1 stycznia to w Kościele uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To najstarsze święto maryjne, sięgające pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wypada ono dokładnie osiem dni po Bożym Narodzeniu, zamykając oktawę tego święta.

Liturgia tego dnia kieruje uwagę wiernych na macierzyństwo Maryi i Jej rolę w historii zbawienia, tajemnicę Wcielenia, która nadal wybrzmiewa po świętach, duchowy sens rozpoczynania nowego etapu życia w perspektywie wiary.

1 stycznia. Czy w Nowy Rok trzeba iść do kościoła?

Czy w Nowy Rok trzeba iść do kościoła? Tak. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi należy do tzw. świąt nakazanych. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do:

uczestnictwa w mszy świętej,

powstrzymania się od prac, które nie są konieczne.

Zasada jest taka sama jak w niedzielę. Nieobecność na Eucharystii bez poważnego powodu - takiego jak choroba czy konieczność opieki nad bliskimi - traktowana jest jako zaniedbanie obowiązku religijnego.

Sylwester a msza w Nowy Rok - jak to pogodzić?

Dla wielu osób największą trudnością jest praktyczna strona sprawy. Noc sylwestrowa bywa długa i intensywna, a poranek 1 stycznia nie zawsze sprzyja wczesnemu wstawaniu. Kościół nie ignoruje tej rzeczywistości, dlatego w wielu parafiach msze noworoczne odbywają się także w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

Coraz częściej podkreśla się również inne spojrzenie: udział w Eucharystii nie powinien być odbierany wyłącznie jako formalny wymóg, lecz jako świadome rozpoczęcie nowego roku z myślą o sprawach duchowych, a nie tylko doczesnych, materialnych, kalendarzowych.

