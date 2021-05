Nowa rola katechetów. Decyzja papieża

"Ustanawiam posługę świecką katechety" - ogłosił papież. Watykan opublikował we wtorek jego list apostolski "Antiquum ministerium", w którym Franciszek napisał, że katecheta jest świadkiem wiary, mistrzem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła.

W dokumencie w formie motu proprio papież przypomniał, że posługa katechety w Kościele jest "bardzo starożytna" i że według teologów o pierwszych katechetach jest mowa w Nowym Testamencie.

"Już od swoich początków wspólnota chrześcijańska doświadczała rozpowszechnionej formy posługi, konkretyzującej się w służbie mężczyzn i kobiet, którzy, posłuszni działaniu Ducha Świętego, poświęcili swoje życie dla budowania Kościoła" - dodał.



Misja katechetów

Według Franciszka historia ewangelizacji ostatnich dwóch tysięcy lat pokazuje wyraźnie, jak bardzo była skuteczna misja katechetów.



"Również w naszych czasach wielu zdolnych i wytrwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych regionach i wypełnia niezastąpioną misję przekazywania i pogłębiania wiary" - dodał.



W jego opinii "długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczenników naznaczył misję Kościoła", stanowiącą obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale i dla całej historii duchowości chrześcijańskiej.



Papież wyjaśnił, że "niczego nie odbierając misji właściwej biskupowi", który jest pierwszym katechetą swojej diecezji, jak i odpowiedzialności przypadającej rodzicom w sprawie edukacji chrześcijańskiej, "konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej".



Ich obecność, wskazał, staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach.



"Wierność przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie" - oświadczył Franciszek. Zwrócił uwagę na potrzebę przemiany społeczeństw dzięki przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego.



W ocenie papieża szczególne znaczenie ma funkcja świeckich dzięki ich codziennemu życiu, "utkanemu z relacji i więzi rodzinnych oraz społecznych". Jak zauważył, wzrosła świadomość tożsamości oraz misji świeckich w Kościele.

Posługa katechety wymaga należytego rozeznania przez biskupa oraz podkreślenia przez ryt ustanowienia i jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich i "wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą jej naturą" - wyjaśnił.



"Ustanawiam posługę świecką katechety"

Jak napisał Franciszek, do ustanowionej posługi katechety muszą być powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej. Przypomniał, że katecheci muszą mieć odpowiednią formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną.



"Ustanawiam posługę świecką katechety" - ogłosił Franciszek. Zachęcił Konferencje Episkopatów do jej urzeczywistnienia i ustalenia ścieżki edukacyjnej oraz wymaganych kryteriów, na mocy których osoby te będą powoływane.