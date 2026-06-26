W skrócie Papież Leon XIV podczas rozpoczęcia nadzwyczajnego konsystorza w Watykanie poprosił kardynałów o wyraźne wsparcie, zwłaszcza wobec wyzwań związanych z wojną.

Papież zaapelował o dzielenie się doświadczeniem przez kardynałów, którzy służą na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, oraz zwrócił uwagę na inicjatywy dotyczące poszanowania godności ludzkiej.

Obrady konsystorza prowadzone są w Auli Pawła VI przy okrągłych stołach, a pierwszą sesję rozpoczęto rozważaniem biblijnym kardynała Grzegorza Rysia.

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W piątek w Watykanie rozpoczęły się obrady nadzwyczajnego konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów z całego świata. W auli Pawła VI Leon XIV wygłosił mowę inauguracyjną, w której wystąpił jako głowa Kościoła szukająca i oczekująca pomocy od kardynałów.

Trwa nadzwyczajny konsystorz. Papież Leon XIV poprosił biskupów o pomoc.

- Potrzebuję czuć, że wspieracie mnie jak bracia. Proszę więc, abyście towarzyszyli mi nie tylko w tych dniach pracy, ale także w codziennej służbie na rzecz komunii Kościoła powszechnego - powiedział Leon XIV.

- Pomóżcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie ignorować trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę - prosił papież.

Papież Leon XIV zaapelował do kardynałów. Rozpoczął się konsystorz

Papież wyraźnie umiejscowił obrady konsystorza w kontekście toczących się wojen i konfliktów, apelując do kardynałów służących w krajach objętych działaniami wojennymi o dzielenie się doświadczeniem.

- Napięcia międzynarodowe i konflikty poważnie ranią rodzinę ludzką. A jednak nie brakuje inicjatyw i doświadczeń - przeciwnie, mnożą się one w Kościele i na świecie - przypominających o poszanowaniu godności ludzkiej, sprawiedliwości, prawa, po prostu tego, co ludzkie - podkreślił papież.

- Potrzebne jest wasze doświadczenie, wasza mądrość duszpasterska, wasza znajomość Kościołów i narodów, które zostały wam powierzone. Liczę na was (…) Potrzebuję waszego wsparcia, mocnego, wyraźnego i publicznego - oznajmił Leon XIV.

Na uwagę zasługuje organizacja obrad. Uczestnicy zainaugurowanego w piątek konsystorza siedzą w Auli Pawła VI przy okrągłych stołach, co ma ułatwić dyskusje. Pierwszą sesję otworzyło rozważanie biblijne wygłoszone przez metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia.

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To już drugi konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV podczas trwającego od roku pontyfikatu. Obrady mają charakter poufny. Kardynałów poproszono o zachowanie dyskrecji nad przebiegiem dyskusji.

Wiadomo jednak, że tematami konsystorza mają być m.in. prowadzenie ewangelizacji we współczesnym świecie i wynikające z tego trudności, a także zachwianie światowego pokoju.





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