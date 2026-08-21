Spis treści: Skąd wzięło się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej? 22 sierpnia. Dlaczego Maryję nazywamy Królową? Królewskość Maryi oznacza służbę, a nie panowanie Czy 22 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Skąd wzięło się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej?

Wspomnienie ustanowił papież Pius XII w 1954 roku, ogłaszając encyklikę "Ad caeli Reginam". Dokument został wydany 11 października, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzono 31 maja. Po reformie kalendarza liturgicznego przeniesiono je na 22 sierpnia, a więc osiem dni po Wniebowzięciu. Nowy termin miał wyraźniej pokazać związek między wzięciem Maryi do nieba a Jej wywyższeniem u boku Syna.

Samo nabożeństwo do Maryi jako Królowej jest jednak znacznie starsze niż decyzja Piusa XII. Tego tytułu używali pierwsi pisarze chrześcijańscy, a z czasem pojawił się on w modlitwach, pieśniach, litaniach i sztuce sakralnej.

Maryję od wieków nazywa się między innymi Królową Aniołów, Królową Apostołów, Królową Wszystkich Świętych i Królową Pokoju.

22 sierpnia. Dlaczego Maryję nazywamy Królową?

Podstawą tego tytułu jest Boże macierzyństwo Maryi. Urodziła Jezusa, którego chrześcijanie uznają za Króla Wszechświata. Jej królewska godność nie jest zatem niezależna od Chrystusa, lecz wynika z więzi z Synem.

Maryja uczestniczyła również w Jego ziemskiej drodze. Przyjęła Boże wezwanie podczas zwiastowania, wychowywała Jezusa, towarzyszyła Mu w czasie działalności publicznej i pozostała przy Nim pod krzyżem. Po zmartwychwstaniu modliła się z apostołami oczekującymi na zesłanie Ducha Świętego.

Sobór Watykański II nauczał, że Maryja po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona jako Królowa, aby jeszcze pełniej upodobnić się do swojego Syna. Nie otrzymuje więc miejsca ponad Chrystusem, ale pozostaje najbliżej Niego spośród wszystkich stworzeń.

Podczas zwiastowania archanioł Gabriel zapowiada, że Syn Maryi otrzyma tron Dawida, będzie panował na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca. Elżbieta nazywa z kolei Maryję 'Matką mojego Pana". Skoro Jezus jest Królem, Jego Matce przysługuje szczególna godność.

Z królewskim tytułem Maryi wiąże się także obraz Niewiasty z Apokalipsy św. Jana: odzianej w słońce, mającej księżyc pod stopami i wieniec z dwunastu gwiazd na głowie. Fragment ten odnosi się również do Kościoła i ludu Bożego, ale tradycja katolicka dostrzega w nim także postać Matki Chrystusa.

Prawdę o ukoronowaniu Maryi wierni rozważają ponadto w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

Królewskość Maryi oznacza służbę, a nie panowanie

Korona na głowie Maryi nie powinna być kojarzona z bogactwem, przywilejami ani sprawowaniem ziemskiej władzy. Jej królowanie ma ten sam charakter co królowanie Chrystusa: opiera się na miłości, pokorze i służbie.

Maryja podczas zwiastowania określiła siebie jako Służebnicę Pańską. Przyjęła Boży plan i pozostała mu wierna również wtedy, gdy wiązało się to z cierpieniem. Dlatego wierni czczą Ją nie tylko jako wyniesioną do niebieskiej chwały, ale także jako Matkę, która otacza ludzi opieką i wstawia się za nimi u Syna.

Benedykt XVI wyjaśniał, że Maryja jest Królową właśnie przez to, że służy Bogu i człowiekowi. Jej królewskość wyraża się w miłości, pomocy i obecności przy osobach, które zwracają się do Niej w modlitwie.

Czy 22 sierpnia trzeba iść do kościoła?

W kalendarzu liturgicznym wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej ma rangę wspomnienia obowiązkowego. Określenie to dotyczy sposobu sprawowania liturgii przez Kościół, a nie obowiązku uczestnictwa wiernych w mszy świętej.

Nie jest to święto nakazane. Jeżeli 22 sierpnia nie przypada w niedzielę, katolik nie ma obowiązku uczestniczenia tego dnia w mszy. W 2026 roku wspomnienie wypada w sobotę. Udział w liturgii pozostaje więc dobrowolną formą uczczenia Maryi i przygotowania do niedzieli.

Oprócz mszy wierni mogą odmówić różaniec albo Litanię Loretańską. Szczególnie pasują wezwania przedstawiające Maryję jako Królową Rodzin, Królową Pokoju, Królową Wszystkich Świętych i Królową Polski. Do modlitw związanych z tym tytułem należą również "Witaj, Królowo" oraz "Pod Twoją obronę".



