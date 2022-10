Papież mówił o problemie pornografii cyfrowej, odpowiadając na pytania księży i seminarzystów studiujących w Rzymie. Jego wypowiedź cytuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Jedno z pytań dotyczyło zanurzenia księży i kleryków w świecie cyfrowym i mediach społecznościowych. Franciszek stwierdził, że sam z mediów społecznościowych nie korzysta z racji wieku. Zdaniem papieża jednak księża i klerycy powinni to robić, ale traktując media społecznościowe jako pomoc w komunikowaniu i pamiętając o niebezpieczeństwach. Jednym z takich zagrożeń jest "pornografia cyfrowa".

Papież o pornografii: Tędy wchodzi diabeł

"Nie mówię: 'Niech podniesie rękę, kto miał choć jedno takie doświadczenie', nie. Ale niech każdy pomyśli, czy miał doświadczenie lub kusiła go pornografia w świecie cyfrowym" - mówił papież.

"Jest to nałóg, który ma tak wielu ludzi, tak wielu świeckich, tak wiele świeckich kobiet, a także księży i zakonnic. Tędy wchodzi diabeł. Mówię nie tylko o pornografii przestępczej, jak ta z udziałem dzieci, w której na żywo oglądasz przypadki wykorzystywania [seksualnego]: to jest degeneracja. Ale o pornografii bardziej 'normalnej'" - stwierdził.

Papież dał też seminarzystom rady. "Jeśli możesz je usunąć z telefonu komórkowego, usuń je, w ten sposób nie będziesz miał w ręku pokusy. A jeśli nie możesz tego usunąć, dobrze się broń, żeby w to nie wejść. Mówię wam, jest to coś, co osłabia duszę. Osłabia duszę. Diabeł tędy wchodzi: osłabia kapłańskie serce" - przekonywał Franciszek.

Ksiądz aresztowany za pornografię dziecięcą

W sierpniu aresztowany w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej został ksiądz Grzegorz O., dyrektor szkoły podstawowej w Lubinie. - Na sprzęcie informatycznym należącym do salezjanina znaleziono materiały pornograficzne z udziałem dzieci - przekazał wówczas prokurator Sebastian Kulczyński.



Znana jest też sprawa ks. Wiesława C. z parafii w woj. lubelskim, który został prawomocnie skazany za prezentowanie treści pornograficznych 14-latce i nakłanianie dziewczynki do przesyłania zdjęć intymnych części ciała.