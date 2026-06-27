Nadzwyczajne spotkanie z papieżem. Watykan ujawnił przebieg trzeciej sesji
Watykan ujawnił przebieg dalszych obrad nadzwyczajnego konsystorza. Podczas trzeciej sesji papież wysłuchał sprawozdań 11 grup roboczych, które zajmują się m.in. tematami podziałów na świecie i relacjami Kościoła katolickiego z wiernymi. "Dorosłym brakuje mądrości" - stwierdzono. Wcześniej głos zabierał również polski kardynał.
W skrócie
- Watykan przekazał informacje o trzeciej sesji nadzwyczajnego konsystorza, podczas której papież wysłuchał raportów 11 grup roboczych zajmujących się tematyką podziałów społecznych i relacji Kościoła z wiernymi.
- W trakcie trzeciej sesji omawiano wyzwania takie jak podziały na świecie, wpływ sztucznej inteligencji na ludzką pracę oraz reformy mające na celu większe otwarcie Kościoła na potrzeby wspólnoty.
- Polski kardynał Grzegorz Ryś wystąpił podczas pierwszej sesji konsystorza, odwołując się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
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Nadzwyczajny konsystorz w Watykanie rozpoczął się piątek - łącznie tworzą go cztery sesje, które trwać będą do sobotniego wieczora. To drugie takie zebranie zwołane przez papieża Leona XIV, w którym uczestniczy Kolegium Kardynalskie z całego świata.
Biuro prasowe Watykanu ujawniło przebieg trzeciej sesji, rozpoczętej przed południem. Jej tematem były podziały występujące na świecie - uderzające przede wszystkim w ubogich - oraz plany reform w Kościele katolickim, które mają uczynić go bardziej otwartym na wiernych.
Watykan. 11 grup roboczych na trzeciej sesji konsystorza nadzwyczajnego
Referat przewodni - "Budować dobro: wyzwania naszych czasów" - wygłosił w sobotę kard. Stephen Brislin. To południowoafrykański duchowny, zaangażowany w sprawy tamtejszego regionu, a także aktywny uczestnik Kurii Rzymskiej.
Następnie sprawozdania z prac przedstawiło 11 grup roboczych. Ich reprezentanci zwracali uwagę, że podziały tworzą się nie tylko między państwami, ale też w rodzinach, gdzie najbardziej cierpią dzieci.
"Młodym brakuje nadziei i zrozumienia współczesnego świata, dorosłym ubywa natomiast mądrości płynącej z doświadczenia" - cytuje Vatican News.
Zgodnie z kierunkiem wspieranym przez papieża Leona XIV omówiono też wyzwania wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Kardynałowie wskazywali przy tym na potrzebę obrony znaczenia ludzkiej pracy, mimo iż nie jest bez wad. Rozważania dotyczyły ponadto zmian w Kościele katolickim, który - również zgodnie z poleceniem papieża - obok rozwijania swoich struktur ma skupić większą uwagę na potrzebach wspólnoty.
Kardynał Grzegorz Ryś prelegentem w Watykanie
W trakcie konsystorza nadzwyczajnego głos miał okazję zabrać również metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś wygłosił referat podczas pierwszej sesji w piątek.
- Jezus zaprasza nas, abyśmy odłożyli na bok wszystkie nasze uprzedzenia i podejrzenia, i medytowali nad Samarytaninem, a nawet więcej: abyśmy się od niego uczyli - mówił do zebranych duchownych.
Kard. Ryś odwołał się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, aby pokazać dwa oblicza współczesnego człowieka: z jednej strony poranionego przez samotność, uzależnienia i konflikty, a z drugiej - osoby współczującej, zdolnej do bezinteresownej troski o innych.
Źródło: Vatican News