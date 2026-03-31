W skrócie Papież Leon XIV poprowadzi drogę krzyżową w Wielki Piątek, niosąc osobiście krzyż przez wszystkie 14 stacji w Koloseum.

Rozważania na tegoroczną drogę krzyżową zostały powierzone ojcu Francesco Pattonowi i mają zostać opublikowane w piątek w południe.

To pierwsza od wielu lat celebracja, podczas której papież osobiście poniesie krzyż przez wszystkie stacje; poprzednicy Leona XIV robili to na otwarcie i zamknięcie uroczystości.

Informacje o tym, jak będzie wyglądać tradycyjna droga krzyżowa w Wielki Piątek, podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Będzie to pierwsza celebracja tego święta w pontyfikacie papieża Leona XIV.

Przygotowanie rozważań na tę okazję papież powierzył ojcu Francesco Pattonowi, byłemu kustoszowi Ziemi Świętej. Zostaną one opublikowane w piątek w południe.

Tegoroczna celebracja będzie pierwszą od wielu lat, kiedy Ojciec Święty osobiście poniesie krzyż przez wszystkie stacje. Poprzednicy Leona XIV robili to na otwarcie i zamknięcie celebracji.

- Wyjaśniając swoją decyzję o tym, że będzie nieść krzyż przy wszystkich stacjach drogi krzyżowej w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum, Leon podkreślił: - Myślę, że będzie to ważny znak ze względu na to, co reprezentuje papież, przywódca duchowy dzisiaj w świecie, ten głos mówiący, że Chrystus nadal cierpi.

- I niosę wszystkie te cierpienia w moich modlitwach - stwierdził.

Wielki Piątek. Papież Leon XIV wraca do tradycji sprzed lat

O. Patton, jak przytacza Vatican News, pełnił funkcję kustosza Ziemi Świętej w latach 2016-2025. W tym charakterze wielokrotnie informował świat o cierpieniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Dziś należy do franciszkańskiego klasztoru na Górze Nebo w Jordanii.

W zeszłym roku rozważania wielkopiątkowe przygotował osobiście papież Franciszek. Ojciec Święty powrócił wtedy do Domu św. Marty po długiej hospitalizacji w Klinice Gemelli. Samo prowadzenie nabożeństwa powierzył wikariuszowi dla rzymskiej diecezji kard. Baldo Reinie.

Droga krzyżowa w Koloseum to tradycyjne nabożeństwo odprawiane w Wielki Piątek ok. godziny 21:15. Pierwszy raz została zorganizowana w 1750 roku przez papieża Benedykta XIV.

W roku 1870 po likwidacji Państwa Kościelnego przerwano tę tradycję. Została ona wznowiona niemal 100 lat później, w 1964 przez papieża Pawła VI.

Źródło: Vatican News

