Spis treści: Która niedziela jest białą niedzielą? Kto i kiedy ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego? Co należy zrobić w Niedzielę Miłosierdzia Bożego? Jak uzyskać odpust w Niedzielę Miłosierdzia?

To właśnie z tą niedzielą - według "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej - wiąże się szczególna obietnica przekazana w objawieniach jeszcze przed II wojną światową.

Która niedziela jest białą niedzielą?

Biała niedziela przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W kalendarzu liturgicznym funkcjonuje jako II Niedziela Wielkanocna, a od 2000 roku znana jest także jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Zamyka ośmiodniowy okres najważniejszych świąt chrześcijańskich, czyli oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Termin liturgiczny używany w Kościele łacińskim - Dominica in albis depositis - można przetłumaczyć jako "niedziela zdjęcia białych szat".

Ta nazwa wywodzi się bezpośrednio z praktyki starożytnego Kościoła utrwalonej już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy dorośli katechumeni przyjmowali chrzest w noc paschalną i przez kolejnych siedem dni uczestniczyli w liturgii w białych tunikach symbolizujących duchowe oczyszczenie oraz rozpoczęcie nowego życia. Właśnie w tę niedzielę rezygnowali z liturgicznego stroju i wracali do codziennych ubrań, kończąc etap wtajemniczenia sakramentalnego.

Strój stanowił widoczny znak przemiany duchowej oraz formalnego wejścia do wspólnoty wierzących. Analizy prowadzone nad liturgicznym ubiorem przez University College London (UCL) w pracy doktorskiej Alejandry Conchy Sahli pt. "The Meaning of the Habit: Religious Orders, Dress and Identity, 1215-1650" (2017) wykazały, że elementy stroju religijnego funkcjonowały jako narzędzie komunikujące nową tożsamość społeczną i religijną jednostki.

Oznaczało to rzeczywiste przejście do nowego sposobu życia, regulowanego przez normy wspólnoty chrześcijańskiej. Zdjęcie białej tuniki w białą niedzielę interpretowano jako symboliczny moment rozpoczęcia życia zgodnego z wyznawaną wiarą poza liturgicznym kontekstem świątecznego tygodnia.

W kalendarzu liturgicznym data białej niedzieli jest ruchoma. Może przypadać między 29 marca a 2 maja, zależnie od terminu Wielkanocy wyznaczanego według kalendarza księżycowo‑słonecznego. Zamknięcie oktawy paschalnej oznacza przejście od świątecznej liturgii do codziennego życia wiarą.

Kto i kiedy ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego?

Niedzielę Miłosierdzia Bożego ustanowił papież Jan Paweł II dokładnie 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie, podczas uroczystej kanonizacji polskiej zakonnicy - św. Faustyny Kowalskiej. Wtedy ogłosił publicznie, że II Niedziela Wielkanocna, czyli biała niedziela, od tej chwili w całym Kościele katolickim będzie nosić także nazwę Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Decyzja została szybko sformalizowana. 5 maja 2000 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała oficjalny dekret nakazujący wpisanie nowej nazwy do Mszału Rzymskiego.

Dokument polecał dopisanie przy II Niedzieli Wielkanocnej określenia: "czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego". Od tamtej chwili oba tytuły funkcjonują równolegle i oznaczają dokładnie tę samą niedzielę w kalendarzu liturgicznym.

Decyzja Jana Pawła II wynikała bezpośrednio z objawień św. Faustyny Kowalskiej (1905-1938), mistyczki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 1931 roku w Płocku - według zapisu w jej duchowym dzienniku - miała wizję Jezusa, który polecił jej namalowanie obrazu z podpisem "Jezu, ufam Tobie". W kolejnych latach przekazywała treść przesłania o Bożym miłosierdziu swojemu spowiednikowi, ks. Michałowi Sopoćce. W "Dzienniczku", prowadzonym od 1934 roku na polecenie przełożonych, zapisała bezpośrednią prośbę przypisaną Chrystusowi: "Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia" (Dz. 299).

Po śmierci Faustyny w 1938 roku kult rozwijał się w Polsce, zwłaszcza podczas II wojny światowej, gdy żołnierze Armii Andersa rozpowszechniali modlitwy do Miłosierdzia Bożego w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Związek z Białą Niedzielą ma charakter liturgiczny i biblijny. II Niedziela Wielkanocna od starożytności kończy oktawę Zmartwychwstania oraz upamiętnia ewangeliczny opis spotkania Zmartwychwstałego z apostołami w Wieczerniku i przekazania im władzy odpuszczania grzechów (J 20,19-23). Watykański dekret z 2000 roku podkreślił, że właśnie ten dzień najpełniej ukazuje chrześcijańskie rozumienie przebaczenia grzechów wypływającego z Paschy Chrystusa.

Co należy zrobić w Niedzielę Miłosierdzia Bożego?

Kościół wskazuje bardzo konkretne praktyki związane z Niedzielą Miłosierdzia Bożego - wynikające bezpośrednio z objawień przekazanych św. Faustynie Kowalskiej w latach 30. XX wieku i zapisanych w jej "Dzienniczku". Podstawę stanowią trzy działania:

udział w Eucharystii,

przyjęcie Komunii Świętej w stanie łaski uświęcającej

modlitwa w duchu ufności.

Wierni powinni więc wcześniej przystąpić do spowiedzi, nawet kilka dni przed samą niedzielą, aby w dniu święta móc przyjąć Komunię. Wówczas będą mogli w pełni przeżyć duchowy sens tego dnia, ściśle powiązany z przekonaniem o odpuszczeniu win wynikającym z męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Szczególne znaczenie ma modlitwa o godzinie 15:00, nazywana "Godziną Miłosierdzia". Według zapisu św. Faustyny Jezus przekazał jej polecenie: "Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je" (Dz. 1572).

Godzina trzecia po południu upamiętnia moment śmierci Jezusa na krzyżu i w tradycji katolickiej stanowi uprzywilejowany czas modlitwy za siebie oraz innych, szczególnie za grzeszników. Teolog ks. prof. Ignacy Różycki, oficjalny konsultor procesu beatyfikacyjnego Faustyny, wskazał trzy wymogi poprawnego przeżycia tej godziny: modlitwę dokładnie o 15:00, skierowanie jej bezpośrednio do Jezusa oraz oparcie próśb na zasługach Jego bolesnej męki.

Najczęściej praktykowaną formą modlitwy jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, odmawiana na zwykłym różańcu. Jej struktura opiera się na pięciu dziesiątkach, podobnie jak klasyczny różaniec, jednak zamiast modlitwy "Zdrowaś Maryjo" pojawia się wezwanie: "Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata"" Koronka rozpoczyna się słowami: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo…", a kończy trzykrotnym wezwaniem "Święty Boże, Święty Mocny…". Prosta forma tej modlitwy była zamierzona i miała być dostępna dla każdego, także dla wiernych bez przygotowania teologicznego.

Jak uzyskać odpust w Niedzielę Miłosierdzia?

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wierni mogą uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar doczesnych należnych za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Przywilej ten został formalnie zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w dokumencie podpisanym 29 czerwca 2002 roku przez Penitencjarię Apostolską, czyli watykański trybunał odpowiedzialny za sprawy sumienia oraz odpustów.

Kościół określił cztery warunki uzyskania odpustu zupełnego. Wymagane są:

stan łaski uświęcającej (czyli spowiedź sakramentalna),

przyjęcie Komunii Świętej ,

modlitwa w intencjach papieża (np. " (np. " Ojcze nasz " i "Zdrowaś Maryjo"),

brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Ostatni z warunków oznacza wewnętrzną decyzję zerwania z nawykiem grzechu, czyli świadome odrzucenie postawy prowadzącej do moralnego upadku. Chodzi o gotowość do zmiany życia, a nie o emocjonalną doskonałość.

Dodatkowy wymóg dotyczy konkretnej formy modlitwy. W tym dniu należy wziąć udział w nabożeństwie ku czci Miłosierdzia Bożego lub pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem, odmawiając "Ojcze nasz" oraz "Wierzę w Boga", uzupełniając je wezwaniem do Jezusa Miłosiernego, na przykład: "Jezu, ufam Tobie". Dla osób chorych, przebywających w szpitalach lub w domach prywatnych przewidziano uproszczoną formę. Wystarczy duchowe zjednoczenie z modlącymi się w kościele oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego z intencją ufnego powierzenia się Bogu.

Związek odpustu z Niedzielą Miłosierdzia wynika bezpośrednio z objawień św. Faustyny Kowalskiej. W "Dzienniczku" zapisała słowa przypisywane Chrystusowi: "Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dz. 699).

Interpretacja teologiczna wskazuje, że chodzi o skutki porównywalne z łaską chrzcielną, czyli duchowe oczyszczenie przypominające stan duszy po przyjęciu chrztu. Właśnie dlatego Niedziela Miłosierdzia przypada w tym samym dniu co dawna biała niedziela - zamykająca okres, w którym nowo ochrzczeni zdejmowali białe szaty jako znak rozpoczęcia życia wolnego od winy grzechu pierworodnego.

