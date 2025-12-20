Adwent w Kościele katolickim jest okresem, który łączy w sobie dwa wymiary. Jest to przypomnienie o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa oraz przygotowanie na świętowanie Jego narodzin. W pierwszych tygodniach Adwentu dominuje ton refleksji i wyciszenia, ale im bliżej Bożego Narodzenia, tym bardziej liturgia nabiera radosnego charakteru.

Ostatnie dni tego okresu mają już wyraźnie "bożonarodzeniowy" ton. Czytania skupiają się na Maryi, Józefie i wydarzeniach poprzedzających narodziny Jezusa. Wierni kończą roraty, podsumowują swoje adwentowe postanowienia i przygotowują serca na przyjęcie Dobrej Nowiny. To czas, w którym Kościół przypomina, że oczekiwanie nie jest bierne, ma prowadzić do przemiany i gotowości na spotkanie z Chrystusem.

Ostatnia niedziela Adwentu 2025. Kulminacja oczekiwania

W 2025 roku ostatnia niedziela Adwentu wypada 21 grudnia. Będzie szczególnym dniem, który zamyka cały okres przygotowań. W liturgii pojawia się motyw spełnienia obietnicy i bliskości wydarzeń betlejemskich.

To niedziela, w której Kościół podkreśla, że czas wyciszenia i refleksji dobiega końca, a przed wiernymi otwiera się perspektywa radości świąt.

Ostatnia niedziela Adwentu upamiętnia aniołów, którzy objawili się przy narodzinach Jezusa. Tego dnia zapala się ostatnią świecę w wieńcu, a w homiliach często powraca myśl, że Adwent nie jest tylko piękną tradycją, ale drogą prowadzącą do spotkania z Chrystusem.

W wielu parafiach jest to także moment podsumowania rekolekcji, spowiedzi i duchowych przygotowań, które mają pomóc wiernym przeżyć Boże Narodzenie w pełni. Ostatnia niedziela Adwentu nie jest jednak jego ostatnim dniem.

Wigilia. Ostatni dzień Adwentu wypada 24 grudnia

Choć w potocznym rozumieniu Wigilia należy do świąt, w liturgii do wieczora pozostaje jeszcze dniem adwentowym. Rano w kościołach odbywają się ostatnie roraty i dopiero Pasterka otwiera okres Bożego Narodzenia.

Ten dzień jest wyjątkowy, bo łączy w sobie powagę i skupienie z jednej strony oraz radość rodzinnych tradycji z drugiej. Wigilia obchodzona jest każdego roku 24 grudnia. W 2025 wypada w środę.

