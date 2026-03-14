Spis treści: Co oznacza IV Niedziela Wielkiego Postu? Niedziela Laetare "Mała Wielkanoc". W 2026 roku wypada 15 marca Dlaczego IV Niedziela Wielkiego Postu jest różowa? Liturgia IV Niedzieli Wielkiego Postu Tradycje i zwyczaje związane z IV Niedzielą Wielkiego Postu

Symbolika IV Niedzieli Wielkiego Postu sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. W Rzymie papieże celebrowali ją w bazylice Santa Croce in Gerusalemme, gdzie przechowywano relikwie Męki Pańskiej. Liturgia w połowie Wielkiego Postu miała prowadzić wiernych myślą ku Jerozolimie jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia.

Z tego dnia wywodzi się również papieski obrzęd błogosławieństwa Złotej Róży, znaku radości i zapowiedzi zwycięstwa życia nad śmiercią.

Co oznacza IV Niedziela Wielkiego Postu? Niedziela Laetare

IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Laetare. Określenie to pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście w liturgii łacińskiej - Laetare, Ierusalem ("Raduj się, Jerozolimo").

Tekst ten zaczerpnięto bezpośrednio z proroctwa Izajasza (Iz 66,10-11). Antyfona pojawia się już w najstarszych księgach liturgicznych Kościoła zachodniego. Odnajdziemy ją między innymi w Sakramentarzu Gelazjańskim z VII wieku oraz w późniejszym Sakramentarzu Gregoriańskim z VIII wieku, dokumentach, które ukształtowały strukturę dzisiejszego Mszału Rzymskiego.

Korzenie tej tradycji sięgają liturgii rzymskiej VI i VII wieku. Papieże celebrowali wówczas uroczystą mszę stacyjną w rzymskiej bazylice Santa Croce in Gerusalemme, miejscu szczególnym dla duchowości pasyjnej. Według starożytnej tradycji właśnie tam przechowywano relikwie Męki Pańskiej przywiezione z Jerozolimy przez Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego.

W trakcie tej liturgii papież błogosławił Złotą Różę, symbol radości, odnowy i zwycięstwa życia nad śmiercią. Ten niezwykły zwyczaj przetrwał do współczesności. Do dziś papieże przekazują wykonane z czystego złota róże sanktuariom oraz miejscom szczególnie ważnym dla życia Kościoła.

"Mała Wielkanoc". W 2026 roku wypada 15 marca

Wybór właśnie tej bazyliki nie był przypadkowy. W teologii liturgii Niedziela Laetare miała prowadzić wiernych symbolicznie ku Jerozolimie jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia. Liturgiści określają ten moment łacińskim terminem anticipatio Paschae - zapowiedzią i przedsmakiem zwycięstwa Zmartwychwstania obecnym już w czasie pokuty.

Średniowieczne kroniki potwierdzają, że ta niedziela zyskała w Europie szczególną rangę. W wielu regionach Zachodu nazywano ją wręcz "małą Wielkanocą".

Dokumenty z opactwa Cluny Abbey z XI wieku opisują procesje, podczas których śpiewano fragmenty proroctwa Izajasza zapowiadające odnowienie świata po Paschale. Liturgia przestawała wtedy skupiać się wyłącznie na ascezie. Akcent przesuwał się ku eschatologicznej nadziei, oczekiwaniu przemiany życia, która dokona się poprzez misterium paschalne Chrystusa.

Dlaczego IV Niedziela Wielkiego Postu jest różowa?

Różowe szaty liturgiczne, które kapłani zakładają w IV Niedzielę Wielkiego Postu, to rezultat decyzji teologicznej utrwalonej w przepisach Kościoła powszechnego. "Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego" dopuszcza użycie koloru różanego właśnie w Niedzielę Laetare jako widzialnego znaku przełamania surowej pokuty oraz zapowiedzi zbliżającej się Paschy.

Dokument ten, promulgowany w 2002 roku przez Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wskazuje wyraźnie, że róż może zastąpić fiolet w dwóch momentach roku liturgicznego: w IV Niedzielę Wielkiego Postu oraz w III Niedzielę Adwentu, znanej jako Gaudete.

Kolor ten pojawia się więc w liturgii jako świadomy sygnał symboliczny. Fiolet, który w tradycji Kościoła oznacza pokutę, skupienie i duchową refleksję, zostaje rozjaśniony poprzez dodanie bieli, barwy światła i chwały Zmartwychwstania. W ten sposób liturgia pokazuje wiernym, że droga postu prowadzi już ku świętom paschalnym. W teologii liturgii zachodniej gest ten określano łacińskim terminem anticipatio gaudii - uprzedzeniem radości, która dopiero nadejdzie w pełni w poranek Wielkanocy.

Korzenie tej symboliki sięgają również do jednego z najbardziej niezwykłych papieskich rytuałów w średniowieczu: błogosławieństwa Złotej Róży. Obrzęd ten sprawowano od wieków właśnie w Niedzielę Laetare. Najstarsze wzmianki historyczne pochodzą z XI wieku z czasów pontyfikatu Leona IX, który w 1051 roku przekazał taką różę jednemu z kościołów jako znak szczególnej łaski papieskiej. Już wówczas kronikarze podkreślali, że zwyczaj uważano za znacznie starszy.

Złota róża była bogatym symbolem teologicznym. Wykonywano ją z czystego złota, aby podkreślić królewską godność Chrystusa. Kolce przypominały o Jego męce, natomiast sam kwiat symbolizował piękno odkupienia. Podczas papieskiego obrzędu róża była perfumowana balsamem i piżmem, znakiem duchowej woni zbawienia rozchodzącej się po świecie. Współcześnie historyczne egzemplarze tych darów można zobaczyć w Muzeum Watykańskim, gdzie przechowywane są jako świadectwo wielowiekowej tradycji liturgicznej Kościoła.

Liturgia IV Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia IV Niedzieli Wielkiego Postu w roku A skupia uwagę wiernych wokół jednego z najbardziej sugestywnych obrazów w całym Nowym Testamencie - przejścia od ślepoty do widzenia.

Ewangelia według św. Jana (J 9,1-41) opowiada o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. W tradycji starożytnego Kościoła wydarzenie to odczytywano jako głęboki symbol przemiany dokonującej się w sakramencie chrztu. Człowiek otrzymuje nowe spojrzenie na rzeczywistość, zostaje wyprowadzony z ciemności ku światłu łaski.

Pierwsi chrześcijanie posługiwali się nawet szczególnym terminem: "oświecenie". W języku teologicznym pierwszych wieków słowo to oznaczało chrzest. O tej symbolice pisał już w II wieku Justyn Męczennik w swoim dziele "Apologia I", podkreślając, że przyjmujący chrzest "zostają oświeceni", ponieważ poznają prawdę i zaczynają żyć w świetle Chrystusa.

Pierwsze czytanie liturgii to fragment z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a), który opisuje wybór Dawida na króla Izraela. Prorok Samuel początkowo kieruje się ludzkim kryterium - ocenia kandydatów według siły i wyglądu. Bóg wskazuje jednak najmłodszego z braci.

W biblijnym języku hebrajskim pojawia się tutaj słowo lebab, oznaczające serce rozumiane jako centrum osoby: miejsce decyzji, sumienia oraz relacji z Bogiem. Liturgia zestawia tę scenę z uzdrowieniem niewidomego, tworząc spójną narrację duchowego rozeznania. Człowiek widzi powierzchnię. Bóg przenika wnętrze.

Tę samą myśl rozwija Psalm 23, jeden z najbardziej znanych tekstów biblijnych. Obraz Pasterza prowadzącego przez dolinę cienia śmierci ku zielonym pastwiskom i wodom odpoczynku odczytywano w starożytnej katechezie chrzcielnej jako metaforę drogi wierzącego ku nowemu życiu. Wody pojawiające się w psalmie przywołują symbol chrztu, źródła życia i odrodzenia.

Drugie czytanie, zaczerpnięte z Listu do Efezjan (Ef 5,8-14), zawiera jedno z najmocniejszych wezwań chrzcielnych w całym Nowym Testamencie: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus". Wielu egzegetów uznaje ten fragment za fragment starożytnego hymnu liturgicznego. Najprawdopodobniej wykonywano go podczas nocnych celebracji chrztu w Wigilię Paschalną, gdy katechumeni po raz pierwszy wchodzili do wspólnoty Kościoła.

Z tego powodu IV Niedziela Wielkiego Postu zachowała w liturgii wyraźny charakter katechumenalny. W starożytnym Rzymie właśnie tego dnia sprawowano drugie skrutynium - obrzęd duchowego oczyszczenia kandydatów przygotowujących się do chrztu podczas Wigilii Paschalnej.

Tradycje i zwyczaje związane z IV Niedzielą Wielkiego Postu

W IV Niedzielę Wielkiego Postu już w pierwszych sześciu-siedmiu wiekach chrześcijaństwa pojawiały się znaki radości dopuszczone w środku postu: kwiaty na ołtarzu, pełniejsze brzmienie organów oraz uroczystsze szaty liturgiczne. Ich celem było podtrzymanie wiernych w wysiłku pokuty poprzez przypomnienie o nadchodzącym zwycięstwie Paschy.

Właśnie w tym dniu stacją rzymską pozostawała bazylika Santa Croce in Gerusalemme, jedna z siedmiu głównych świątyń Wiecznego Miasta.

W polskiej tradycji ludowej IV Niedziela Wielkiego Postu funkcjonowała pod nazwą Półpoście lub Śródpoście i stanowiła moment przełamania rygoru pokutnego w połowie drogi ku Wielkanocy. Etnografowie wskazują, że zwyczaj ten obchodzono dokładnie dwadzieścia dni po Popielcu, a jego ślady zachowały się niemal w całym kraju aż do połowy XX wieku.

Na wsiach dzień ten nazywano również "garkotłukiem". Nazwa odnosiła się do bardzo dosłownego zwyczaju tłuczenia glinianych naczyń kuchennych. Garnki wypełniano popiołem, po czym rozbijano je o drzwi domów lub pod nogami dziewcząt, wykrzykując: "Półpoście!". Gest symbolizował pozbycie się zapasów zimowego jedzenia oraz przejście ku bardziej surowemu etapowi postu, który następował aż do Wielkanocy. Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej przywołuje relację ks. Jędrzeja Kitowicza z XVIII wieku, opisującą nocne "wybijanie półpościa" poprzez hałasowanie kołatkami, rozbieranie wozów czy wynoszenie bram na dachy stodół.

Obyczaje te miały wymiar społeczny. Kawalerowie oznaczali domy panien na wydaniu rysunkami wykonywanymi smołą, natomiast młodzież przyczepiała do ubrań symboliczne "klocki" z drewna lub skorupek jaj jako znak pozostania w stanie wolnym po karnawale. Figle traktowano jako formę integracji wspólnoty przed dalszym okresem wyrzeczeń.

W wielu regionach Półpoście wiązano również z rytuałami o znacznie starszym rodowodzie. Kronikarz Jan Długosz opisywał zwyczaj wynoszenia oraz topienia kukły Marzanny właśnie w niedzielę zwaną Laetare. Synod prowincjonalny w 1420 roku próbował zakazać tej praktyki jako obrzędu o przedchrześcijańskim charakterze, jednak zwyczaj utrzymał się co najmniej do XIX stulecia. Procesja dziewcząt niosących słomianą postać symbolizowała odejście zimy oraz nadchodzącą odnowę życia - interpretowaną w perspektywie Paschy jako zwycięstwo nad śmiercią.

W Małopolsce zachował się jeszcze jeden lokalny wariant tej tradycji. We wsi Rudno do dziś w połowie Wielkiego Postu zawiesza się na drzewach małe obwarzanki, które dzieci odnajdują w drodze do szkoły. Gest miał osłodzić surowość postu oraz przypomnieć o zbliżających się świętach. Etnologowie z Instytutu Korfantego wskazują, że praktyka ta funkcjonowała jako znak "ważenia postu", czyli symbolicznego osiągnięcia jego połowy.

W średniowiecznej Anglii IV Niedziela Wielkiego Postu przybrała dodatkowy wymiar społeczny jako Mothering Sunday. Źródła z XVI wieku potwierdzają coroczną pielgrzymkę wiernych do "kościoła macierzystego", czyli świątyni chrzcielnej lub katedralnej. Dzień wolny od pracy umożliwiał służbie oraz robotnikom odwiedziny rodzinnych domów. Na stołach pojawiało się wówczas ciasto simnel - wypiek przygotowywany z marcepanu symbolizującego apostołów. Tradycja obejmowała również czasowe złagodzenie postu.

