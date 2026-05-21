Niecodzienne błogosławieństwo w polskich kościołach. Odbędzie się 22 maja

Spis treści: 22 maja. Skąd się wzięła tradycja błogosławieństwa róż? Co zrobić z pobłogosławioną różą? Jak złożyć intencję do św. Rity?

Święta Rita z Cascii żyła w XIV wieku we Włoszech. Choć pragnęła życia klasztornego, musiała wyjść za mąż za porywczego mężczyznę. Jej małżonek został zamordowany, a św. Rita modliła się, by w akcie zemsty jej synowie nie przelali niewinnej krwi.

Bóg przewrotnie spełnił jej prośbę, obaj synowie zmarli młodo. Święta przyjęła to z pokorą i po śmierci bliskich wstąpiła do klasztoru.

22 maja. Skąd się wzięła tradycja błogosławieństwa róż?

Wspomnienie św. Rity z Cascii przypada co roku 22 maja, w dniu jej śmierci. Tego dnia wierni przychodzą do kościoła z różami. Skąd wzięła się ta tradycja? Patronka od spraw beznadziejnych była naznaczona stygmatami. Cierpiała, w pokorze znosząc swój los i żarliwie się modląc.

Legenda głosi, że ciężko chora, przykuta do łóżka Rita poprosiła o różę ze swojego rodzinnego ogrodu. Choć była zima, w ogrodzie rzeczywiście zakwitł kwiat, co uznano za cud. Na pamiątkę tego wydarzenia w dniu jej wspomnienia w kościołach błogosławi się róże przyniesione przez wiernych.

Róża w dniu św. Rity ma głęboką symbolikę. Z jednej strony wyraża piękno i miłość, z drugiej kolce przypominają o cierpieniu. Dla wiernych kwiat staje się więc znakiem duchowej bliskości św. Rity oraz nadziei, że nawet w najtrudniejszej sytuacji może pojawić się niespodziewane dobro.

Co zrobić z pobłogosławioną różą?

Po nabożeństwie wierni zabierają pobłogosławione róże do swoich domów. Tradycja podpowiada kilka sposobów ich przechowywania i znaczenia. Po nabożeństwie tradycja nakazuje postawić kwiat w widocznym miejscu w mieszkaniu, przy krzyżu, obrazie lub świecy. W ten sposób ma przypominać o modlitwie i zawierzeniu trudnych spraw Bogu.

Wiele osób traktuje taką różę jako symbol opieki i nadziei. Zdarza się więc, że przekazują ją komuś, kto przeżywa ciężkie chwile. Podarowana osobom chorym, umierającym lub w żałobie ma być znakiem wsparcia i modlitwy.

Gdy pobłogosławiona róża uschnie, nie wyrzuca się jej jak zwykłego kwiatu. Wiele osób przechowuje jej uschnięte płatki. Można je też spalić z szacunkiem tak, jak inne przedmioty religijne.

Jak złożyć intencję do św. Rity?

W dniu św. Rity wierni przychodzą do kościoła nie tylko po to, by poświęcić róże. Uczestniczą również we mszy świętej, odmawiają nowennę do patronki, a ksiądz odczytuje napisane przez wiernych intencje, w których odbywają się modlitwy.

Intencje do św. Rity można złożyć osobiście, spisane na kartkach do skrzyneczek umieszczonych wcześniej w kościele. Często w trakcie nabożeństwa lub przed nim można je złożyć przy ołtarzu. Warto zaglądać na strony parafii, które często umieszczają w sieci formularze do wpisywania intencji. W ten sposób o modlitwę mogą poprosić również osoby, które nie mogą osobiście stawić się w kościele.





