całego cyklu. Po jej ustaniu praktykę można przedłużyć o kolejny miesiąc, zamiast rozpoczynać ją od początku.

Pierwsza sobota listopada 2026. Cztery warunki nabożeństwa

Pierwsza sobota listopada w 2026 roku ma wyjątkowy kontekst. 7 listopada mija dokładnie sto lat od wydarzeń z lat 1925-1926, które wpłynęły na obecny kształt nabożeństwa pięciu pierwszych sobót. Jego początek wiąże się z objawieniem siostry Łucji dos Santos w Pontevedrze 10 grudnia 1925 roku. Zgodnie z zapisanym przez nią przesłaniem praktykę należy odprawić przez pięć kolejnych pierwszych sobót, zawsze w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nabożeństwo obejmuje cztery elementy:

spowiedź sakramentalną, podjętą z intencją wynagradzającą,

Komunię Świętą w pierwszą sobotę miesiąca,

odmówienie pięciu dziesiątek różańca,

piętnaście minut rozważania jednej lub kilku tajemnic różańcowych.

Spowiedź nie musi odbyć się dokładnie 7 listopada. Można przystąpić do niej w innym terminie, zachowując intencję wynagrodzenia. Komunia, różaniec i medytacja przypadają natomiast w pierwszą sobotę. Różaniec oraz piętnastominutowe rozważanie to dwa odrębne elementy. Po odmówieniu pięciu dziesiątek trzeba więc przeznaczyć dodatkowy kwadrans na spokojną medytację. Można wybrać choćby tajemnicę Zwiastowania i przez 15 minut rozważać opisane w niej wydarzenie, słowa Ewangelii oraz postawę Maryi.

W 2026 roku Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie poświęca pierwszym sobotom szczególną uwagę. Tamtejszy program rozpoczyna się o godz. 11.00 Mszą w Bazylice Trójcy Przenajświętszej. O godz. 14.00 pielgrzymi odmawiają różaniec w Kaplicy Objawień, a od 15.00 uczestniczą w katechezie, adoracji eucharystycznej i medytacji. W spotkaniach bierze udział od 2 do 5 tys. osób, zależnie od miesiąca.

Listopadowy zbieg dat. Można również uzyskać odpust za zmarłych

Pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, czyli 6 i 7 listopada 2026 roku, przypadają w okresie szczególnej modlitwy za zmarłych. Od 1 do 8 listopada wierny może każdego dnia uzyskać jeden odpust zupełny i ofiarować go za duszę osoby zmarłej. W tym celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych, nawet krótką modlitwą odmówioną w myślach.

Nie trzeba odwiedzać grobu krewnego ani wskazywać konkretnej osoby. Zapalenie znicza, ustawienie kwiatów czy uporządkowanie nagrobka nie spełnia jednak warunku odpustu, ponieważ wymagane jest także podjęcie modlitwy.

Oprócz nawiedzenia cmentarza i modlitwy trzeba spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego:

przystąpić do spowiedzi sakramentalnej i znajdować się w stanie łaski uświęcającej,

przyjąć Komunię Świętą,

pomodlić się w intencjach papieża, na przykład odmawiając " Ojcze nasz " i " Zdrowaś Maryjo ",

wykluczyć przywiązanie do każdego grzechu, także powszedniego.

Jedna spowiedź może wystarczyć do uzyskania odpustów przez kilka kolejnych dni, o ile wierny zachowuje stan łaski. Komunię oraz modlitwę w intencjach papieża ponawia się natomiast w związku z każdym odpustem. Jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, odpust będzie cząstkowy.

W rozumieniu Kościoła odpust nie zastępuje spowiedzi i nie oznacza przebaczenia niewyznanych grzechów. Dotyczy kary doczesnej za winy, które zostały już odpuszczone.



