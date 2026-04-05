Obchody Wielkanocy nie kończą się 6 kwietnia. To początek ważnego okresu
Obchody Wielkanocy w Kościele katolickim nie kończą się w poniedziałek. Wierni przez kolejne osiem dni od Niedzieli Wielkanocnej świętują Zmartwychwstanie Pańskie. Jest to niezwykle świąteczny i podniosły czas dla każdego Katolika. W tych dniach organizowane są uroczyste msze święte, a liturgia wzbogacona jest o wesołe Alleluja.
Spis treści:
- Oktawa Wielkanocy - osiem dni świętowania
- Niedziela wielkanocna - początek Oktawy Wielkanocy
- Biały tydzień - kolejne dni Oktawy Wielkanocy
- Niedziela Miłosierdzia Bożego - ostatni dzień Oktawy Wielkanocy
Oktawa Wielkanocy - osiem dni świętowania
Oktawa pochodzi od łacińskiego słowa octavus, co oznacza "ósmy". W Kościele katolickim oznacza czas liczony od ważnej uroczystości i siedem kolejnych dni. Najważniejszą oktawą jest Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Oktawa Wielkanocy, która trwa od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Oktawa Wielkanocy ukształtowała się już w III wieku. Niegdyś miała dość konkretny cel - wprowadzenie dorosłych neofitów, którzy przyjęli chrzest w Niedzielę Wielkanocną w tajemnice wiary. W pierwszy dzień oktawy neofici ubierali biały strój i przez kolejny tydzień uczestniczyli w nabożeństwach. W kolejną niedzielę, czyli ostatni dzień oktawy zrzucali białe szaty i wracali do swoich obowiązków.
Liczba dni w oktawie ma także swój symboliczny wymiar. W tradycji chrześcijańskiej dzień ósmy oznacza wieczność i koniec historii. Podczas eucharystii odbywających się w kolejnych dniach oktawy rozważana jest ta sama tajemnica, a teksty liturgiczne się powtarzają, co pozwala odczuć, jakby jeden dzień trwał cały tydzień. Oktawa jest początkiem nowego stworzenia, poza czasem.
W historii Kościoła wytworzyły się także inne oktawy takie jak Bożego Narodzenia czy Zesłania Ducha Świętego, jednak Oktawa Wielkanocy pozostaje najważniejszą z nich.
Niedziela wielkanocna - początek Oktawy Wielkanocy
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna oktawę. W tym dniu msza święta jest nakazana, a uczestnictwo w niej jest obowiązkiem wszystkich wiernych.
Kapłan ubiera białą lub złotą stułę i biały ornat. Kolor biały ma symbolizować radość i nowe życie. Paschał zostaje zapalony, a obok niego ustawia się figurę Jezusa Zmartwychwstałego. Na krzyżu zawisa czerwona stuła, która symbolizuje zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.
Zmianom ulega także liturgia. Wprowadzone zostaje podwójne Alleluja pojawiające się w różnych częściach liturgii. W niedzielę odbywa się również odnowienie chrztu św. i zostaje pominięty akt pokuty.
Biały tydzień - kolejne dni Oktawy Wielkanocy
Kolejne dni oktawy od poniedziałku do soboty traktowane są jako niedziela. Choć w kościołach odbywają się uroczyste msze święte, to jednak uczestnictwo w nich nie jest nakazane, także w wolnym od pracy Poniedziałku Wielkanocnym.
W tym czasie odczytywane są fragmenty Ewangelii traktujące o kolejnych objawieniach Jezusa Zmartwychwstałego, m.in. o spotkaniu Jezusa z kobietami przy pustym grobie, objawieniu Marii Magdalenie, objawieniu w drodze do Emaus, czy cudzie przy jeziorze Genezaret.
Niegdyś kolejne dni oktawy nazywane były białym tygodniem ze względu na biały strój ochrzczonych neofitów wprowadzanych w tym czasie w tajemnice wiary.
Niedziela Miłosierdzia Bożego - ostatni dzień Oktawy Wielkanocy
Ostatni dzień Oktawy Wielkanocy nazywany był białą niedzielą. W tym dniu neofici szli w procesji do kościoła św. Pankracego w Rzymie i po uroczystej mszy zrzucali swoje białe szaty. Dziś kończy ją Niedziela Miłosierdzia Bożego ustanowiona przez papieża Jana Pawła II na kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej w 2000 roku.
W jednej z wizji siostrze Faustyny Jezus nakazał ustanowienie tego święta w drugą niedzielę po Wielkanocy.
Choć okres Wielkanocny w kalendarzu liturgicznym trwa 50 dni do święta Zesłania Ducha Świętego, to Oktawa Wielkanocy ma najbardziej podniosły charakter i stanowi przedłużenie obchodów Niedzieli Wielkanocnej.