Dzień rozpoczyna się od Jutrzni, czyli porannej modlitwy , którą powinno odmawiać się o wschodzie słońca. To chwila podziękowań za nowy dzień i budzące się życie. Po niej następuje Godzina Czytań, którą można odmawiać o dowolnej porze dnia . Polega na głębszej lekturze Pisma Świętego i tekstów duchowych, co ma pomóc lepiej zrozumieć tajemnice wiary.

Kolejnym rodzajem są Godziny w ciągu dnia, które są krótszymi modlitwami , idealnymi do włączenia w harmonogram pracy czy nauki. Dzielą się na trzy części: przedpołudniową, południową i popołudniową .

Z kolei na koniec dnia odmawiane są Nieszpory - wieczorna modlitwa dziękczynienia za miniony dzień i prośba o Bożą opiekę na nadchodzącą noc. To chwila na podsumowanie i zawierzenie. Dzień kończy się Kompletą, modlitwą odmawianą tuż przed snem . Jest to czas na ostatni rachunek sumienia i prośbę o przebaczenie.

Korzenie Modlitwy Godzin sięgają aż do żydowskich tradycji modlitewnych. Już w Starym Testamencie możemy znaleźć wzmianki o modlitwie w określonych porach dnia. Jezus modlił się rano, wieczorem i w nocy , a Dzieje Apostolskie opisują też, jak pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwie, kontynuując zwyczaje synagogalne.

W miarę rozwoju chrześcijaństwa, zwłaszcza po edykcie mediolańskim w IV wieku, kiedy to chrześcijaństwo stało się religią publiczną, Modlitwa Godzin zaczęła przybierać bardziej zorganizowane formy . Wyłoniły się dwa główne typy Oficjum: katedralne i monastyczne .

Oficjum katedralne było sprawowane publicznie, z udziałem wiernych . Natomiast w klasztorach rozwinęła się bardziej rozbudowana forma modlitwy. Mnisi rozłożyli ją aż na osiem "godzin kanonicznych" . To właśnie w klasztorach, a zwłaszcza dzięki wpływowi św. Benedykta, w VI wieku Liturgia Godzin zyskała swój rozbudowany kształt.

Przez wieki Modlitwa Godzin była wielokrotnie reformowana , a największe zmiany wprowadzono w XX wieku podczas II Soboru Watykańskiego. Dostosowano ją wtedy do współczesnych realiów, zachęcając tym samym do jej odmawiania nie tylko duchownych i zakonników, ale także wszystkich świeckich .

Odmawianie modlitwy Godzin jest prostsze, niż mogłoby się wydawać . Nie wymaga też specjalistycznej wiedzy liturgicznej. Przede wszystkim potrzebujesz dostępu do tekstów .

Możesz skorzystać z tradycyjnego Brewiarza, który zawiera wszystkie teksty na każdy dzień roku liturgicznego. W dzisiejszych czasach wygodniejszym rozwiązaniem okazują się aplikacje na smartfony . Dzięki nim ich posiadacz może w każdej chwili sięgnąć do modlitwy na dany dzień, co znacznie ułatwia początki.

Pamiętaj też, że nie musisz od razu odmawiać wszystkich modlitw. Warto zacząć od jednej, która najbardziej pasuje do Twojego rytmu dnia. Początkujący najczęściej decydują się na Jutrznię rano, aby dobrze rozpocząć dzień lub Nieszpory wieczorem, by zakończyć go na modlitwie.