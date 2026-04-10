W Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 2026 roku, podczas orędzia Urbi et Orbi wygłoszonego z bazyliki św. Piotra, Leon XIV zapowiedział wspólną modlitwę o pokój.

W swoim wystąpieniu połączył przesłanie paschalne z wyraźnym apelem skierowanym do świata polityki, podkreślając, że decyzje podejmowane przez przywódców mają bezpośredni wpływ na przebieg konfliktów i los ludności cywilnej.

11 kwietnia 2026: Masowa modlitwa o pokój

Czuwanie modlitewne odbędzie się w sobotę 11 kwietnia na Placu św. Piotra i będzie miało charakter otwartego zgromadzenia z udziałem papieża oraz wiernych z różnych krajów.

Jego głównym celem jest wspólna modlitwa w intencji zakończenia konfliktów i ograniczenia przemocy na świecie. Zapowiedź padła bezpośrednio po wielkanocnej celebracji, w której uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób obecnych w Watykanie.

Zapowiedziane czuwanie wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowy, do którego Leon XIV odnosi się konsekwentnie od początku roku. W ostatnich tygodniach papież wielokrotnie wskazywał na sytuację na Bliskim Wschodzie, podkreślając skutki konfliktów dla ludności cywilnej oraz ograniczenia w życiu religijnym wynikające z działań wojennych.

W styczniu zwracał uwagę na napięcia w regionie Zatoki Perskiej, apelując o dialog i powstrzymanie eskalacji, a 7 kwietnia ponownie mówił o konieczności powrotu do negocjacji i odrzucenia logiki wojny.

Nie wystarczy zatrzymać walk. Papież mówi, co dalej

Papież w wielkanocnym orędziu jasno oddzielił ideę pokoju od samego wstrzymania walk czy chwilowego ograniczenia działań zbrojnych. Zaznaczył, że trwała stabilizacja nie wynika z przewagi militarnej ani presji politycznej, lecz z dialogu, wzajemnego uznania i działania na rzecz dobra wspólnego.

W jego wystąpieniu pojawił się także wyraźny apel do przywódców, by zrezygnowali z logiki dominacji i traktowania siły jako podstawowego narzędzia rozwiązywania sporów.

Ten sposób myślenia powracał również w innych wypowiedziach papieża, w których ostrzegał przed narastającą obojętnością wobec przemocy i jej konsekwencji społecznych.

Papież zwracał uwagę, że konflikty zbrojne generują nie tylko bezpośrednie straty ludzkie, ale także długotrwałe skutki gospodarcze i społeczne, które destabilizują całe regiony. W jego przekazie wyraźnie wybrzmiewa sprzeciw wobec przemocy strukturalnej oraz przekonanie, że odpowiedź na zło nie może opierać się na mechanizmie odwetu.

Przewodniczący Episkopatu apeluje do wiernych. Ma specjalną prośbę

Do inicjatywy papieża odniósł się również polski Kościół. Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zaapelował do duszpasterzy oraz wiernych, aby 11 kwietnia 2026 roku stał się szczególnym czasem modlitwy o pokój w jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV.

"Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju" - napisał.

"Wesprzyjmy Ojca Świętego darem modlitwy, pozostając zjednoczeni z Pasterzem Kościoła powszechnego" - dodał.

