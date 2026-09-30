Spis treści: 1 października 2026. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus? Co zrobiła święta Teresa? Na co zmarła święta Teresa od dzieciątka Jezus? Czego patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus?

Jej życie trwało zaledwie 24 lata, lecz od najmłodszych lat konsekwentnie dążyła do wybranego celu. Jako piętnastolatka sama zwróciła się do papieża z prośbą o zgodę na wstąpienie do Karmelu.

Swoje doświadczenia później opisała w osobistych zapiskach, które zostały wydane po jej śmierci. Dotarły do wiernych na całym świecie i wywarły ogromny wpływ na katolicką duchowość.

1 października 2026. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W czwartek 1 października 2026 roku w Kościele katolickim przypada obowiązkowe wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Tego dnia kapłani odprawiają msze w białych szatach liturgicznych, a modlitwy nawiązują do jej "małej drogi", opartej na zaufaniu Bogu oraz wiernym wykonywaniu codziennych obowiązków.

Teresa z Lisieux była francuską karmelitanką, dziewicą i doktorem Kościoła. Zmarła 30 września 1897 roku, lecz jej wspomnienie wyznaczono na kolejny dzień, ponieważ 30 września Kościół czci św. Hieronima. Początkowo obchodzono je 3 października, a na 1 października przeniesiono je podczas reformy kalendarza liturgicznego w 1969 roku.

Najważniejsze obchody odbywają się w Lisieux, mieście, w którym Teresa spędziła większość życia i jako piętnastolatka wstąpiła do Karmelu. W miejscowym sanktuarium jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest jako uroczystość. W 2026 roku przypada ona w trakcie rozbudowanych świąt terezjańskich, zaplanowanych od 19 września do 4 października. W programie znalazły się msze, procesje z relikwiarzem, modlitwa w intencjach papieża oraz międzynarodowe konferencje poświęcone duchowości i misyjnemu dziedzictwu karmelitanki.

Tegoroczne obchody odbywają się kilka dni po podróży papieża Leona XIV do Francji, zakończonej 28 września 2026 roku. Sanktuarium w Lisieux zapowiadało z tego powodu wyjątkową odsłonę świąt, łącząc tradycyjne nabożeństwa z debatą nad znaczeniem nauki Teresy dla współczesnego Kościoła.

Kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, znana też jako Teresa z Lisieux, urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alençon w Normandii jako Marie Françoise Thérèse Martin. Była najmłodszą z dziewięciorga dzieci Ludwika Martina, zegarmistrza i jubilera, oraz Zelii Guérin, właścicielki pracowni słynnych koronek z Alençon. Czworo ich dzieci zmarło we wczesnym wieku, a pozostałych pięć córek wybrało życie zakonne.

Teresa miała cztery i pół roku, gdy 28 sierpnia 1877 roku jej matka zmarła na raka piersi. Po tej stracie Martinowie przeprowadzili się do Lisieux, zaś opiekę nad dziewczynką przejęła starsza siostra Paulina, którą Teresa zaczęła traktować jak drugą matkę.

W dzieciństwie była nadwrażliwa, nieśmiała i skłonna do lęku. Pięć lat spędzonych w szkole benedyktynek nazywała później najsmutniejszym okresem swojego życia. Gdy Paulina wstąpiła do Karmelu, dziesięcioletnia Teresa ciężko zachorowała. Rodzina obserwowała u niej między innymi halucynacje, utratę apetytu i głęboki kryzys emocjonalny. Sama przypisywała powrót do zdrowia "uśmiechowi Maryi", którego miała doświadczyć 13 maja 1883 roku podczas modlitwy przed figurą Matki Bożej.

Przełomem okazało się również Boże Narodzenie 1886 roku, nazywane przez nią "całkowitym nawróceniem". Kilkanaście miesięcy później, podczas audiencji w Rzymie 20 listopada 1887 roku, zwróciła się bezpośrednio do papieża Leona XIII z prośbą o zgodę na wstąpienie do klasztoru przed osiągnięciem zwyczajowego wieku.

Do Karmelu w Lisieux wstąpiła 9 kwietnia 1888 roku, mając 15 lat i trzy miesiące. Habit otrzymała 10 stycznia 1889 roku, a śluby zakonne złożyła 8 września 1890 roku jako siostra Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. W klasztorze wykonywała codzienne prace, pełniła posługę zakrystianki i pomagała w formacji nowicjuszek. Jej nazwisko za życia znały głównie siostry zakonne i najbliżsi.

Co zrobiła święta Teresa?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus stworzyła "małą drogę", czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych nurtów duchowości katolickiej. Uczyła, że świętość osiąga się przez zaufanie Bogu i miłość obecną w zwyczajnych obowiązkach, rozmowach czy relacjach z ludźmi. Nie chodziło jej o zbieranie drobnych zasług ani o łatwiejszą wersję wiary. Człowiek miał zaakceptować własne ograniczenia, a następnie cierpliwie wykonywać to, co do niego należy.

Teresa porównywała tę drogę do windy, która unosi człowieka ku Bogu, podczas gdy sam nie potrafi wspiąć się po "stromych schodach doskonałości". Jej myśl wyrastała z doświadczenia oraz uważnej lektury Ewangelii. Choć nie miała pełnego tekstu Starego Testamentu ani przygotowania akademickiego, w swoich pismach ponad tysiąc razy odwoływała się do Biblii.

Swoje przeżycia opisała w trzech rękopisach autobiograficznych, które po jej śmierci stały się podstawą książki "Dzieje duszy". Tom ukazał się w 1898 roku, rok po śmierci karmelitanki i szybko trafił do czytelników poza Francją. Teresa pisała o rodzinie, powołaniu, modlitwie, własnych słabościach i kryzysie wiary.

Zamiast budować teologiczne wywody, przywoływała sytuacje dobrze znane z codziennego życia. Prowadziła też rozległą korespondencję. Zachowało się 266 jej listów, w tym 20 skierowanych do dwóch duchowych braci, seminarzysty Maurice'a Bellière'a oraz misjonarza Adolphe'a Roullanda. Młoda zakonnica wspierała ich modlitwą i radami, choć sama nigdy nie wyjechała na misje. To właśnie z tego powodu 14 grudnia 1927 roku papież Pius XI ogłosił ją patronką misji na równi ze św. Franciszkiem Ksawerym.

Pius XI kanonizował ją 17 maja 1925 roku, zaledwie 28 lat po jej śmierci, a 19 października 1997 roku Jan Paweł II ogłosił karmelitankę doktorem Kościoła. Teresa była wówczas trzecią kobietą, po św. Teresie z Ávili oraz św. Katarzynie ze Sieny, i najmłodszą osobą w historii, która otrzymała ten tytuł. Papież zaznaczył, że nigdy nie studiowała na uniwersytecie ani nie prowadziła systematycznych badań teologicznych. Kościół uznał jednak jej pisma za oryginalny i uniwersalny wykład wiary, określany mianem "wiedzy miłości".

Na co zmarła święta Teresa od dzieciątka Jezus?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zmarła 30 września 1897 roku w Karmelu w Lisieux, mając zaledwie 24 lata. Jej organizm wyniszczyła zaawansowana gruźlica płuc, której towarzyszyły gorączka, duszność, osłabienie i krwioplucie. Pierwsze krwawienie pojawiło się wiosną 1896 roku, a ostatnie tygodnie życia karmelitanka spędziła w klasztornej infirmerii.

Medycyna nie znała wówczas skutecznego sposobu leczenia gruźlicy. Chorym zalecano odpoczynek, pożywną dietę i świeże powietrze, podawano im również preparaty, które mogły dodatkowo osłabiać organizm.

Nowe światło na okoliczności jej śmierci rzuciły badania ogłoszone w maju 2025 roku. Prof. Philippe Charlier i prof. Kaare Lund Rasmussen przeanalizowali włos z relikwiarza przechowywanego w Herbitzheim. W jego fragmencie odpowiadającym ostatnim tygodniom życia Teresy znaleźli dwa wyraźne skoki stężenia rtęci, a także ślady postępującego wyniszczenia.

Prawdopodobnie otrzymała lek zawierający ten toksyczny metal, stosowany wówczas przy chorobach zakaźnych. Gruźlica jest główną przyczyną śmierci zakonnicy, jednak zastosowana kuracja mogła pogorszyć jej stan. Wynik analizy pojedynczego włosa nie pozwala dokładnie ocenić, jak dużą rolę odegrała rtęć.

Czego patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką misji i misjonarzy. Marzyła o wyjeździe do klasztoru w Hanoi, lecz jej plany przekreśliła postępująca gruźlica. Teresa z Lisieux jest także drugorzędną patronką Francji. Tytuł ten nadał jej papież Pius XII w 1944 roku, zrównując jej rangę ze św. Joanną d'Arc.

Z karmelitanką łączy się również symbol róży, nawiązujący do jej zapowiedzi, że po śmierci będzie "spuszczać deszcz róż", czyli wypraszać ludziom łaski.

Jej kult rozwinął się w niezwykłym tempie. Na pogrzeb Teresy przyszło około 30 osób, natomiast w kanonizacji w Rzymie uczestniczyło blisko pół miliona wiernych. Zakonnica niemal nieznana za życia stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych świętych XX wieku, a jej duchowość zainteresowała także osoby niewierzące.



