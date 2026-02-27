Nadchodzą zmiany w Kościele. Mogą posypać się kary finansowe
Od 1 marca w Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe na duchownych i świeckich, którzy popełnili przestępstwo kanoniczne. "Minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto" - głosi dekret.
W skrócie
- Od 1 marca w Kościele katolickim w Polsce będą stosowane kary finansowe dla duchownych i świeckich za przestępstwa kanoniczne.
- Minimalna kara wynosi połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna to 20-krotność tej kwoty.
- Dekret w tej sprawie opublikowano na stronie Konferencji Episkopatu Polski i w "Aktach Konferencji Episkopatu Polski".
Znowelizowany przez papieża Franciszka Kodeks prawa kanonicznego z grudnia 2021 roku, przywrócił do kościelnego prawa kary finansowe.
Ksiądz, ale także pełniąca w Kościele jakiś urząd osoba świecka, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia swoich zadań. Mogą zostać także pozbawieni całości lub części wynagrodzenia kościelnego.
Zasady określania wysokości kar ekspiacyjnych o charakterze finansowym Konferencja Episkopatu Polski ustaliła 14 października 2025 roku, podczas 402. Zebrania Plenarnego w Gdańsku.
"26 stycznia Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów oraz zgodę na jego promulgację" - poinformowało w czwartek biuro prasowe Episkopatu.
Zmiany w Kościele od 1 marca. Minimalna i maksymalna wysokość grzywny
"Wysokość grzywny lub kwoty pieniężnej na cele Kościoła ustala się w odniesieniu do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary, tak iż minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto" - napisano w ogłoszonym w czwartek dekrecie, który wejdzie w życie 1 marca.
W dokumencie zaznaczono, że wymierzający karę sam określa podmiot, na rzecz którego ukarany ma wpłacić określoną kwotę pieniężną, zgodnie z celami kościelnymi.
"Kara pozbawienia całości lub części wynagrodzenia kościelnego nie może pozbawiać ukaranego środków koniecznych do godziwego utrzymania, to jest odpowiadających kwocie wolnej od zajęcia komorniczego przewidzianej w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary" - czytamy w dokumencie.
Dekret został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz w organie urzędowym "Akta Konferencji Episkopatu Polski".