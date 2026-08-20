Spis treści: Pius X. Od syna listonosza do papieża Eucharystii Św. Pius X. Co zrobił dla Polaków? 21 sierpnia. Jak wierni obchodzą wspomnienie św. Piusa X?

Św. Pius X bywa nazywany papieżem Eucharystii. Przez cały swój pontyfikat podkreślał jej znaczenie dla życia duchowego. Otworzył szeroko drzwi kościołów dla dzieci i prostego ludu, zmieniając podejście do przyjmowania komunii.

Odtąd miała być ona wsparciem i pocieszeniem, a nie nagrodą za życie w doskonałości. Historycy nazwali go pionierem ruchu liturgicznego. Dla Polaków stał się postacią szczególnie ważną.

Pius X. Od syna listonosza do papieża Eucharystii

Święty Pius X przyszedł na świat jako Giuseppe Melchiorre Sarto 2 czerwca 1835 roku w Riese koło Wenecji. Pochodził z ubogiej rodziny wiejskiego listonosza. Po śmierci ojca matka, mimo trudnej sytuacji materialnej, zrobiła wszystko, by syn mógł studiować w seminarium w Padwie.

Młody Giuseppe codziennie pokonywał wiele kilometrów, by uczęszczać do szkoły. Po ukończeniu seminarium w Padwie przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską. Był wikarym, proboszczem, a później biskupem Mantui i patriarchą Wenecji. W 1903 roku został wybrany na papieża, przyjmując imię Pius X. Swoje posługiwanie oparł na haśle: "Odnowić wszystko w Chrystusie".

Pontyfikat Piusa X przypadł na czas wielkich przemian społecznych i politycznych. Papież był przekonany, że odpowiedzią na nie powinno być umocnienie życia duchowego. Zachęcał wiernych do częstej, a nawet codziennej Komunii Świętej.

Z dzieciństwa pamiętał jak cierpiał, nie mogąc w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Jako papież obniżył więk dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii do siódmego roku życia. Od tej pory sakrament miał być pociechą, a nie nagrodą za doskonałość.

Pius X przeprowadził również szereg reform liturgicznych. Odnowił kalendarz kościelny i włączył wiernych do czynnego udziału w mszach. Dużą wagę przywiązywał także do katechezy. Opracowany z jego inicjatywy katechizm przez wiele lat służył wiernym jako podstawowy przewodnik po prawdach wiary. Zależało mu na tym, żeby liturgię i Ewangelię mogli zrozumieć także prości ludzie.

Św. Pius X. Co zrobił dla Polaków?

Postać Piusa X jest szczególnie dobrze wspominana również w polskim Kościele. To właśnie on w 1904 roku wprowadził do kalendarza liturgicznego uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Dodał także do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Polski, módl się za nami", które do dziś odmawiane jest przez wiernych. W tym czasie nasz kraj znajdował się pod zaborami, taki gest pokazywał światu, że Kościół uznaje istnienie Polski.

W 1909 roku z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej skradziono drogocenne korony. Był to cios wymierzony w polską tożsamość. Gdy Pius X się o tym dowiedział, natychmiast ufundował nowe, złote korony z własnych skarbów i osobiście je pobłogosławił. Pokazało to zaborcom, że Watykan traktuje Jasną Górę jako serce niepodległej Polski.

Polacy doceniali świętego papieża do tego stopnia, że niektórzy wierzyli w jego polskie pochodzenie. Podkreślano, że jego ojciec był ubogim krawcem z Wielkopolski, który wyemigrował do Włoch za chlebem. Wskazywano nawet, że jego włoskie nazwisko pochodziło od zawodu, jaki wykonywał w Polsce. Sarto w języku włoskim oznacza krawca. Te pogłoski nigdy nie zostały potwierdzone, ale wspomnienie Piusa X nad Wisłą do dziś jest obchodzone z wyjątkowym szacunkiem.

21 sierpnia. Jak wierni obchodzą wspomnienie św. Piusa X?

Przypadające na 21 sierpnia wspomnienie św. Piusa X jest w Kościele katolickim obowiązkowe. Oznacza to, że podczas mszy kapłani powinni korzystać z formularzy liturgicznych przeznaczonych właśnie dla tego świętego papieża.

W kościołach odczytywane są specjalne modlitwy, które przypominają o jego zasługach dla obrony wiary oraz odnowy życia religijnego. Kapłani odprawiający msze przywdziewają szaty liturgiczne w kolorze białym, który jest symbolem radości i czystości.

Dla wiernych nie jest to święto nakazane, dlatego katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia tego dnia w mszy świętej. Dzień ten może stać się okazją do modlitwy za papieża, biskupów, kapłanów oraz osoby odpowiedzialne za katechezę. Wierni w modlitwach proszą wtedy świętego o wstawiennictwo w sprawach dotyczących wiary, wychowania dzieci i życia sakramentalnego. Podczas liturgii kapłani często modlą się za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii lub przygotowują się do sakramentu.

Wspomnienie św. Piusa X ma również szczególne znaczenie dla osób zaangażowanych w życie parafii, katechetów oraz członków wspólnot eucharystycznych. To właśnie ten papież przez cały pontyfikat podkreślał, że Eucharystia powinna zajmować centralne miejsce w życiu chrześcijanina. Zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej i przekonywał, że jest ona źródłem duchowej siły potrzebnej w codziennym życiu.



