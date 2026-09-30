Spis treści: Abp Tadeusz Wojda zachęca do modlitwy różańcowej. Wskazuje ważną intencję Dlaczego październik jest miesiącem różańca? Różaniec odmawiany w intencji pokoju połączy wiernych na całym świecie

Podobny apel wystosował papież Leon XIV, który wezwał chrześcijan do modlitwy o zakończenie wojen i pojednanie między narodami. Początek października przyniesie również pierwszą tygodniową odsłonę kampanii "Milion dzieci modli się na różańcu".

Abp Tadeusz Wojda zachęca do modlitwy różańcowej. Wskazuje ważną intencję

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zaapelował do wiernych, aby w październiku codziennie sięgali po różaniec. Zachęcił, by w modlitwie powierzali Bogu sprawy osobiste i rodzinne, a także przyszłość ojczyzny oraz życie społeczne. Szczególne miejsce zajmuje intencja pokoju. "Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie" - podkreślił hierarcha w przesłaniu opublikowanym 29 września 2026 roku.

Dwa dni wcześniej, 27 września, papież Leon XIV zwrócił się w Lourdes do chrześcijan na całym świecie z prośbą o odmawianie różańca przez cały październik. Modlitwa ma być poświęcona zakończeniu wojen i przywróceniu pokoju między narodami dotkniętymi konfliktami.

Papież zaznaczył zarazem, że powinny jej towarzyszyć konkretne gesty miłosierdzia, gotowość do dialogu oraz działania służące pojednaniu.

Dlaczego październik jest miesiącem różańca?

Październikowe nabożeństwa mają głębokie korzenie historyczne. Ważną datą jest 7 października 1571 roku, kiedy flota Ligi Świętej pokonała siły Imperium Osmańskiego w bitwie pod Lepanto.

Przed starciem papież Pius V wezwał wiernych do modlitwy różańcowej, a zwycięstwo uznano w Kościele za owoc wstawiennictwa Maryi. Na pamiątkę ustanowiono święto Matki Bożej Zwycięskiej, później przemianowane na święto Matki Bożej Różańcowej. Obecnie 7 października obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Sama bitwa pod Lepanto nie sprawiła jednak, że różańcowi poświęcono cały miesiąc. Zwyczaj ten ugruntował dopiero pod koniec XIX wieku papież Leon XIII. W encyklice "Supremi apostolatus officio" z 1 września 1883 roku zachęcił katolików do szczególnej modlitwy różańcowej w październiku.

Powracał do tego tematu wielokrotnie, przez co zyskał miano "papieża różańca". W ogłoszonej 22 września 1891 roku encyklice "Octobri mense" pisał już o październiku jako miesiącu poświęconym Matce Bożej Różańcowej i zalecał tę modlitwę zwłaszcza w czasach niepokoju oraz poważnych kryzysów.

Różaniec odmawiany w intencji pokoju połączy wiernych na całym świecie

Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wpisuje się w międzynarodową inicjatywę zaplanowaną na początek października. 1 października o godz. 17.00 papież Leon XIV ma modlić się w Ogrodach Watykańskich wraz z grupą od 700 do 1000 uczniów rzymskich szkół i członków parafii.

Spotkanie przy Grocie Matki Bożej z Lourdes rozpocznie kolejną odsłonę kampanii "Milion dzieci modli się na różańcu". W 2026 roku akcja po raz pierwszy potrwa cały tydzień, od 1 do 7 października, aby uczestnicy z różnych części świata mogli wybrać dogodny dzień wspólnej modlitwy.

Inicjatywa narodziła się w 2005 roku w Caracas w Wenezueli, a przez ponad dwie dekady rozrosła się w światowy ruch skupiający rodziny, szkoły, parafie i wspólnoty chrześcijańskie.

W tym roku do modlitwy o pokój i jedność mają dołączyć między innymi mieszkańcy Sudanu, Zimbabwe, Mozambiku, Sierra Leone oraz boliwijskiej Amazonii. Część spotkań odbędzie się więc w miejscach dotkniętych konfliktami, prześladowaniami, ubóstwem lub długotrwałą niestabilnością.

Światowy tydzień modlitwy zakończy się 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Tegoroczna edycja zostanie również połączona ze Światowym Dniem Różańca. Wierni na całym świecie zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy o godz. 19.00 czasu lokalnego.



