Podczas pielgrzymki ministrantów z parafii pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu do Rzymu doszło do niezwykłego spotkania ośmioletniego Mateusza Siewiery z papieżem Leonem XIV.

Ministranci przybyli do Wiecznego Miasta jako nagroda za wierną służbę liturgiczną. W programie pielgrzymki znalazła się modlitwa przy grobach papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz zwiedzanie podziemi Bazyliki św. Piotra, zwanych Scavi Vaticani, gdzie spoczywa św. Piotr.

Watykan. Ośmioletni ministrant z Polski wymienił piuskę z papieżem

Centralnym punktem wyjazdu była audiencja generalna w Auli Pawła VI. Podczas tego wydarzenia Mateusz, zachęcony przez opiekuna ks. Wojciecha Buźniaka, zwrócił uwagę głowy kościoła, machając i krzycząc po włosku "Ojcze Święty".

Dzięki interwencji papieskiego sekretarza chłopiec został przeprowadzony przez barierki, a papież przymierzył piuskę, trzymaną przez ośmiolatka z Polski. Zaprosił go także do wspólnego zdjęcia i odbył krótką rozmowę w języku angielskim.

Ks. Wojciech Buźniak przekazał, że celem pielgrzymki był przede wszystkim wymiar duchowy i formacyjny. Podkreślił, iż spotkanie z Ojcem Świętym oraz modlitwa przy grobach papieży pozostaną w pamięci ministrantów na całe życie, a możliwość osobistej rozmowy i uścisku dłoni papieża stanowi wyjątkową pamiątkę dla każdego uczestnika.

