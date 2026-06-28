Spis treści: 29 czerwca 2026. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła Kim był św. Piotr? Rola świętego Piotra po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kim był święty Paweł? Nawrócenie św. Pawła i jego działalność misyjna

29 czerwca Kościół obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Tego dnia w świątyniach sprawowane są uroczyste msze święte, kapłani zakładają czerwone szaty liturgiczne na znak męczeństwa apostołów, a w Watykanie odbywają się wyjątkowe papieskie ceremonie.

W dawnej Polsce data ta miała również duże znaczenie dla mieszkańców wsi. Obserwowano pogodę, wierząc, że zapowiada ona przebieg żniw i wysokość plonów. Słoneczny dzień uznawano za dobrą wróżbę, natomiast deszcz budził obawy o zbiory. Uroczystość św. Piotra i Pawła wyznaczała także symboliczny moment przejścia od sianokosów do przygotowań do najważniejszych prac żniwnych.

29 czerwca 2026. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła należy do najstarszych świąt chrześcijańskich. Już w III wieku wspólnota rzymska obchodziła 29 czerwca jako dzień poświęcony dwóm najważniejszym apostołom, a najstarszy zachowany kalendarz liturgiczny - Depositio Martyrum z 354 roku - potwierdza, że ta data była wówczas mocno zakorzeniona w tradycji.

Większość historyków uważa, że nie upamiętnia ona samego dnia śmierci Piotra i Pawła, lecz bardzo wczesną rocznicę związaną z ich kultem lub przeniesieniem relikwii.

Ważną rolę odegrała także topografia samego Rzymu. Według starożytnej tradycji św. Piotr poniósł męczeńską śmierć na wzgórzu watykańskim i został pochowany w miejscu, nad którym dziś wznosi się Bazylika św. Piotra. Św. Paweł zginął poza murami miasta, przy Drodze Ostyjskiej, a nad jego grobem powstała Bazylika św. Pawła za Murami.

Przez stulecia pielgrzymi odwiedzali oba sanktuaria podczas jednego święta, podkreślając, że Kościół wyrósł zarówno z pasterskiej misji Piotra, jak i misyjnej działalności Pawła.

Od pierwszych wieków 29 czerwca miał wyjątkowo uroczysty charakter. Liturgia otrzymała najwyższą rangę w kalendarzu Kościoła, a czerwony kolor szat przypomina o męczeństwie obu apostołów. Uroczystość zajmuje szczególne miejsce również w Watykanie. Papież przewodniczy wtedy Mszy świętej w Bazylice św. Piotra i błogosławi paliusze przeznaczone dla nowych arcybiskupów metropolitów. To wykonany z wełny pas, ozdobiony sześcioma czarnymi krzyżami, który jest jednym z najważniejszych znaków jedności biskupów z Następcą św. Piotra oraz ich pasterskiej odpowiedzialności za powierzony Kościół.

Piotr i Paweł uosabiają dwa nurty, które od początku kształtowały Kościół. Pierwszy symbolizuje trwałość, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę, drugi odwagę wychodzenia na peryferie świata i głoszenia Ewangelii ponad granicami kultur oraz narodów. Ich wspólne święto przypomina, że Kościół od dwóch tysięcy lat budują ludzie o różnych charakterach, doświadczeniach i drogach życia, których łączy jedna wiara i jedno posłannictwo.

Kim był św. Piotr?

Święty Piotr, zanim otrzymał od Jezusa nowe imię, nazywał się Szymon. Pochodził z Betsaidy, mieszkał w Kafarnaum i pracował jako rybak nad Jeziorem Galilejskim. Nie należał do religijnych elit swoich czasów, nie był uczonym ani znawcą Pisma. Jego codzienność wyznaczały sieci rybackie, łódź i zwykła praca. Jednak to właśnie on miał odegrać wyjątkową rolę w historii chrześcijaństwa.

Ewangelie pokazują, że do grona uczniów Jezusa wszedł bardzo wcześnie, razem ze swoim bratem Andrzejem, a nadane mu imię Kefas, czyli "skała", zapowiadało jego przyszłą misję.

Ewangelie przedstawiają Piotra jako postać niezwykle autentyczną. Jest impulsywny, szczery i pełen zapału. Często zabiera głos jako pierwszy, reaguje spontanicznie i nie ukrywa emocji. To właśnie on pod Cezareą Filipową wypowiada jedno z najważniejszych wyznań wiary, uznając w Jezusie Mesjasza i Syna Boga żywego.

W odpowiedzi słyszy słowa o skale, na której zostanie zbudowany Kościół, oraz o kluczach królestwa niebieskiego. Ten fragment stanowi fundament rozumienia jego szczególnej roli wśród apostołów oraz odpowiedzialności za wspólnotę wierzących.

Piotr był człowiekiem bardzo ludzkim, zdolnym zarówno do wielkiej odwagi, jak i głębokiego lęku. Potrafił bez wahania deklarować wierność Chrystusowi, a chwilę później zmagał się ze słabością. Ta prawda najmocniej ujawnia się podczas męki Jezusa. Choć wcześniej zapewniał, że pójdzie za swoim Mistrzem nawet na śmierć, w noc pojmania trzykrotnie się Go zaparł. To jeden z najbardziej poruszających momentów Ewangelii, ponieważ dotyczy ucznia należącego do najbliższego grona.

Rola świętego Piotra po Zmartwychwstaniu Chrystusa

Po zmartwychwstaniu historia Piotra otrzymuje jednak nowy wymiar. Nad Jeziorem Tyberiadzkim Jezus trzykrotnie pyta go o miłość, a następnie powierza mu troskę o swój lud. Słowa "Paś baranki moje" i "Paś owce moje" stają się symbolem jego misji. Ta scena nie jest opowieścią o potępieniu dawnych błędów, lecz o odnowieniu i zaufaniu. Od tego momentu Piotr występuje już jako świadek zmartwychwstania i przywódca rodzącego się Kościoła.

Szczególnie wyraźnie widać to po zesłaniu Ducha Świętego. Piotr jako pierwszy publicznie przemawia w Jerozolimie, gromadząc wokół Ewangelii tysiące ludzi. Dzieje Apostolskie pokazują go jako tego, który umacnia wspólnotę, podejmuje decyzje i dokonuje znaków uznawanych przez pierwszych chrześcijan za potwierdzenie działania Boga. Jego działalność nie ogranicza się więc do symbolicznej roli "skały", ale obejmuje prowadzenie Kościoła w jego najtrudniejszych początkach.

Według starożytnej tradycji ostatnie lata życia apostoła związane były z Rzymem. Tam miał głosić Ewangelię, a następnie ponieść męczeńską śmierć podczas prześladowań za cesarza Nerona, najczęściej datowanych na lata 64-67 po Chrystusie. Według tradycji został ukrzyżowany głową w dół, ponieważ uznał, że jest niegodny umierać tak jak Chrystus. Z tego powodu podczas uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła Kościół używa czerwonych szat liturgicznych, które przypominają o męczeństwie, odwadze i wierności aż do końca.

Kim był święty Paweł?

Zupełnie inną drogą podążał święty Paweł, wcześniej znany jako Szaweł z Tarsu. Nie należał do grona Dwunastu i nie towarzyszył Jezusowi podczas jego publicznej działalności.

Urodził się najprawdopodobniej na początku I wieku naszej ery, około 5-10 roku, w Tarsie w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wykształconym, znającym kulturę świata śródziemnomorskiego, a jednocześnie zdecydowanym przeciwnikiem rodzącego się Kościoła. Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i jego własne listy pokazują, że przed nawróceniem aktywnie uczestniczył w prześladowaniach chrześcijan.

Przełom nastąpił podczas podróży do Damaszku, gdy doświadczył spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. To wydarzenie całkowicie odmieniło jego życie. Od tego momentu nie tylko porzucił dotychczasową postawę, ale stał się jednym z najbardziej zaangażowanych głosicieli Ewangelii. Przyjął imię Paweł i rozpoczął intensywną działalność, która trwała ponad dwie dekady.

Nawrócenie św. Pawła i jego działalność misyjna

Jego życie po nawróceniu było pasmem nieustannych podróży. Przemierzał kolejne regiony cesarstwa rzymskiego, docierając do ważnych ośrodków takich jak Antiochia, Efez, Korynt, Filippia czy Tesalonika i zakładał tam pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Te miasta były centrami handlu i kultury, więc jego nauczanie szybko się rozprzestrzeniało.

Jego misyjna działalność nie była łatwa, ponieważ wielokrotnie doświadczał odrzucenia, był więziony i zmuszany do opuszczania miejsc, w których głosił Ewangelię. Mimo to nie przerywał swojej misji, a kontakt ze wspólnotami utrzymywał poprzez listy kierowane m.in. do Koryntian, Efezjan czy Filipian. Do dziś stanowią one ważną część Nowego Testamentu i należą do najstarszych tekstów chrześcijańskich.

W listach tych widać nie tylko jego intelekt i umiejętność argumentacji, ale także ogromne zaangażowanie i troskę o ludzi, do których pisał. Paweł odnosi się w nich do konkretnych sytuacji, problemów i napięć, z jakimi mierzyły się młode wspólnoty.

Końcowy etap życia Pawła związany był z Rzymem. Według tradycji został tam uwięziony, a następnie skazany na śmierć w czasie prześladowań za cesarza Nerona. Przyjmuje się, że zginął około 64-67 roku naszej ery. Jako obywatel rzymski nie został ukrzyżowany, lecz ścięty mieczem. Jego śmierć, podobnie jak męczeństwo św. Piotra, stała się symbolem wierności i oddania aż do końca.





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