Spis treści: 1 września. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego? XI Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego Ile trwa cykl ekumeniczny "Czas dla stworzenia"?

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego to coroczna inicjatywa Kościoła katolickiego, której celem jest duchowa refleksja nad stanem naszej planety oraz budzenie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

1 września. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego?

Święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w 2015 roku w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys ekologiczny, u podstaw którego - zdaniem chrześcijańskich liderów - leży zagubienie duchowych i moralnych wartości.

Obchody mają charakter modlitewny i praktyczny. Zachęcają one wiernych do dziękczynienia za dar stworzenia, rachunku sumienia z tego, jak traktujemy otaczającą nas przyrodę, a także do podejmowania konkretnych proekologicznych działań w codziennym życiu.

Ponadto bp Tadeusz Lityński zachęca, aby we wszystkich wspólnotach parafialnych oraz organizacjach zastanowić się także, jak w praktyczny sposób można pomóc środowisku i tym samym odpowiedzieć na apel Ojca Świętego.

Inicjatywa modlitwy za środowisko narodziła się w Kościele prawosławnym z patriarchatu Konstantynopola w 1989 roku. Katolicy dołączyli do niej oficjalnie w 2015 roku z decyzji papieża Franciszka, wspierając tym samym apel Światowej Rady Kościołów.

Dziś 1 września jednoczy chrześcijan różnych wyznań - katolików, prawosławnych oraz protestantów - wokół wspólnej odpowiedzialności za dar stworzenia.

XI Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego

Tegoroczne XI obchody odbywają się pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Izajasza: "Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy" (Iz 2, 4). Papież w swoim orędziu jednoznacznie wiąże problematykę ekologiczną z dążeniem do globalnego pokoju.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ekologii, bp Tadeusz Lityński, wskazuje, że orędzie papieża Leona XIV zachęca do głębokiego przewartościowania swojego życia: "Wszelkie wojny, brak poszanowania życia i dzieła stworzenia stanowi skutek braku Bożej miłości w życiu człowieka. Dlatego podejmijmy duchowy wysiłek w tym szczególnym 'Czasie dla Stworzenia'. Zanurzmy się indywidualnie, ale i w naszych wspólnotach parafialnych w modlitwę i zadumę prowadzącą do nawrócenia" - apeluje hierarcha.

Przesłanie podkreśla, że wszelka przemoc, wojny i wyścig zbrojeń przynoszą bezpowrotne zniszczenia w środowisku naturalnym, a brak szacunku dla ludzkiego życia idzie w parze z dewastacją planety.

Kościół apeluje, aby ogromne środki finansowe przeznaczane obecnie na cele militarne zostały skierowane na walkę z ubóstwem, pomoc najuboższym oraz na sprawiedliwy rozwój technologiczny, który służy ochronie wspólnego domu.

Ile trwa cykl ekumeniczny "Czas dla stworzenia"?

Obchody rozpoczynają się 1 września i nie kończą się na jednym dniu. Inicjują one globalny, ekumeniczny cykl zwany "Czasem dla Stworzenia", który trwa dokładnie pięć tygodni - od 1 września do 4 października.

Data końcowa nie jest przypadkowa. To właśnie 4 października w Kościele katolickim przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i ludzi troszczących się o przyrodę.

Ten ponadmiesięczny okres to czas intensywnych modlitw, nabożeństw, konferencji oraz lokalnych akcji ekologicznych organizowanych w parafiach i wspólnotach na całym świecie, mających na celu realną zmianę ludzkich serc oraz nawyków.

Polskie parafie w ramach Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego oraz towarzyszącego mu cyklu "Czas dla Stworzenia" realizują zarówno tradycyjne inicjatywy duszpasterskie, jak i konkretne projekty ekologiczne. W zależności od danego miejsca mogą to być m.in. procesje i modlitwy w plenerze, lokalne akcje sprzątania, festyny i warsztaty, parafialne konkursy dla dzieci oraz wiele innych.

Źródło: episkopat.pl



