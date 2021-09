Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o "o walce z szatanem i ze złymi duchami"

Papież Franciszek zachęcił Polaków, by inspirując się wzorem świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, byli "zwiastunami łaski i miłosierdzia" Boga. Podczas audiencji generalnej w środę mówił, że moc Bożej łaski należy łączyć z uczynkami miłosierdzia.

"Bądźcie zwiastunami łaski"

Zwracając się do Polaków, uczestniczących w audiencji w watykańskiej Auli Pawła VI, papież nawiązał do środowej uroczystości trzech Archaniołów.

- Drodzy bracia i siostry, dziś zainspirowani wspomnieniem liturgicznym w sposób szczególny zawierzamy siebie opiece świętych Archaniołów; Michała, który walczy z szatanem i złymi duchami, Gabriela, który przynosi dobrą nowinę Pana i Rafała, który uzdrawia i towarzyszy w poszukiwaniu dobra - powiedział.

- Z ich pomocą wy także bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Pana - dodał Franciszek.

"U podstaw jesteśmy święci"

W katechezie poświęconej Listowi Świętego Pawła do Galatów papież poruszył temat usprawiedliwienia, które - jak wskazał - "pochodzi z wiary w Chrystusa". Zaznaczył, że według świętego Pawła usprawiedliwienie jest "wynikiem miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie".

- To prawda, mamy nasze osobiste grzechy, ale u podstaw nie jesteśmy potępieni, jesteśmy sprawiedliwi, pozwólcie, że użyję tego słowa - jesteśmy święci - mówił.

- To nie my za sprawą naszych wysiłków stajemy się sprawiedliwi, ale to Chrystus ze swoją łaską czyni nas nimi - wyjaśnił Franciszek. Stwierdził również: - Dla naszego życia duchowego niezbędne jest przestrzeganie przekazań, ale także w tym nie możemy liczyć na nasze siły. Zasadnicze znaczenie ma łaska Boża, którą otrzymujemy w Chrystusie.

Papież wskazał też, że wiara bez dzieł miłosierdzia jest martwa. Dlatego - powiedział - konieczne jest okazywanie miłości bliźniemu.