Spis treści: Kim jest biskup Krzysztof Nitkiewicz? Za co odpowiada Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej?

Jak poinformowało buro prasowe Stolicy Apostolskiej, PapieżLeon XIV wybrał nowych członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Jego wybór padł między innymi na bpa Krzysztofa Nitkiewicza, zasłużonego kapłana z dużym doświadczeniem pracy w Kurii Rzymskiej.

Kim jest biskup Krzysztof Nitkiewicz?

Krzysztof Nitkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, gdzie zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego. Od 1992 roku przybywał w Rzymie. Pełnił funkcję między innymi podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Obecnie jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym. Jest także członkiem Rady Prawnej oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Za co odpowiada Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej?

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, a dokładnie Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica jest najwyższym sądem Kościoła katolickiego. Jest zarówno najwyższą instancją sądową, jak i organem nadzorującym wymiar sprawiedliwości w Kościele katolickim na całym świecie. Do jego kompetencji należy:

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem trybunałów kościelnych,

rozpatrywanie skarg na naruszenie procedur prawnych,

rozstrzyganie sporów administracyjnych,

rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez dykasterie rzymskie oraz biskupów diecezjalnych,

rozstrzyganie spraw jurysdykcyjnych.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące samego funkcjonowania sądów czy spory kompetencyjne między organami kościelnymi również rozpatrywane są przez Trybunał.





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