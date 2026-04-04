W skrócie Papież Leon XIV po raz pierwszy przewodniczy mszy Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Podczas liturgii ochrzci dziesięć dorosłych osób i udzieli im sakramentu bierzmowania.

Wielu wiernych obserwuje przebieg mszy na telebimach na Placu Świętego Piotra.

Mszę rozpoczął w przedsionku bazyliki watykańskiej obrzęd poświęcenia ognia i przygotowanie paschału, czyli dużej świecy, która jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Następnie odbyła się procesja z zapalonym paschałem do ołtarza bazyliki.

Wielkanoc. Papież Leon XIV odprawił mszę Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Watykanie

Podczas mszy papież, który po raz pierwszy przewodniczy uroczystościom Triduum Paschalnego, ochrzcił dziesięć dorosłych osób, a następnie udzielił im sakramentu bierzmowania.

Pięć z tych osób pochodzi z diecezji rzymskiej, po dwie z Wielkiej Brytanii i Portugalii, a jedna z Korei Południowej. W bazylice na liturgii zgromadziło się kilka tysięcy osób. Wielu wiernych obserwowało przebieg mszy na telebimach na Placu Świętego Piotra.

Zobacz również: Klaudia Kuryśko

Wigilia Paschalna to centralny moment całego Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jest sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego - nie może rozpocząć się przed zapadnięciem zmroku i należy ją zakończyć przed świtem.

Msza ta składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. Ceremonię Wigilii Paschalnej kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Ten okrąża się raz lub trzy razy.

Homilia papieża w Wielką Sobotę. Przesłanie dla świata

Homilię wygłoszoną podczas najważniejszej i najdłuższej w roku liturgicznym mszy Leon XIV zaczął od słów: - Uświęcająca siła tej nocy rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

Papież mówił o wierze, która gwarantuje życie wieczne - którego żaden grób nie może uwięzić.

- To właśnie, najdrożsi, jest dzisiaj również naszym przesłaniem dla świata, spotkaniem, o którym chcemy świadczyć słowami wiary i uczynkami miłosierdzia, śpiewając życiem "Alleluja"

- Również w naszych czasach nie brakuje grobowców, które trzeba otworzyć, a często kamienie, które je zamykają, są tak ciężkie i tak pilnie strzeżone, że wydają się nie do ruszenia. Niektóre z nich przytłaczają człowieka w sercu, jak nieufność, strach, egoizm, urazy; inne, będące konsekwencją tych wewnętrznych, zrywają więzi między nami, jak wojna, niesprawiedliwość, izolacja między narodami i państwami - podkreślił Leon XIV.

"Winnym Netanjahu". Miller o skutkach gospodarczych ustalenia przez rząd maksymalnych cen paliw Polsat News Polsat News