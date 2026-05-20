Papież Leon XIV zmienia decyzję Franciszka. Wraca do tradycji

W skrócie Pałac Apostolski w Castel Gandolfo znów będzie służył jako miejsce wypoczynku papieża, co wiąże się z czasowym zamknięciem dla zwiedzających i rozpoczęciem prac remontowych.

Leon XIV zdecydował o powrocie do tradycji letnich pobytów papieży w Castel Gandolfo i korzysta obecnie z willi Villa Barberini do czasu zakończenia remontu pałacu.

Podczas wizyty w Castel Gandolfo papież Leon XIV spotkał się z wiernymi, pozdrawiał pielgrzymów i udzielił błogosławieństwa rodzicom zmarłego syna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Letnia rezydencja papieska w Castel Gandolfo pod Rzymem ponownie stanie się miejscem wypoczynku papieża.

Pałac Apostolski w Castel Gandolfo został w 2016 roku przekształcony przez papieża Franciszka w muzeum i udostępniony zwiedzającym. Franciszek nigdy nie korzystał z tej rezydencji podczas swojego pontyfikatu.

Zgodnie z nową decyzją Leona XIV obiekt przez cały lipiec będzie zamknięty dla turystów, a następnie ma odzyskać swoją wcześniejszą funkcję letniej rezydencji papieskiej.

Castel Gandolfo. Leon XIV kontynuuje tradycję Jana Pawła II

Po wyborze w maju 2025 roku Leon XIV zdecydował o powrocie do zwyczaju letniego wypoczynku poza Watykanem, kontynuując praktykę znaną z czasów pontyfikatów Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Papież nie zamieszka jednak bezpośrednio w pałacu do czasu zakończenia prac - obecnie korzysta z willi Villa Barberini, gdzie zatrzymuje się także podczas krótkich wtorkowych pobytów przeznaczonych na odpoczynek i pracę.

Miasteczko od XVII wieku, od czasów Urbana VIII, pełni funkcję letniej siedziby papieży. Sam Leon XIV w marcu wprowadził się do odnowionego apartamentu w Pałacu Apostolskim w Watykanie, z którego wcześniej zrezygnował Franciszek.

Watykan. Papież pozdrowił wiernych w Castel Gandolfo

Podczas jednego z ostatnich pobytów papieża w Castel Gandolfo, wierni licznie zgromadzeni przy Villa Barberini skandowali: "Papież Leon" i "Niech żyje Papież!".

Ojciec Święty pozdrawiał pielgrzymów z Meksyku, Brazylii, Gwatemali i Nikaragui. Uścisnął wiele dłoni i przyjmował podarunki, w tym książki, listy oraz tradycyjne wypieki z Peru.

Leon XIV spotkał się także z rodzicami 22-latka i udzielił im błogosławieństwa, co wywołało poruszenie wśród zgromadzonych. Wizyta pokazała, że letnia rezydencja pozostaje nie tylko miejscem odpoczynku, ale również bezpośredniego kontaktu papieża z wiernymi.

Źródło: Vatican News





Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń" do Trumpa: Czy pan prezydent rozumie? Polsat News