Papież Franciszek w nagraniu wideo: To źle pojęta troska o Kościół

Pedofilia w Kościele Abp Gądecki: Gromadzimy się tutaj, aby leczyć się z obojętności

W przesłaniu wideo do uczestników wydarzenia papież Franciszek podkreślił, że "dobro pokrzywdzonych nie może zostać zepchnięte na drugi plan względem źle pojętej troski o wizerunek Kościoła, jako instytucji".

Papież Franciszek o konkretnej drodze reformy

Wskazał, że "jedynie przyjmując prawdę o tych okrutnych zrachowaniach i szukając pokornie przebaczenia pokrzywdzonych i ocalałych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce, w którym ci, którzy są w potrzebie, mogą być przyjęci i czuć się bezpiecznie".

Zaznaczył, że skrucha powinna "przemienić się w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować, by inni mogli uwierzyć w to, że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i wiarygodnej zmiany".

Papież Franciszek zachęcił jednocześnie do wsłuchania się zarówno "w wołanie pokrzywdzonych", "do zaangażowania się, tak między sobą, jak i ze społeczeństwem w szerszym znaczeniu, w te ważne dyskusje", ponieważ - jak zaznaczył - "dotyczą one rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej". - Dotyczą naszej odpowiedzialności - dodał.

Franciszek: Uznanie błędów daje wewnętrzną wolność

Przyznał, że "uznanie błędów i naszych upadków może spowodować, że poczujemy się istotami podatnymi na zranienie i kruchymi". - Może też stanowić czas wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby - wskazał papież. Wyjaśnił, że uznanie błędów daje wewnętrzną wolność.

Papież zachęcił także uczestników konferencji by byli "pokornymi narzędziami Pana, sługami osób pokrzywdzonych wykorzystywaniem, widzącymi w nich towarzyszy i bohaterów wspólnej przyszłości". Zwrócił uwagę, że jedni mogą uczyć się od drugich "jak wzmacniać wierność i odporność na słabości, abyśmy razem mogli podejmować przyszłe wyzwania".

Papież nagrał przesłanie dla uczestników konferencji dot. pedofilii w Kościele

Organizatorami czterodniowej konferencji przebiegającej pod hasłem "Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych" są Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich i Konferencja Episkopatu Polski.



W ciągu czterech dni planowanych jest kilka wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które będą skupiały się wokół takich zagadnień jak: "odpowiedzialność - rozliczalność - przejrzystość".



Uczestnicy konferencji będą pracować w grupach językowych, dzieląc się informacjami o tym, jak wygląda kwestia ochrony małoletnich w poszczególnych krajach - zarówno w zakresie prewencji, jak i w sprawie pomocy pokrzywdzonym. Przyjrzą się także wyzwaniom oraz możliwościom współpracy, jakie stoją przed Kościołami tej części Europy.

Konferencja zakończy się 22 września.

