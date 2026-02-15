Niezapomniana audiencja. Ministrant z Polski wymienił piuskę z papieżem
Ośmioletni ministrant z Wrocławia Mateusz Siewiera przykuł uwagę papieża Leona XIV w trakcie audiencji w Watykanie, krzycząc do niego po włosku "Ojcze Święty". Chłopiec wymienił z nim piuskę i zrobił wspólne zdjęcie.
Podczas pielgrzymki ministrantów z parafii pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu do Rzymu doszło do niezwykłego spotkania ośmioletniego Mateusza Siewiery z papieżem Leonem XIV.
Ministranci przybyli do Wiecznego Miasta jako nagroda za wierną służbę liturgiczną. W programie pielgrzymki znalazła się modlitwa przy grobach papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz zwiedzanie podziemi Bazyliki św. Piotra, zwanych Scavi Vaticani, gdzie spoczywa św. Piotr.
Watykan. Ośmioletni ministrant z Polski wymienił piuskę z papieżem
Centralnym punktem wyjazdu była audiencja generalna w Auli Pawła VI. Podczas tego wydarzenia Mateusz, zachęcony przez opiekuna ks. Wojciecha Buźniaka, zwrócił uwagę głowy kościoła, machając i krzycząc po włosku "Ojcze Święty".
Dzięki interwencji papieskiego sekretarza chłopiec został przeprowadzony przez barierki, a papież przymierzył piuskę, trzymaną przez ośmiolatka z Polski. Zaprosił go także do wspólnego zdjęcia i odbył krótką rozmowę w języku angielskim.
Ks. Wojciech Buźniak przekazał, że celem pielgrzymki był przede wszystkim wymiar duchowy i formacyjny. Podkreślił, iż spotkanie z Ojcem Świętym oraz modlitwa przy grobach papieży pozostaną w pamięci ministrantów na całe życie, a możliwość osobistej rozmowy i uścisku dłoni papieża stanowi wyjątkową pamiątkę dla każdego uczestnika.