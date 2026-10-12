Papież poinformował wiernych o swoim stanie zdrowia. Episkopat prosi o modlitwę

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zachęcił do modlitwy w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu do zdrowia papieża. Duchowny przekazał prośbę w krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Papież przejdzie operację. Episkopat prosi o modlitwę

Jak czytamy na stronie episkopat.pl, wieczorem 11 października za zdrowie papieża Leona XIV modlili się wierni zebrani na Apelu Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wzięli w niej również udział stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" świętujący XXVI Dzień Papieski.

Włoski dziennik "La Repubblica", powołując się na słowa ojca Alejandro Moral Antona z Hiszpanii, donosi, że 71-letniemu papieżowi zależy na szybkim terminie operacji z powodu planowanej na listopad podróży do Ameryki Południowej.

Ojciec Święty ma wówczas odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru. Leonowi XIV ma szczególnie zależeć na wizycie w tym ostatnim kraju, bowiem to właśnie tam przez 20 lat był misjonarzem oraz biskupem.

Papież sam powiadomił wiernych o planowanym zabiegu

W niedzielę 11 października, po modlitwie Anioł Pański, papież Leon XIV poinformował wiernych, że wykryto u niego niewielki guzek na płucach. To wynik badania kontrolnego, któremu niedawno poddał się Ojciec Święty.

- Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu - oznajmił papież.

- Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni - dodał.

Matteo Bruni, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, odpowiadając na pytania dziennikarzy, doprecyzował, że zabieg został zaplanowany "na pierwsze dni przyszłego tygodnia". Z kolei przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia.



