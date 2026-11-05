Pierwszy piątek i sobota listopada 2026. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych

Anna Czowalla

Anna Czowalla

Pierwszy piątek listopada wypada 6 listopada, a pierwsza sobota 7 listopada. W 2026 roku obie daty przypadają w okresie, w którym katolicy mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Zbiega się z nimi również ważna rocznica związana z nabożeństwem pierwszych sobót.

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Ludzie spacerujący główną aleją cmentarza w listopadowe popołudnie w czasie możliwości uzyskania odpustu za zmarłych
Pierwszy piątek i pierwsza sobota listopada przypadają w okresie modlitwy za zmarłych. Jak uzyskać odpust zupełny?Adam BurakowskiEast News

Spis treści:

  1. Kiedy wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota listopada 2026?
  2. Jak odprawić pierwszy piątek listopada 2026?
  3. Pierwsza sobota listopada 2026. Cztery warunki nabożeństwa
  4. Listopadowy zbieg dat. Można również uzyskać odpust za zmarłych

Pierwszy piątek wiąże się z kultem Najświętszego Serca Jezusa, pierwsza sobota z wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, natomiast odpust od 1 do 8 listopada można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

Kiedy wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota listopada 2026?

Pierwszy piątek miesiąca wypada 6 listopada 2026 roku, a pierwsza sobota dzień później, 7 listopada. Dokładne godziny spowiedzi, Mszy świętych, adoracji i różańca ustalają poszczególne parafie, najlepiej więc sprawdzić aktualne ogłoszenia duszpasterskie. Obie daty przypadają w czasie szczególnej modlitwy za zmarłych.

Od 1 do 8 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłą osobę. Nabożeństwo można wówczas połączyć z Komunią Świętą, wizytą na cmentarzu i modlitwą za bliskich, którzy odeszli.

Pierwszy piątek wiąże się z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Praktyka obejmuje dziewięć kolejnych miesięcy, a jej najważniejszym elementem jest Komunia Święta przyjęta w intencji wynagradzającej. Nabożeństwo rozpowszechniło się po XVII-wiecznych objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial, choć sam kult ma znacznie dłuższą historię.

Mało kto wie, że ważną rolę w jego rozwoju odegrali Polacy. Jezuita o. Kacper Drużbicki napisał dzieło "Ognisko serc - Serce Jezusa" jeszcze przed objawieniami francuskiej zakonnicy. W 1765 roku zgodę na liturgiczne obchody święta Serca Jezusowego otrzymało Królestwo Polskie oraz jedno z rzymskich bractw. Na cały Kościół rozszerzył je papież Pius IX w 1856 roku.

Pierwsza sobota 7 listopada jest poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo odprawia się przez pięć kolejnych miesięcy. Obejmuje ono spowiedź, Komunię Świętą w intencji wynagradzającej, jedną część różańca oraz osobne, piętnastominutowe rozważanie jego tajemnic.

Jak odprawić pierwszy piątek listopada 2026?

W pierwszy piątek listopada wierni uczestniczą we Mszy świętej i przyjmują Komunię w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy. Jeśli mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, powinni przystąpić do spowiedzi. Nie trzeba jednak czekać z nią do piątku. Można wyspowiadać się kilka dni wcześniej, a 6 listopada przyjąć Komunię w stanie łaski uświęcającej. Nabożeństwo należy odprawiać w ten sposób przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

Wiele parafii przygotowuje tego dnia adorację Najświętszego Sakramentu, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa albo krótkie nabożeństwo wynagradzające. Warto sprawdzić program w ogłoszeniach parafialnych, ale trzeba pamiętać, że najważniejsza jest Komunia przyjęta z właściwą intencją.

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Sama spowiedź, obecność na adoracji czy podpis w pierwszopiątkowej książeczce nie wystarczą. Dziewięć pierwszych piątków ma pomóc wiernym w uczciwym spojrzeniu na własne życie i podjęciu pracy nad tym, co wymaga zmiany.

Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że duchowe owoce praktyki są związane z przyjęciem Komunii w określonym czasie. W komunikacie wydanym podczas epidemii biskupi wyjaśnili również, że poważna przeszkoda nie przekreśla całego cyklu. Po jej ustaniu praktykę można przedłużyć o kolejny miesiąc, zamiast rozpoczynać ją od początku.

Pierwsza sobota listopada 2026. Cztery warunki nabożeństwa

Pierwsza sobota listopada w 2026 roku ma wyjątkowy kontekst. 7 listopada mija dokładnie sto lat od wydarzeń z lat 1925-1926, które wpłynęły na obecny kształt nabożeństwa pięciu pierwszych sobót. Jego początek wiąże się z objawieniem siostry Łucji dos Santos w Pontevedrze 10 grudnia 1925 roku. Zgodnie z zapisanym przez nią przesłaniem praktykę należy odprawić przez pięć kolejnych pierwszych sobót, zawsze w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nabożeństwo obejmuje cztery elementy:

  • spowiedź sakramentalną, podjętą z intencją wynagradzającą,
  • Komunię Świętą w pierwszą sobotę miesiąca,
  • odmówienie pięciu dziesiątek różańca,
  • piętnaście minut rozważania jednej lub kilku tajemnic różańcowych.

Spowiedź nie musi odbyć się dokładnie 7 listopada. Można przystąpić do niej w innym terminie, zachowując intencję wynagrodzenia. Komunia, różaniec i medytacja przypadają natomiast w pierwszą sobotę. Różaniec oraz piętnastominutowe rozważanie to dwa odrębne elementy. Po odmówieniu pięciu dziesiątek trzeba więc przeznaczyć dodatkowy kwadrans na spokojną medytację. Można wybrać choćby tajemnicę Zwiastowania i przez 15 minut rozważać opisane w niej wydarzenie, słowa Ewangelii oraz postawę Maryi.

W 2026 roku Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie poświęca pierwszym sobotom szczególną uwagę. Tamtejszy program rozpoczyna się o godz. 11.00 Mszą w Bazylice Trójcy Przenajświętszej. O godz. 14.00 pielgrzymi odmawiają różaniec w Kaplicy Objawień, a od 15.00 uczestniczą w katechezie, adoracji eucharystycznej i medytacji. W spotkaniach bierze udział od 2 do 5 tys. osób, zależnie od miesiąca.

Listopadowy zbieg dat. Można również uzyskać odpust za zmarłych

Pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, czyli 6 i 7 listopada 2026 roku, przypadają w okresie szczególnej modlitwy za zmarłych. Od 1 do 8 listopada wierny może każdego dnia uzyskać jeden odpust zupełny i ofiarować go za duszę osoby zmarłej. W tym celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych, nawet krótką modlitwą odmówioną w myślach.

Nie trzeba odwiedzać grobu krewnego ani wskazywać konkretnej osoby. Zapalenie znicza, ustawienie kwiatów czy uporządkowanie nagrobka nie spełnia jednak warunku odpustu, ponieważ wymagane jest także podjęcie modlitwy.

Oprócz nawiedzenia cmentarza i modlitwy trzeba spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego:

  • przystąpić do spowiedzi sakramentalnej i znajdować się w stanie łaski uświęcającej,
  • przyjąć Komunię Świętą,
  • pomodlić się w intencjach papieża, na przykład odmawiając "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo",
  • wykluczyć przywiązanie do każdego grzechu, także powszedniego.

Jedna spowiedź może wystarczyć do uzyskania odpustów przez kilka kolejnych dni, o ile wierny zachowuje stan łaski. Komunię oraz modlitwę w intencjach papieża ponawia się natomiast w związku z każdym odpustem. Jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, odpust będzie cząstkowy.

W rozumieniu Kościoła odpust nie zastępuje spowiedzi i nie oznacza przebaczenia niewyznanych grzechów. Dotyczy kary doczesnej za winy, które zostały już odpuszczone.

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