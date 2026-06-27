Nadzwyczajne spotkanie z papieżem. Watykan ujawnił przebieg trzeciej sesji

W skrócie Watykan przekazał informacje o trzeciej sesji nadzwyczajnego konsystorza, podczas której papież wysłuchał raportów 11 grup roboczych zajmujących się tematyką podziałów społecznych i relacji Kościoła z wiernymi.

W trakcie trzeciej sesji omawiano wyzwania takie jak podziały na świecie, wpływ sztucznej inteligencji na ludzką pracę oraz reformy mające na celu większe otwarcie Kościoła na potrzeby wspólnoty.

Polski kardynał Grzegorz Ryś wystąpił podczas pierwszej sesji konsystorza, odwołując się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

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Nadzwyczajny konsystorz w Watykanie rozpoczął się piątek - łącznie tworzą go cztery sesje, które trwać będą do sobotniego wieczora. To drugie takie zebranie zwołane przez papieża Leona XIV, w którym uczestniczy Kolegium Kardynalskie z całego świata.

Biuro prasowe Watykanu ujawniło przebieg trzeciej sesji, rozpoczętej przed południem. Jej tematem były podziały występujące na świecie - uderzające przede wszystkim w ubogich - oraz plany reform w Kościele katolickim, które mają uczynić go bardziej otwartym na wiernych.

Watykan. 11 grup roboczych na trzeciej sesji konsystorza nadzwyczajnego

Referat przewodni - "Budować dobro: wyzwania naszych czasów" - wygłosił w sobotę kard. Stephen Brislin. To południowoafrykański duchowny, zaangażowany w sprawy tamtejszego regionu, a także aktywny uczestnik Kurii Rzymskiej.

Następnie sprawozdania z prac przedstawiło 11 grup roboczych. Ich reprezentanci zwracali uwagę, że podziały tworzą się nie tylko między państwami, ale też w rodzinach, gdzie najbardziej cierpią dzieci.

"Młodym brakuje nadziei i zrozumienia współczesnego świata, dorosłym ubywa natomiast mądrości płynącej z doświadczenia" - cytuje Vatican News.

Zgodnie z kierunkiem wspieranym przez papieża Leona XIV omówiono też wyzwania wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Kardynałowie wskazywali przy tym na potrzebę obrony znaczenia ludzkiej pracy, mimo iż nie jest bez wad. Rozważania dotyczyły ponadto zmian w Kościele katolickim, który - również zgodnie z poleceniem papieża - obok rozwijania swoich struktur ma skupić większą uwagę na potrzebach wspólnoty.

Kardynał Grzegorz Ryś prelegentem w Watykanie

W trakcie konsystorza nadzwyczajnego głos miał okazję zabrać również metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś wygłosił referat podczas pierwszej sesji w piątek.

- Jezus zaprasza nas, abyśmy odłożyli na bok wszystkie nasze uprzedzenia i podejrzenia, i medytowali nad Samarytaninem, a nawet więcej: abyśmy się od niego uczyli - mówił do zebranych duchownych.

Kard. Ryś odwołał się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, aby pokazać dwa oblicza współczesnego człowieka: z jednej strony poranionego przez samotność, uzależnienia i konflikty, a z drugiej - osoby współczującej, zdolnej do bezinteresownej troski o innych.

Źródło: Vatican News





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